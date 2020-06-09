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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОН-ПЛЮС"

    ООО "НЕОН-ПЛЮС"

    ИНН
    КПП
    6141017142
    614101001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОН-ПЛЮС"

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    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 09.06.2020
    Смесь газовая поверочная ГСО 10532-2014 2 разряд гелий [He] (0.9 %) + водород [H2] (0.3 %) + кислород [O2] (0.1 %) + азот [N2] (20 %) + диоксид углерода [CO2] (0.02 %) + метан [CH4] (ост.)(мол. доля), 4 дм3 (Допуск на приготовление: гелий [He] - 7 % отн., водород [H2] - 7 % отн., кислород [O2] - 7 % отн., азот [N2] - 5 % отн., диоксид углерода [CO2] - 10 % отн.) (Погрешность аттестации: гелий [He] - 3 % отн., водород [H2] - 3 % отн., кислород [O2] - 3 % отн., азот [N2] - 1.0 % отн., диоксид углерода [CO2] - 5 % отн.) баллон
    67749
    Единица измерения:
    ШТ
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Аттестация образца поверочной газовой смеси ПГС-ИПГ-13 ГСО 9299-2009 (баллон 4л)
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Аттестация образца поверочной газовой смеси ПГС-ИПГ-13 ГСО 9299-2009 (баллон 10л)
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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