Ежедневник датированный 2018г. кожзам синий А5 Обложка продублирована поролоном, прострочка по периметру, скругленные уголки, шелковая закладка - ляссе, бумага - офсет высокой степени белизны, 80 гр.м., вырубка по месяцам, календарь текущего месяца на каждой странице, справочный материал, на форзацах карты России и мира, перфорированные уголки, отрывные стикеры в конце блока, тиснение логотипа (фольга).
Ежедневник датированный 2018г. кожзам синий А5 Обложка продублирована поролоном, прострочка по периметру, скругленные уголки, шелковая закладка - ляссе, бумага - офсет высокой степени белизны, 80 гр.м., вырубка по месяцам, календарь текущего месяца на каждой странице, справочный материал, на форзацах карты России и мира, перфорированные уголки, отрывные стикеры в конце блока, тиснение логотипа (фольга).