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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРХЕР"

    ООО "КЕРХЕР"

    ИНН
    КПП
    Статус поставщика
    7705581614
    774301001
    Поставщик является производителем!

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРХЕР"

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    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
    Дата обновления: 22.09.2021
    Аппарат высокого давления гидродинамический водоструйный дизельный Посейдон E7-200-20-Th-Reel 380-400В 200БАР 7.5КВТ 1200Л/Ч 24Л латунь/керамика 700х1000х1440ММ 196КГ насос Annovi Reverberi (Италия), шланг 8ММх60М, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 8ММ х 15М пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава, комплект для нанесения хим. растворов с емкостью 10Л)
    765385,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
    Машина поломоечная Karcher BR 35/12 Bp Pack
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
    Машина поломоечная Karcher B 150 R Bp D90
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Пылесосы бытовые
    Пылесос моющий Karcher Puzzi 10/1 1250ВТ 230В 10Л;ДМ3 32ММ 710х330х440ММ 10.7КГ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
    Аппарат высокого давления мойка Karcher HD 9/50-4 380В 500БАР 15КВТ 900Л/Ч 920x800x930ММ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Снегоочистители роторные
    Снегоочиститель Karcher STH 8.66 W
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Части бытовых электрических приборов
    Сопло мощное Karcher
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Водонагреватели проточные и накопительные электрические
    Элемент нагревательный змеевик Alfred Karcher GmbH & Co. KG запасная часть Karcher 4.680-126.0
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Пылесосы бытовые
    Пылесос T 12/1 1300ВТ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
    Машина поломоечная Karcher B 40W
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Части бытовых электрических приборов
    Шланг полимерный высокого давления DN6 10М
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
    Аппарат высокого давления мойка Karcher HD 10/25-4 S 250БАР 9.2КВТ 1000Л/Ч 1090x500x560ММ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Части бытовых электрических приборов
    Распылитель Karcher 4.775-463.0
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Части бытовых электрических приборов
    Шланг высокого давления Karcher 10М 6.390-025.0
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Пылесосы бытовые
    Пылесос Karcher NT 70/3 для сухой и влажной уборки
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог
    Машина подметальная Karcher KM 70/20 C 2SB
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог
    Машина подметальная Karcher KM 90/60 R P
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Пылесосы бытовые
    Пылесос Karcher BRC 30/15C ковромоечная машина
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для промывки, чистки, отжима, глажения, прессования, крашения, наматывания и аналогичных способов обработки текстильной пряжи и текстильных изделий; оборудование для обработки фетра
    Гладильный комплекс Karcher SI 4 утюг
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
    Аппарат высокого давления мойка Karcher HD 1050 230БАР 8.2КВТ 930Л/Ч 6.5Л
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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