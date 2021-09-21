Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

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    Обучающий центр ЭТП ГПБ

    Повышение профессиональной квалификации заказчиков и поставщиков!

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    Обучение

    Обучающий центр ЭТП ГПБ предлагает различные формы обучения для заказчиков и поставщиков: семинары, вебинары, дистанционные курсы по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Профессиональные преподаватели нашей академии всегда в курсе самых главных событий отрасли e-commerce трендов развития рынка и изменений в законодательстве. Индивидуально разработанные программы обучения рассчитаны как на новичков, так и на опытных профессионалов.

    Расписание мероприятий

    07
    02
    2022

    Разбираем обновленные доп. требования к участникам закупок по Закону № 44-ФЗ

    44-ФЗВебинарЗаказчикПоставщикОнлайн
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    08
    02
    2022

    Продажи с помощью ценовых запросов заказчиков

    223-ФЗ44-ФЗТорговый порталВебинарПоставщикОнлайн
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    10
    02
    2022

    Продвижение товаров и услуг с помощью прайс-листа

    223-ФЗ44-ФЗТорговый порталВебинарПоставщикОнлайн
    Подробнее
    21
    02
    2022

    Практика работы на ЭТП ГПБ: секция ГК Газпром

    223-ФЗВебинарПоставщикОнлайн
    Подробнее
    22
    02
    2022

    Оценка заявок по Закону 44-ФЗ - новые правила

    44-ФЗВебинарЗаказчикОнлайн
    Подробнее
    25
    02
    2022

    Электронное актирование и приемка: реальность 2022

    44-ФЗЗаказчикПоставщикОнлайн
    Подробнее
    28
    02
    2022

    Аукцион в электронной форме с 01.01.2022 г.

    44-ФЗЗаказчикПоставщикОнлайн
    Подробнее
    28
    02
    2022

    Запрос котировок с 01.01.2022 г.

    223-ФЗ44-ФЗЗаказчикПоставщик
    Подробнее
    28
    02
    2022

    Практика работы на ЭТП ГПБ: секция 44-ФЗ

    44-ФЗВебинарЗаказчикОнлайн
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    Архив

    Какая тематика интересна Вам для изучения?

    Преимущества обучающего центра ЭТП ГПБ

    1. Наши преподаватели — эксперты-практики и методологи в области закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ
    2. Удобные формы обучения: дистанционное, онлайн, очное
    3. Оптимальное сочетание теории и практики, только актуальный материал
    4. Информационная поддержка — методические материалы, презентации, чек-листы, видео-инструкции, новостные дайджесты, кейсы, консультации экспертов

    Наши преподаватели

    • Виталий Занин
      Руководитель проекта Электронный документооборот (ЭДО)
    • Валентин Царев
      юрист, эксперт-практик по закупкам
    • Инна Борсова
      Руководитель службы НСИ
    • Бетал Бижоев
      Эксперт-практик в сфере закупок
    • Наталья Кузьмина
      Ведущий эксперт ЭТП ГПБ в сфере законодательства
    • Юлия Божко
      Руководитель службы поддержки поставщиков

    Отзывы клиентов

    • Соколова Инна
      Специалист отдела приема и обработки заказов ООО "Завод инновационных технологий"
      «Благодарю Вас за два дня полезной информации!!! Всё было доступно и понятно. Понравилось, что Вы очень оперативно взаимодействуете с обучающимися. Надеюсь, теперь мои ошибки сведутся к минимуму или (в идеальном случае) к их отсутствию»
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    • Базаева Светлана
      ООО "Газком космические технологии"
      «Вебинар очень полезный. Большое Вам спасибо»
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    • Наталья Кожевникова
      Начальник отдела конкурсных торгов АО "Электроцентроналадка"
      «Спасибо за вебинар. Все было понятно и информационно»
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    • Евграфова Ольга
      Менеджер отдела продаж ООО "Завод деталей трубопроводов "РЕКОМ"
      «Большое спасибо за подробный материал»3
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    Обучающие видео

    • 21 сентября 2021 года
      Закупки с полки (у единственного поставщика до 3 млн руб.)
      Смотреть
    • 20 октября 2021 года
      Оптимизационный пакет поправок в закон № 44-ФЗ: изменения с 2022 года
      Смотреть
    • 5 августа 2021 года
      10 типовых ошибок поставщиков и способы их избежать
      Смотреть
    • 24 марта 2017 года
      Как зарегистрироваться на ЭТП ГПБ?
      Смотреть
    • 18 августа 2017 года
      Добавление позиций в прайс-лист поставщика
      Смотреть
    • 18 августа 2017 года
      Регистрация на Торговом портале ЭТП ГПБ
      Смотреть
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