01 Накопленная база данных по поставщикам, участвовавшим в закупках по аналогичному профилю

02 Одновременное применение в поиске нескольких источников: ЕИС, СПАРК, ЭТП ГПБ, B2B center, Интерфакс и другие коммерческие электронные торговые площадки

03 Выделенный персональный менеджер по закупочной процедуре

04 Полное погружение менеджера в техническое задание Заказчика, выявление в ТЗ в том числе дополнительных требований

05 Доведение до заказчика онлайн информации об активности поставщиков, об их возражениях относительно НМЦ, порядка оплаты, дробления по лотам

06 Использование профессионального сервиса доставки сообщений, позволяющего отслеживать реакцию пользователя на письмо

07 После окончания приема заявок предоставление полного отчета о проделанной работе