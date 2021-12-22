Усилитель мощности низкочастотный УМ НЧ 0,1-100 кГц для усиления сигналов в диапазоне частот, применяется для возбуждения излучающих антенн предусмотрена стабилизация выходного тока, защита выхода от короткого замыкания и перегрузки, а также световая и звуковая сигнализация, предупреждающая о превышении допутсимых выходных параметров 220В 50 Гц 20КГ 450x360x140ММ АО НИИ БРИЗ Россия мах выходная мощность не менее 8020 ВА, выходное напряжение (по диапазонам) - при (0,1-10) кГц 350 В, при (0,1-20) кГц 175 В, при (10-100_ кГц 90 В, КПД-90-95%, динамичесик й диапазон усиления - 40 дБ