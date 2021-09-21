Обучение
Обучающий центр ЭТП ГПБ предлагает различные формы обучения для заказчиков и поставщиков: семинары, вебинары, дистанционные курсы по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Профессиональные преподаватели нашей академии всегда в курсе самых главных событий отрасли e-commerce трендов развития рынка и изменений в законодательстве. Индивидуально разработанные программы обучения рассчитаны как на новичков, так и на опытных профессионалов.
Расписание мероприятий
Архив
07
02
2022
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Разбираем обновленные доп. требования к участникам закупок по Закону № 44-ФЗ
08
02
2022
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Продажи с помощью ценовых запросов заказчиков
10
02
2022
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Продвижение товаров и услуг с помощью прайс-листа
21
02
2022
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Практика работы на ЭТП ГПБ: секция ГК Газпром
22
02
2022
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Оценка заявок по Закону 44-ФЗ - новые правила
25
02
2022
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Электронное актирование и приемка: реальность 2022
28
02
2022
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Аукцион в электронной форме с 01.01.2022 г.
28
02
2022
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Запрос котировок с 01.01.2022 г.
28
02
2022
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Практика работы на ЭТП ГПБ: секция 44-ФЗ
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Преимущества обучающего центра ЭТП ГПБ
- Наши преподаватели — эксперты-практики и методологи в области закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ
- Удобные формы обучения: дистанционное, онлайн, очное
- Оптимальное сочетание теории и практики, только актуальный материал
- Информационная поддержка — методические материалы, презентации, чек-листы, видео-инструкции, новостные дайджесты, кейсы, консультации экспертов
Отзывы клиентов
- Соколова ИннаСпециалист отдела приема и обработки заказов ООО "Завод инновационных технологий"«Благодарю Вас за два дня полезной информации!!! Всё было доступно и понятно. Понравилось, что Вы очень оперативно взаимодействуете с обучающимися. Надеюсь, теперь мои ошибки сведутся к минимуму или (в идеальном случае) к их отсутствию»Развернуть
- Базаева СветланаООО "Газком космические технологии"«Вебинар очень полезный. Большое Вам спасибо»Развернуть
- Наталья КожевниковаНачальник отдела конкурсных торгов АО "Электроцентроналадка"«Спасибо за вебинар. Все было понятно и информационно»Развернуть
- Евграфова ОльгаМенеджер отдела продаж ООО "Завод деталей трубопроводов "РЕКОМ"«Большое спасибо за подробный материал»3Развернуть
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