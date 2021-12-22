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    Главная/Список поставщиков/Общество с ограниченной ответственностью "Городской Департамент Рекламы"

    ООО "ГДР"

    ИНН
    КПП
    8602076643
    860201001

    Продукция Общество с ограниченной ответственностью "Городской Департамент Рекламы"

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    Блокноты, записные книжки и книги для записей
    Ежедневник датированный 2018г. кожзам синий А5 Обложка продублирована поролоном, прострочка по периметру, скругленные уголки, шелковая закладка - ляссе, бумага - офсет высокой степени белизны, 80 гр.м., вырубка по месяцам, календарь текущего месяца на каждой странице, справочный материал, на форзацах карты России и мира, перфорированные уголки, отрывные стикеры в конце блока, тиснение логотипа (фольга).
    550
    Единица измерения:
    ШТ
    Календари печатные
    Календарь перекидной домик 120х200ММ мелованная 135-300г/м2 Вид печати: офсетная, цифровая, с УФ-лаком. Основа картон 300 гр/м2, 4+0, сетка 12 листов 95х200ММ, 135 г/м2. Наличие курсора. Печать эскиза, логотипа заказчика на каждой страницы. Индивидуальный дизайн
    138
    Единица измерения:
    ШТ
    Календари печатные
    Календарь квартальный 295х795ММ Вид печати: офсетная, цифровая. Календарь состоит из верхнего постера, трех подложек с рекламной информацией, телефонами, адресами заказчика и календарных сеток. Постер полноцветный, печатается на картоне 280 гр. цифровым или офсетным способом. Ламинируется в глянцевую пленку 32 мкм.Подложки полноцветные, выполнены из картона 280 гр. Блоки календарные выполненные из мелованной бумаги 115 гр. с полноцветной печатью.
    336
    Единица измерения:
    ШТ
    Календари печатные
    Календарь карманный 70x100ММ мелованная бумага 280 г/м2 Ламинация 30 мкм, 4+4. Печать полноцветная с двух сторон. На лицевой стороне - индивидуальный фирменный рисунок или фотография, название компании. На оборотной стороне - логотип, адреса, телефоны
    9
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Штендер "Бессмертный полк" 450х300ММ. Длина флагштока: 1 м. Материалы: сотовый поликарбонат, ПВХ, пленка с полноцветной печатью, флагшток из пластика.
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки
    Сертификат подарочный М.Видео 1000РУБ
    223
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
    Магнит сувенирный Дай пять сталь 45x50x3ММ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия ювелирные из золота и их части
    Плакетка Успех стекло, металл 170x120ММ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия ювелирные из золота и их части
    Плакетка Успех сталь, дерево 170x120ММ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия ювелирные из золота и их части
    Плакетка поздравительная МДФ полноцветная УФ-печать 200х270ММ коробка с нанесением логотипа
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия прочих видов народных художественных промыслов
    Сувенир Плакетка поздравительная дерево 23х30СМ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
    Набор чайный подарочный фарфор белый/серебро чайная пара 200МЛ в подарочной упаковке
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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