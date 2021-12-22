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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНК ФЁСТ"

    ООО "ФИНК ФЁСТ"

    ИНН
    КПП
    7810554627
    781301001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНК ФЁСТ"

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    Изделия художественной обработки дерева
    Набор подарочный Бизнес-набор Ежедневник недатированный, формат А5, 256 страниц, искусственная кожа, вес 316 грамм, синий, близкий к Pantone 539C. Производство Италия. Нанесение – тиснение на обложке ежедневника серебряной фольгой обозначения «Газпром335» в нижнем правом углу; Внешний аккумулятор, ёмкость 4 000 mAh. Материал: пластик с покрытием Soft touch, размер 92*46*23 мм, вес 130 грамм, синий, близкий к Pantone 539C; Провод для внешнего аккумулятора; Ручка шариковая, металлическая, синий, близкий к Pantone 539C коробка синяя с белым ложементом 225/00001
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Мешки и сумки бумажные
    Пакет бумажный мелованная 240х350х80ММ 200г/м2 синий максимально близкий к 539C матовая ламинация, люверс - серебро, Ручки: синие веревочный шнур
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Мешки и сумки бумажные
    Пакет бумажный бумага мелованная матовая 350х350х120ММ 200г/м2 синий максимально близкий к CMYK 100 44 0 0 матовая ламинация 1+0 снаружи пакета, двойное донышко, люверс - серебро, Ручки: синие веревочный шнур
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Календари печатные
    Календарь квартальный миди 3-х блочный 335х800ММ картон 300 г/м2 4+0 глянцевая ламинация на 3-х пружинах
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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