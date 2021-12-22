Промежуточное и дополнительное оборудование к станциям телефонным Прибор 17Н735М Атрибут 1. Прибор обеспечивает отображение текущего московского декретного времени (UTC+3ч) в форматах ЧАСЫ:МИНУТЫ:СЕКУНДЫ или ЧАСЫ:МИНУТЫ при синхронизации от сигналов КИ (UTC), со структурой соответствующей ГОСТ В 24152-83 Атрибут 2. Прибор обеспечивает отображение даты в формате ЧИСЛО:МЕСЯЦ:НОМЕР ГОДА В СТОЛЕТИИ после нажатия и отпускания клавиши "ДАТА" Атрибут 3. Прибор обеспечивает работу в режиме "Будильник" Атрибут 4. Прибор в режиме "Секундомер" обеспечивает счет секунд, в объеме 59 минут 59 секунд