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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОНФЕТНЫЙ ДВОР"

    ООО ТД "КОНФЕТНЫЙ ДВОР"

    ИНН
    КПП
    Статус поставщика
    6670335050
    667001001
    Поставщик является производителем!

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОНФЕТНЫЙ ДВОР"

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    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Дата обновления: 14.10.2021
    Набор подарочный "Играем всей семьей" Состав набора: Глобус интерактивный с подсветкой. Диаметр сферы 15СМ, Планшет для рисования и заметок LCD диагональ 8.5 дюймов, пластик. В комплекте с батарейкой и ручкой (15х23х0.8 СМ), Логическая игра «Айкью-элемент» ( 10х3х16 СМ, Карточная игра «Безопасность» (13х1.5х17х5 СМ), 40 увлекательных игр, Настольная игра «Лото" Материал: дерево. В комплект входит: 48 карточек (4 цвета), 90 бочонков, правила, Супер ХИТ вечный антистресс–пупырка. Диаметр 12.5 СМ. Россия ООО ТД "КОНФЕТНЫЙ ДВОР"
    1452,8
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия для новогодних и рождественских праздников
    Дата обновления: 14.10.2021
    Набор новогодний подарок детский сборный Рюкзак с принтом, материал -оксфорд600D, полиэстер (26х18х35 СМ) со складным кемпинговым фонарем с диско-шаром Размер в открытом виде: 24х6.9х9.5 СМ, в закрытом: 8.8х6.9х9.5 СМ, материал: пластик, Кондитерский набор 1000г. Большая подарочная коробка из плотного микрогофрокартона с пластиковой ручкой 32х17х36СМ ООО ТД "КОНФЕТНЫЙ ДВОР" Россия
    1137,36
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия для новогодних и рождественских праздников
    Дата обновления: 07.10.2021
    Набор новогодний подарок "Новогоднее настроение" 1. Игрушка мягкая малыш Тигруля. 2. Магический шар желаний. 3. Набор кондитерский 700Г Подарочная коробка с веревочной ручкой «Запутанные следы» 23х12х35СМ
    1000
    Единица измерения:
    ШТ
    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата
    Дата обновления: 21.04.2021
    Планшетный ПК Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4" 2000х1200 Android 10.0 Exynos 9611 2.3ГГЦ 8 4ГБ 64ГБ microSD 5МП 7040МА.Ч серый с нанесением логотипа ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК" 154.3х244.5х7ММ 465Г SM-P610NZAASER
    24700,8
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия для новогодних и рождественских праздников
    Набор новогодний "Верный друг" с кондитерским вложением 3000Г картон 28х20х29.5СМ Россия
    1450
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия для новогодних и рождественских праздников
    Набор новогодний кондитерский "Арчи" подарочная упаковка, мягкая игрушка, набор конфет 1000Г в мешочке из нетканного материала с атласными лентами ТД "Конфетный Двор"
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия для новогодних и рождественских праздников
    Набор новогодний "Новогодняя ночь VIP 2016"
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия для новогодних и рождественских праздников
    Набор новогодний подарочный "Тимоша" (мягкая игрушка символ года собака "Тимоша" 47см, набор елочных игрушек (дерево), настольная игра "Не урони пингвина!", логическая игра-головоломка "Мудрый шар", мешок для кондитерского набора "Снежинки", мармелад "Новогодние шашки". 1000Г сумка "Звезды"
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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