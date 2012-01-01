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Приглашаем поставщиков к участию в закупках с помощью услуг телемаркетинга

Услуги оказываются квалифицированными специалистами Маркетингового центра ЭТП ГПБ для всех типов закупок, в том числе, высокотехнологичных или узкоспециализированных

О сервисе

Повышение конкуренции на проводимых Заказчиком закупочных процедурах и снижение цены контракта
Экономия ресурса Заказчика в части поиска и привлечения поставщиков
Расширение базы контрагентов (привлечение новых потенциальных поставщиков) Заказчика
Комфорт поставщиков Заказчика ввиду персонального сопровождения

Преимущества привлечения телемаркетинга

01
Накопленная база данных по поставщикам, участвовавшим в закупках по аналогичному профилю
02
Одновременное применение в поиске нескольких источников: ЕИС, СПАРК, ЭТП ГПБ, B2B center, Интерфакс и другие коммерческие электронные торговые площадки
03
Выделенный персональный менеджер по закупочной процедуре
04
Полное погружение менеджера в техническое задание Заказчика, выявление в ТЗ в том числе дополнительных требований
05
Доведение до заказчика онлайн информации об активности поставщиков, об их возражениях относительно НМЦ, порядка оплаты, дробления по лотам
06
Использование профессионального сервиса доставки сообщений, позволяющего отслеживать реакцию пользователя на письмо
07
После окончания приема заявок предоставление полного отчета о проделанной работе
08
Привлечение поставщиков, ранее не участвовавших в торгах, персональная поддержка, сопровождение, при необходимости подключение через TeamViewer и сопровождение онлайн: преодоление страхов «сложно», «долго», «бессмысленно»

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Торги без привлечения Маркетингового центра

Публикация извещения
Автоматическая рассылка по зарегистрированным поставщикам
Непрогнозируемый результат
Общая линия поддержки, ожидание в очереди, нет понимания причин неуспешности торгов

Торги с привлечением Маркетингового центра

Публикация извещения
Анализ технического задания и создание информационно-аналитической базы
Адресная рассылка по подготовленной информационно-аналитической базе и внутренней базе ассоциированных поставщиков. При не поступлении уведомлений информация дублируется на уточненные контактные данные
Информирование об опубликованных торгах с использованием средств телефонии. При отказе от участия, выясняются причины и предоставляются заказчику
Успешные торги
В процессе торгов возникает много сложностей и нюансов, о которых поставщик может даже не догадываться. Поэтому все вопросы лучше доверять профессионалам.

Воронка успешных торгов

Публикация
Анализ
Рассылка
Информирование
Отчет
Публикация извещения
Анализ ТЗ и создание информационно-аналитической базы
Адресная рассылка по подгтовленной информационно-аналитической базе
Информирование о закупке — телефонное приглашение
Предоставление отчета
Успешные торги

Преимущества международной платформы

Возможность проведения закупок в соответствии с закупочным положением заказчика
Полная интеграция с Единой Информационной Системой (ЕИС)
Развитие конкуренции в области закупок за пределами РФ
Автоматизация взаимодействия с иностранными поставщиками

Показатели международной платформы

79
Стран
Из которых поставщики принимают участие
31450
Заявок на ЭТП Газпромбанка
Количество активных процедур на ЭТП в базе ЭТП ГПБ
3000+
Постоянных поставщиков
Быстрый и удобный выход на закупочные процедуры крупных перспективных заказчиков
$4 100 000 000
$4.1млрд.
Объем международных транзакций
Сделок на торговой площадке

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