Оборудование коммунально-бытовое комплект электротехнический/сантехнический в номер категории LUX 404 для гостиниц торшер ALMA WHITE PTI: 1шт. • лампа на прикроватную тумбу Crystal Lux Alma White LG1: 2шт. • фен с настенным креплением Starmix BFSW12: 1шт. • зеркало Cooke Lewis Beauport, 65*50см: 1шт. • бак для мусора SLIM 5л. хром: 1шт. • полка для душевой кабины глубокая с мыльницей и крючками, хром: 1шт.Sensea «SimplyLock» артикул: 15308471 • полка для полотенец FX-31015 Fixsen, хром: 1шт. • полка отдельностоящая, 3эт 18*15*70,5см, хром: 1шт. артикул: 81946933 • дозатор для мыла MARMO, керамика: 1шт. • стакан для щеток MARMO, керамика: 1шт. • напольная подставка для ершика и туалетной бумаги, освежителя ASTER: 1шт. • сейф Standersn2 16л: 1шт. • холодильник 110см Dexp 45л: 1шт. • телевизор D-81см. Dexp с кронштейном: 4шт