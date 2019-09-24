Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

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    Электронная Подпись для участия в торгах по 44- ФЗ и 223- ФЗ

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    Об Удостоверяющем центре

    Удостоверяющий центр ООО «ЭТП ГПБ Консалтинг» оказывает все виды услуг по созданию и выдаче квалифицированных сертификатов ключа проверки электронной подписи. Надежность и качество услуг подтверждены свидетельством об аккредитации, выданным Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и лицензией ФСБ России. Удостоверяющий центр выдает квалифицированные сертификаты для создания юридически значимой электронной подписи юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям при предоставлении необходимых документов и сведений в максимально сжатые сроки.

    Всего три шага к вашему сертификату!

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    Всего два документа для оформления подписи: паспорт и СНИЛС

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    Представлены более чем в 200 центрах обслуживания в ключевых регионах РФ

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