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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОПРОМ"

    ООО "ЭЛЕКТРОПРОМ"

    ИНН
    КПП
    5609084119
    560901001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОПРОМ"

    Сортировать по
    Лампы газоразрядные; ультрафиолетовые и инфракрасные лампы; дуговые лампы
    Лампа светодиодная LED Feron LB-37 одноцокольная E27 желтый 25117
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    Гирлянда светодиодная Feron 116 желтая 2х1.5М 220В
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    Гирлянда светодиодная сеть Feron 114 красная 2х1.5М 220В
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    Гирлянда светодиодная Feron 115 зеленая 2х1.5М 220В
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Части и комплектующие коммуникационного оборудования
    Усилитель сигнала RGB DC12V 3х4A
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Лампы газоразрядные; ультрафиолетовые и инфракрасные лампы; дуговые лампы
    Лампа светодиодная LED Feron LB-37 одноцокольная E27 синий 25116
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Арматура кабельная
    Клемма EDZ950/6 term block plug
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Оборудование коммунально-бытовое комплект электротехнический/сантехнический в номер категории LUX 404 для гостиниц торшер ALMA WHITE PTI: 1шт. • лампа на прикроватную тумбу Crystal Lux Alma White LG1: 2шт. • фен с настенным креплением Starmix BFSW12: 1шт. • зеркало Cooke Lewis Beauport, 65*50см: 1шт. • бак для мусора SLIM 5л. хром: 1шт. • полка для душевой кабины глубокая с мыльницей и крючками, хром: 1шт.Sensea «SimplyLock» артикул: 15308471 • полка для полотенец FX-31015 Fixsen, хром: 1шт. • полка отдельностоящая, 3эт 18*15*70,5см, хром: 1шт. артикул: 81946933 • дозатор для мыла MARMO, керамика: 1шт. • стакан для щеток MARMO, керамика: 1шт. • напольная подставка для ершика и туалетной бумаги, освежителя ASTER: 1шт. • сейф Standersn2 16л: 1шт. • холодильник 110см Dexp 45л: 1шт. • телевизор D-81см. Dexp с кронштейном: 4шт
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Оборудование коммунально-бытовое комплект электротехнический/сантехнический в номер категории LUX 405 для гостиниц торшер ALMA WHITE PTI: 1шт. • лампа на прикроватную тумбу Crystal Lux Alma White LG1: 2шт. • фен с настенным креплением Starmix BFSW12: 1шт. • зеркало Cooke Lewis Beauport, 65*50см: 1шт. • бак для мусора SLIM 5л. хром: 1шт. • полка для душевой кабины глубокая с мыльницей и крючками, хром: 1шт.Sensea «SimplyLock» артикул: 15308471 • полка для полотенец FX-31015 Fixsen, хром: 1шт. • полка отдельностоящая, 3эт 18*15*70,5см, хром: 1шт. артикул: 81946933 • дозатор для мыла MARMO, керамика: 1шт. • стакан для щеток MARMO, керамика: 1шт. • напольная подставка для ершика и туалетной бумаги, освежителя ASTER: 1шт. • сейф Standersn2 16л: 1шт. • холодильник 110см Dexp 45л: 1шт. • телевизор D-81см. Dexp с кронштейном: 4шт
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Оборудование коммунально-бытовое комплект электротехнический/сантехнический в номер категории LUX 408 для гостиниц торшер ALMA WHITE PTI: 1шт. • лампа на прикроватную тумбу Crystal Lux Alma White LG1: 2шт. • фен с настенным креплением Starmix BFSW12: 1шт. • зеркало Cooke Lewis Beauport, 65*50см: 1шт. • бак для мусора SLIM 5л. хром: 1шт. • полка для душевой кабины глубокая с мыльницей и крючками, хром: 1шт.Sensea «SimplyLock» артикул: 15308471 • полка для полотенец FX-31015 Fixsen, хром: 1шт. • полка отдельностоящая, 3эт 18*15*70,5см, хром: 1шт. артикул: 81946933 • дозатор для мыла MARMO, керамика: 1шт. • стакан для щеток MARMO, керамика: 1шт. • напольная подставка для ершика и туалетной бумаги, освежителя ASTER: 1шт. • сейф Standersn2 16л: 1шт. • холодильник 110см Dexp 45л: 1шт. • телевизор D-81см. Dexp с кронштейном: 4шт
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Оборудование коммунально-бытовое комплект электротехнический/сантехнический в номер категории LUX 214 для гостиниц торшер Favourite Superset 1428-SET: 1шт. • лампа на прикроватную тумбу Favourite Superset 1428-SET: 2шт. • фен с настенным креплениемStarmix BFSW 12: 1шт. • зеркало Cooke Lewis Beauport, 65*50см: 1шт. • бак для мусора urban 3л. хром: 1шт. • полка для ванны угловая 1яр., хром: 1шт. артикул: 13176881 • полка для полотенец Antik, хром: 1шт. • дозатор для мыла Legend,бежевый: 1шт. • стакан для щеток Lenox, бежевый: 1шт. • напольная подставка для ершика Lenox, хром: 1шт. • держатель для туалетной бумаги Aster, хром: 1шт. • холодильник 110см Dexp 45л: 1шт. • телевизор D-81см. Dexp с кронштейном: 3шт
