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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕОТЕК"

    ООО НПП "ГЕОТЕК"

    ИНН
    КПП
    Статус поставщика
    5837030458
    583701001
    Поставщик является производителем!

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕОТЕК"

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    Преобразователи измерительные унифицирующие аналого-цифровые и цифро-аналоговые
    Дата обновления: 05.10.2021
    Преобразователь интерфейса ГТЯН.426477.006 RS485/RS232 ООО НПП "ГЕОТЕК"
    8784
    Единица измерения:
    ШТ
    Датчики силы и деформации
    Дата обновления: 05.10.2021
    Датчик перемещения линейный Геотек ДЛП-24М ГТЯН.401162.036-01 к испытательным измерительным приборам для исследования грунтов
    10410
    Единица измерения:
    ШТ
    Арматура кабельная
    Дата обновления: 05.10.2021
    Корпус разъема Chogori D-Sub 9pin IP67 31000011-01
    2088
    Единица измерения:
    ШТ
    Датчики силы и деформации
    Дата обновления: 05.10.2021
    Датчик перемещения Геотек ГТ 5.3.4 ГТЯН.401162.038 к испытательным измерительным приборам для исследования грунтов
    17160
    Единица измерения:
    ШТ
    Станки многофункциональные металлообрабатывающие
    Дата обновления: 19.02.2021
    Блок управления шаговым двигателем DM556
    10620
    Единица измерения:
    ШТ
    Провода и кабели связи полевые
    Дата обновления: 19.02.2021
    Провод (кабель) для соединения элементов управления шаговым двигателем с блоком электронно-преобразующим 10 ГТЯН.685621.026
    2262
    Единица измерения:
    ШТ
    Провода и кабели связи полевые
    Дата обновления: 19.02.2021
    Провод (кабель) для соединения элементов управления шаговым двигателем с блоком электронно-преобразующим 11 ГТЯН.685621.025
    3153,6
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приборы прочие
    Дата обновления: 27.07.2020
    Прибор ГТ 1.2.5 предварительного уплотнения 470х185х430ММ 33КГ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приборы прочие
    Дата обновления: 27.07.2020
    Прибор ГТ 1.8.2 для определения границы пластичности методом раскатывания 200х200х500ММ 8.5КГ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приборы прочие
    Дата обновления: 27.07.2020
    Комплект для водонасыщения образцов грунта в безвоздушной среде Вакуумная камера ГТ 4.0.6 2ШТ, Компрессор бесшумный 1ШТ, Трубка (TU0604B) 20М, Фитинг (6512 6 -1/4 ) 2ШТ, Быстроразъемный тройник (KQ2T06-00A) 1ШТ, Пистолет продувочный (G1/4) 1ШТ, Трубка (TPU 6/ 4 B) 2.5М, Эжектор (ZU07S) 1ШТ, Фитинг (6540 6) 1ШТ, Кран шаровый (6560 6-6) 1ШТ, Отвёртка 7810-0966 4 1 Н12Х ГОСТ 17199-88 (аналог 3.2х100) 1ШТ, Эксплуатационная документация
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Набор сит КП-131 для грунтов 200ММ с поддоном и крышкой
    7189
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Компрессор масляный Sil-Air 100/24 7БАР
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приборы прочие
    Приспособление ГТ 4.0.7 для подготовки образцов
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приборы прочие
    Прибор для определения плотности грунтов ГТ 1.4.1 стандартного уплотнения 590×560×1635ММ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приборы прочие
    Прибор для определения текучести и пластичности грунтов ГТ 1.8.1 2МПа, 170×305×500ММ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приборы прочие
    Комплекс автоматизированный АСИС для проведения испытаний образцов дисперсного грунта методом определения степени пучинистости
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Провода и кабели связи полевые
    Провод (кабель) ГТЯН.685613.002-02 1ММ2 13М SV3.5-6
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приборы прочие
    Приспособление ГТ 4.2.2 для смораживания образцов оргстекло, сталь с никелевым покрытием 139х102ММ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Провода и кабели связи полевые
    Провод (кабель) №26 12 0.22ММ2 13М медь разъемы DB-9 M/DB-9 F
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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