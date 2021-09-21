Соколова Инна

Специалист отдела приема и обработки заказов ООО "Завод инновационных технологий"

«Благодарю Вас за два дня полезной информации!!! Всё было доступно и понятно. Понравилось, что Вы очень оперативно взаимодействуете с обучающимися. Надеюсь, теперь мои ошибки сведутся к минимуму или (в идеальном случае) к их отсутствию»