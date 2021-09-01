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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ МОСТ"

    ООО "КОМПАНИЯ МОСТ"

    ИНН
    КПП
    7611021494
    761101001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ МОСТ"

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    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 01.09.2021
    Насос масляный ЯМЗ-236,-238 с/о 236-1011014-В3 ПромС
    14028
    Единица измерения:
    ШТ
    Аккумуляторы электрические и их части
    Дата обновления: 01.09.2021
    Батарея аккумуляторная свинцовая 6СТ-190L Standard 12В 190А.Ч 518x228x236ММ автомобильная
    19501,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 01.09.2021
    Форсунка в сборе ЯМЗ Евро 2 267-1112010-01
    3202,8
    Единица измерения:
    ШТ
    Шайбы из черных металлов
    Дата обновления: 01.09.2021
    Шайба стакана форсунки ЯМЗ 312472-П34
    933,31
    Единица измерения:
    ШТ
    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 01.09.2021
    Привод вентилятора ЯМЗ 3 ручья (старого образца) 236-1308011 г2
    9889,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование электрическое прочее для транспортных средств, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 01.09.2021
    Датчик давления масла ММ355
    632,4
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия крепежные и винты крепежные
    Дата обновления: 01.09.2021
    Хомут червячный Norma 20-32ММ сталь
    56,4
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов
    Дата обновления: 01.09.2021
    Датчик перепада давления FR 3051 CD1 (R)
    487,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 01.09.2021
    Гильза, поршень кольца 236-1004005-Б
    8376
    Единица измерения:
    ШТ
    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 01.09.2021
    Сальник клапана 740-1007268-01 КАМАЗ
    319,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 01.09.2021
    Ремкомплект двигателя ДВС 9280 гильза цилиндров 04226518 - 8 шт., комплект уплотнений 02931479 - 1 компл., водяной насос 02937466 - 1 шт., прокладка ГБЦ 04264006 - 8 шт., вкладыш шатунный 02931410 - 8 шт., сальник клапана 04221154 - 32 шт., турбокомпрессор 04221154 - 2 шт., герметик резьбовой Loctite - 1 шт., вкладыш коренной 02931286 - 5 шт., смазка для установки гильз - 4 шт., полукольца осевого смещения 02931843-1 шт.
    6225,6
    Единица измерения:
    ШТ
    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 01.09.2021
    Полукольцо подшипника упорного вала коленчатого ЯМЗ-236, 238, 7511 236-1005183-Д
    1002
    Единица измерения:
    ШТ
    Двигатели судовые с искровым зажиганием
    Дата обновления: 01.09.2021
    Ролик толкателя 85-330303 Ч 25/34
    1573,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 01.09.2021
    Сальник передней ступицы 80х105х10 2,2ММ
    573,6
    Единица измерения:
    ШТ
    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 01.09.2021
    Втулка клапана направляющая впуск 1.5.0874 4СТ90 УАЗ
    390
    Единица измерения:
    ШТ
    Рукава резиновые прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 01.09.2021
    Рукав дюритовый 40У-16-13 16ММ ГОСТ 18698-79
    313,2
    Единица измерения:
    М
    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 01.09.2021
    Вал распределительный КАМАЗ 740.21-1006015
    11365,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 01.09.2021
    Ремкомплект топливного фильтра EВРО 740.1117009
    784,8
    Единица измерения:
    ШТ
    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 01.09.2021
    Крышка картера распределительных шестерен 5264443
    291,6
    Единица измерения:
    ШТ
    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 01.09.2021
    Вал коленчатый 4173.1005011 А274, 4216, УМЗ
    202207,2
    Единица измерения:
    ШТ
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