Промежуточное и дополнительное оборудование к станциям телефонным Прибор 17Н726М Атрибут 1. Изделие обеспечивает ретрансляцию информации о времени и дате в виде сигналов КИ с амплитудой выходных сигналов не менее 7 В импульсной формы на нагрузке от 198 до 242 Ом при поступлении на вход изделия сигналов амплитудой от 1,6 до 12 В Атрибут 2. Изделие обеспечивает возможность подключения к каждому независимому каналу до 20-ти потребителей при их удалении на расстояние до 1000 м и до 10-ти потребителей при их удалении на расстояние до 3000 м