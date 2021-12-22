Набор подарочный Бизнес-набор Ежедневник недатированный, формат А5, 256 страниц, искусственная кожа, вес 316 грамм, синий, близкий к Pantone 539C. Производство Италия. Нанесение – тиснение на обложке ежедневника серебряной фольгой обозначения «Газпром335» в нижнем правом углу; Внешний аккумулятор, ёмкость 4 000 mAh. Материал: пластик с покрытием Soft touch, размер 92*46*23 мм, вес 130 грамм, синий, близкий к Pantone 539C; Провод для внешнего аккумулятора; Ручка шариковая, металлическая, синий, близкий к Pantone 539C коробка синяя с белым ложементом 225/00001