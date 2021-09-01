Ремкомплект двигателя ДВС 9280 гильза цилиндров 04226518 - 8 шт., комплект уплотнений 02931479 - 1 компл., водяной насос 02937466 - 1 шт., прокладка ГБЦ 04264006 - 8 шт., вкладыш шатунный 02931410 - 8 шт., сальник клапана 04221154 - 32 шт., турбокомпрессор 04221154 - 2 шт., герметик резьбовой Loctite - 1 шт., вкладыш коренной 02931286 - 5 шт., смазка для установки гильз - 4 шт., полукольца осевого смещения 02931843-1 шт.
Дата обновления: 01.09.2021
Ремкомплект двигателя ДВС 9280 гильза цилиндров 04226518 - 8 шт., комплект уплотнений 02931479 - 1 компл., водяной насос 02937466 - 1 шт., прокладка ГБЦ 04264006 - 8 шт., вкладыш шатунный 02931410 - 8 шт., сальник клапана 04221154 - 32 шт., турбокомпрессор 04221154 - 2 шт., герметик резьбовой Loctite - 1 шт., вкладыш коренной 02931286 - 5 шт., смазка для установки гильз - 4 шт., полукольца осевого смещения 02931843-1 шт.