Табличка информационная «Информационный щит» 900х900ММ Helios Cond Black C размер шрифта – 150 пт, Helios Cond Bold C, размер шрифта – 70 пт, Helios Cond C, размер шрифта – 36 пт RAL 5015 RAL 9016, RAL 3020 размер интерлиньяж – 110 %