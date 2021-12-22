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    Главная/Список поставщиков/ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

    ФГУП УЭМЗ

    ИНН
    КПП
    6608004641
    667001001

    Продукция ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

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    Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ
    Устройство низковольтное комплектное для электрических подстанций Нетиповые низковольтные комплектные устройства (НКУ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства связи, выполняющие функцию систем управления и мониторинга Эта группировка в том числе включает: - оборудование автоматизированных систем управления и мониторинга сетей электросвязи
    Пульт управления на базе нетиповых НКУ. Применяются для оперативного управления процессами различного характера, например, управление электроприводами исполнительных механизмов различного назначения ФГУП "УЭМЗ"
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ
    Пункт распределительный серии ПР предназначены для распределения электрической энергии и защиты электрических установок при перегрузках и токах короткого замыкания, для нечастых (до шести в сутки) оперативных включений и отключений электрических цепей, а также прямых пусков асинхронных двигателей ПР конструктивно представляет собой металлический корпус, изготавливаемый на базе унифицированных несущих конструкций с закрывающейся дверью с запорными замками. С фасадной стороны внутри шкафа за дверью полезное пространство шкафа закрывается фальш-панелью с отверстиями для вывода наружу органов управления автоматическими выключателями, что обеспечивает безопасность обслуживающего персонала при использовании ПР. При наличии цепи сигнализации на внешнюю дверь шкафа устанавливается сигнальная арматура. Типоразмеры, габаритные, установочные и присоединительные размеры, конструктивные особенности и монтажные зоны исполнений шкафов допускается изменять по согласованию с проектной организацией и предприятием-изготовителем. Шкафы выполняются для работы на постоянном или переменном токе. По виду установки пункты распределительные изготавливаются: - навесного исполнения; - напольного исполнения. Могут быть выполнены по различным схемам распределения, в том числе с автоматическим выключателем на вводе или без него. Пункты распределительные ПР, помимо ввода и распределения, могут выполняться с функцией учета электрической энергии. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ
    Шкаф управления электроприводной арматурой РТЗО ФГУП "Уэмз" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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