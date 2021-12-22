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    Главная/Список поставщиков/АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "БРИЗ"

    АО "НИИ "БРИЗ"

    ИНН
    КПП
    6154092980
    781301001

    Продукция АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "БРИЗ"

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    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Усилитель мощности многоканальный широкополосный МУМ ШП НЧ режим - (0,3-15) кГц,Вч режим - (6-60) кГц 220 В, 50 Гц не более 1,5 А НЧ режим - 16, Вч режим - 32 НЧ режим - 120 В, ВЧ режим - 55 в не менее 1 ОМ 100 мВ 10 В
    Не указана
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    ШТ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Усилитель мощности низкочастотный УМ НЧ 0,1-100 кГц для усиления сигналов в диапазоне частот, применяется для возбуждения излучающих антенн предусмотрена стабилизация выходного тока, защита выхода от короткого замыкания и перегрузки, а также световая и звуковая сигнализация, предупреждающая о превышении допутсимых выходных параметров 220В 50 Гц 20КГ 450x360x140ММ АО НИИ БРИЗ Россия мах выходная мощность не менее 8020 ВА, выходное напряжение (по диапазонам) - при (0,1-10) кГц 350 В, при (0,1-20) кГц 175 В, при (10-100_ кГц 90 В, КПД-90-95%, динамичесик й диапазон усиления - 40 дБ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Усилитель мощности УМ 67-77 кГц импульсный режим работы:длительность импульса (0,25-50) мс;скважность 20 (бортовая): (270±13,5) В; вторичное постоянное напряжение: (27±1,5) В; напряжение на выходе каналов:не менее 100 В. 14.6КГ 300x339x272ММ АО НИИ БРИЗ Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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