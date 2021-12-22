Пункт распределительный серии ПР предназначены для распределения электрической энергии и защиты электрических установок при перегрузках и токах короткого замыкания, для нечастых (до шести в сутки) оперативных включений и отключений электрических цепей, а также прямых пусков асинхронных двигателей ПР конструктивно представляет собой металлический корпус, изготавливаемый на базе унифицированных несущих конструкций с закрывающейся дверью с запорными замками. С фасадной стороны внутри шкафа за дверью полезное пространство шкафа закрывается фальш-панелью с отверстиями для вывода наружу органов управления автоматическими выключателями, что обеспечивает безопасность обслуживающего персонала при использовании ПР. При наличии цепи сигнализации на внешнюю дверь шкафа устанавливается сигнальная арматура. Типоразмеры, габаритные, установочные и присоединительные размеры, конструктивные особенности и монтажные зоны исполнений шкафов допускается изменять по согласованию с проектной организацией и предприятием-изготовителем. Шкафы выполняются для работы на постоянном или переменном токе. По виду установки пункты распределительные изготавливаются: - навесного исполнения; - напольного исполнения. Могут быть выполнены по различным схемам распределения, в том числе с автоматическим выключателем на вводе или без него. Пункты распределительные ПР, помимо ввода и распределения, могут выполняться с функцией учета электрической энергии. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Россия