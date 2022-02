Смесь газовая поверочная ГСО 10532-2014 2 разряд гелий [He] (0.9 %) + водород [H2] (0.3 %) + кислород [O2] (0.1 %) + азот [N2] (20 %) + диоксид углерода [CO2] (0.02 %) + метан [CH4] (ост.)(мол. доля), 4 дм3 (Допуск на приготовление: гелий [He] - 7 % отн., водород [H2] - 7 % отн., кислород [O2] - 7 % отн., азот [N2] - 5 % отн., диоксид углерода [CO2] - 10 % отн.) (Погрешность аттестации: гелий [He] - 3 % отн., водород [H2] - 3 % отн., кислород [O2] - 3 % отн., азот [N2] - 1.0 % отн., диоксид углерода [CO2] - 5 % отн.) баллон