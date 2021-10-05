Комплект для водонасыщения образцов грунта в безвоздушной среде Вакуумная камера ГТ 4.0.6 2ШТ, Компрессор бесшумный 1ШТ, Трубка (TU0604B) 20М, Фитинг (6512 6 -1/4 ) 2ШТ, Быстроразъемный тройник (KQ2T06-00A) 1ШТ, Пистолет продувочный (G1/4) 1ШТ, Трубка (TPU 6/ 4 B) 2.5М, Эжектор (ZU07S) 1ШТ, Фитинг (6540 6) 1ШТ, Кран шаровый (6560 6-6) 1ШТ, Отвёртка 7810-0966 4 1 Н12Х ГОСТ 17199-88 (аналог 3.2х100) 1ШТ, Эксплуатационная документация
Дата обновления: 27.07.2020
Комплект для водонасыщения образцов грунта в безвоздушной среде Вакуумная камера ГТ 4.0.6 2ШТ, Компрессор бесшумный 1ШТ, Трубка (TU0604B) 20М, Фитинг (6512 6 -1/4 ) 2ШТ, Быстроразъемный тройник (KQ2T06-00A) 1ШТ, Пистолет продувочный (G1/4) 1ШТ, Трубка (TPU 6/ 4 B) 2.5М, Эжектор (ZU07S) 1ШТ, Фитинг (6540 6) 1ШТ, Кран шаровый (6560 6-6) 1ШТ, Отвёртка 7810-0966 4 1 Н12Х ГОСТ 17199-88 (аналог 3.2х100) 1ШТ, Эксплуатационная документация