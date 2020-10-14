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Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Прозрачные и конкурентные закупки по утилизации ТКО во всех регионах РФ
На ЭТП ГПБ введена в эксплуатацию секция закупок, обеспечивающая реализацию процедур по вывозу и утилизации ТКО согласно закону от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в ред. от 30.12.2008 г. № 309-ФЗ.
Сообщаем о выполнении регламентных работ на площадке ЭТП ГПБ: 18 октября 2020г.(воскресенье) в период с 14:00 до 17:00
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