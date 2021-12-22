Коммутатор ТИШЖ.468342.111 8х1 8 портов Диапазон частот, МГц 50–2300 Коэффициент передачи, дБ 0 Неравномерность АЧХ, дБ +/- 1,5 КСВН по входу, не более 1.6 КСВН по выходу, не более 1.2 Развязка между входами, дБ, не менее 50 (минимальное значение)/ 53 (типовое значение) Развязка между любым входом и не подключенным к нему выходом, дБ, не менее 65 (минимальное значение)/ 70 (типовое значение) Развязка между выходами, дБ, не менее 50 (минимальное значение)/ 53 (типовое значение) Тип РЧ соединителей N (f) Волновое сопротивление, Ом 50 Режимы управления Местный/дистанционнИнтерфейс дистанционного контроля и управления Ethernet