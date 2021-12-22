Календарь квартальный 295х795ММ Вид печати: офсетная, цифровая. Календарь состоит из верхнего постера, трех подложек с рекламной информацией, телефонами, адресами заказчика и календарных сеток. Постер полноцветный, печатается на картоне 280 гр. цифровым или офсетным способом. Ламинируется в глянцевую пленку 32 мкм.Подложки полноцветные, выполнены из картона 280 гр. Блоки календарные выполненные из мелованной бумаги 115 гр. с полноцветной печатью.