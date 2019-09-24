Об Удостоверяющем центре
Удостоверяющий центр ООО «ЭТП ГПБ Консалтинг» оказывает все виды услуг по созданию и выдаче квалифицированных сертификатов ключа проверки электронной подписи. Надежность и качество услуг подтверждены свидетельством об аккредитации, выданным Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и лицензией ФСБ России. Удостоверяющий центр выдает квалифицированные сертификаты для создания юридически значимой электронной подписи юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям при предоставлении необходимых документов и сведений в максимально сжатые сроки.
Всего три шага к вашему сертификату!
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Всего два документа для оформления подписи: паспорт и СНИЛС
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