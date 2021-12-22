Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная/Список поставщиков/АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ЗАВОДА "РОССИЯ"

    АО "КБ ЗАВОДА "РОССИЯ"

    ИНН
    КПП
    7804349411
    781001001

    Продукция АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ЗАВОДА "РОССИЯ"

    Сортировать по
    Часы, устанавливаемые на приборных панелях
    Хронометр авиационный А869
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации Эта группировка в том числе включает: - оборудование, входящее в состав транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи сети фиксированной телефонной связи; - оборудование автоматических телефонных станций; - оборудование, реализующее функции коммутации и управления услугами; - оборудование для оказания услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи с помощью телефониста; - оборудование узлов обслуживания вызовов экстренных оперативных служб; - оборудование центров обслуживания вызовов информационно-справочного обслуживания; - оборудование телеграфной связи; - оборудование коммутации сетей подвижной радиотелефонной связи; - оборудование коммутации сетей подвижной радиосвязи; - оборудование коммутации сетей подвижной спутниковой радиосвязи Эта группировка не включает: - оборудование систем коммутации, включая программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий, см. 26.30.11.160
    Промежуточное и дополнительное оборудование к станциям телефонным Прибор 17Н735М Атрибут 1. Прибор обеспечивает отображение текущего московского декретного времени (UTC+3ч) в форматах ЧАСЫ:МИНУТЫ:СЕКУНДЫ или ЧАСЫ:МИНУТЫ при синхронизации от сигналов КИ (UTC), со структурой соответствующей ГОСТ В 24152-83 Атрибут 2. Прибор обеспечивает отображение даты в формате ЧИСЛО:МЕСЯЦ:НОМЕР ГОДА В СТОЛЕТИИ после нажатия и отпускания клавиши "ДАТА" Атрибут 3. Прибор обеспечивает работу в режиме "Будильник" Атрибут 4. Прибор в режиме "Секундомер" обеспечивает счет секунд, в объеме 59 минут 59 секунд
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Светильники и осветительные устройства
    Табло световое символьное 14Б770 на кронштейне с универсальным креплением
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Светильники и осветительные устройства
    Табло световое цифровое 14Б771 на кронштейне с универсальным креплением
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с часовым механизмом для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой; будильники и настенные часы; часы прочие
    Система хронометрическая Базовая станция 14Б769М
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с часовым механизмом для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой; будильники и настенные часы; часы прочие
    Оборудование службы унификации времени Комплекс 17Н723М
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации Эта группировка в том числе включает: - оборудование, входящее в состав транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи сети фиксированной телефонной связи; - оборудование автоматических телефонных станций; - оборудование, реализующее функции коммутации и управления услугами; - оборудование для оказания услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи с помощью телефониста; - оборудование узлов обслуживания вызовов экстренных оперативных служб; - оборудование центров обслуживания вызовов информационно-справочного обслуживания; - оборудование телеграфной связи; - оборудование коммутации сетей подвижной радиотелефонной связи; - оборудование коммутации сетей подвижной радиосвязи; - оборудование коммутации сетей подвижной спутниковой радиосвязи Эта группировка не включает: - оборудование систем коммутации, включая программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий, см. 26.30.11.160
    Промежуточное и дополнительное оборудование к станциям телефонным Прибор 17Н726М Атрибут 1. Изделие обеспечивает ретрансляцию информации о времени и дате в виде сигналов КИ с амплитудой выходных сигналов не менее 7 В импульсной формы на нагрузке от 198 до 242 Ом при поступлении на вход изделия сигналов амплитудой от 1,6 до 12 В Атрибут 2. Изделие обеспечивает возможность подключения к каждому независимому каналу до 20-ти потребителей при их удалении на расстояние до 1000 м и до 10-ти потребителей при их удалении на расстояние до 3000 м
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Позвонить