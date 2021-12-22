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    Главная/Список поставщиков/Общество с ограниченной ответственностью "Технологии радиосвязи"

    ООО "Технологии Радиосвязи"

    ИНН
    КПП
    7709784630
    770901001

    Продукция Общество с ограниченной ответственностью "Технологии радиосвязи"

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    Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
    Коммутатор ТИШЖ.468342.111 8х1 8 портов Диапазон частот, МГц 50–2300 Коэффициент передачи, дБ 0 Неравномерность АЧХ, дБ +/- 1,5 КСВН по входу, не более 1.6 КСВН по выходу, не более 1.2 Развязка между входами, дБ, не менее 50 (минимальное значение)/ 53 (типовое значение) Развязка между любым входом и не подключенным к нему выходом, дБ, не менее 65 (минимальное значение)/ 70 (типовое значение) Развязка между выходами, дБ, не менее 50 (минимальное значение)/ 53 (типовое значение) Тип РЧ соединителей N (f) Волновое сопротивление, Ом 50 Режимы управления Местный/дистанционнИнтерфейс дистанционного контроля и управления Ethernet
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