    Не указана
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    КОМПЛ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Оборудование коммунально-бытовое комплект электротехнический/сантехнический в номер категории LUX 302 для гостиниц торшер Favourite Superset 1428-SET: 1шт. • лампа на прикроватную тумбу Favourite Superset 1428-SET: 2шт. • фен с настенным креплениемStarmix BFSW 12: 1шт. • зеркало Cooke Lewis Beauport, 65*50см: 1шт. • бак для мусора urban 3л. хром: 1шт. • полка для ванны угловая 1яр., хром: 1шт. артикул: 13176881 • полка для полотенец Antik, хром: 1шт. • дозатор для мыла Legend,бежевый: 1шт. • стакан для щеток Lenox, бежевый: 1шт. • напольная подставка для ершика Lenox, хром: 1шт. • держатель для туалетной бумаги Aster, хром: 1шт. • холодильник 110см Dexp 45л: 1шт. • телевизор D-81см. Dexp с кронштейном: 3шт
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Оборудование коммунально-бытовое комплект электротехнический/сантехнический в номер категории LUX 406 для гостиниц торшер Favourite Superset 1428-SET: 1шт. • лампа на прикроватную тумбу Favourite Superset 1428-SET: 2шт. • фен с настенным креплениемStarmix BFSW 12: 1шт. • зеркало Cooke Lewis Beauport, 65*50см: 1шт. • бак для мусора urban 3л. хром: 1шт. • полка для ванны угловая 1яр., хром: 1шт. артикул: 13176881 • полка для полотенец Antik, хром: 1шт. • дозатор для мыла Legend,бежевый: 1шт. • стакан для щеток Lenox, бежевый: 1шт. • напольная подставка для ершика Lenox, хром: 1шт. • держатель для туалетной бумаги Aster, хром: 1шт. • холодильник 110см Dexp 45л: 1шт. • телевизор D-81см. Dexp с кронштейном: 3шт
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Оборудование коммунально-бытовое комплект электротехнический/сантехнический в номер категории LUX 407 для гостиниц торшер Favourite Superset 1428-SET: 1шт. • лампа на прикроватную тумбу Favourite Superset 1428-SET: 2шт. • фен с настенным креплениемStarmix BFSW 12: 1шт. • зеркало Cooke Lewis Beauport, 65*50см: 1шт. • бак для мусора urban 3л. хром: 1шт. • полка для ванны угловая 1яр., хром: 1шт. артикул: 13176881 • полка для полотенец Antik, хром: 1шт. • дозатор для мыла Legend,бежевый: 1шт. • стакан для щеток Lenox, бежевый: 1шт. • напольная подставка для ершика Lenox, хром: 1шт. • держатель для туалетной бумаги Aster, хром: 1шт. • холодильник 110см Dexp 45л: 1шт. • телевизор D-81см. Dexp с кронштейном: 3шт
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Оборудование коммунально-бытовое комплект электротехнический/сантехнический в номер категории LUX 205 для гостиниц торшер Favourite Superset 1428-SET: 1шт. • лампа на прикроватную тумбу Favourite Superset 1428-SET: 2шт. • фен с настенным креплениемStarmix BFSW 12: 1шт. • зеркало Cooke Lewis Beauport, 65*50см: 1шт. • бак для мусора urban 3л. хром: 1шт. • полка для ванны угловая 1яр., хром: 1шт. артикул: 13176881 • полка для полотенец Antik, хром: 1шт. • дозатор для мыла Legend,бежевый: 1шт. • стакан для щеток Lenox, бежевый: 1шт. • напольная подставка для ершика Lenox, хром: 1шт. • держатель для туалетной бумаги Aster, хром: 1шт. • холодильник 110см Dexp 45л: 1шт. • телевизор D-81см. Dexp с кронштейном: 3шт
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Оборудование коммунально-бытовое комплект электротехнический/сантехнический в номер категории LUX 208 для гостиниц торшер Favourite Superset 1428-SET: 1шт. • лампа на прикроватную тумбу Favourite Superset 1428-SET: 2шт. • фен с настенным креплениемStarmix BFSW 12: 1шт. • зеркало Cooke Lewis Beauport, 65*50см: 1шт. • бак для мусора urban 3л. хром: 1шт. • полка для ванны угловая 1яр., хром: 1шт. артикул: 13176881 • полка для полотенец Antik, хром: 1шт. • дозатор для мыла Legend,бежевый: 1шт. • стакан для щеток Lenox, бежевый: 1шт. • напольная подставка для ершика Lenox, хром: 1шт. • держатель для туалетной бумаги Aster, хром: 1шт. • холодильник 110см Dexp 45л: 1шт. • телевизор D-81см. Dexp с кронштейном: 3шт
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Оборудование коммунально-бытовое комплект электротехнический/сантехнический в номер категории LUX 203 для гостиниц торшер Favourite Superset 1428-SET: 1шт. • лампа на прикроватную тумбу Favourite Superset 1428-SET: 2шт. • фен с настенным креплениемStarmix BFSW 12: 1шт. • зеркало Cooke Lewis Beauport, 65*50см: 1шт. • бак для мусора urban 3л. хром: 1шт. • полка для ванны угловая 1яр., хром: 1шт. артикул: 13176881 • полка для полотенец Antik, хром: 1шт. • дозатор для мыла Legend,бежевый: 1шт. • стакан для щеток Lenox, бежевый: 1шт. • напольная подставка для ершика Lenox, хром: 1шт. • держатель для туалетной бумаги Aster, хром: 1шт. • холодильник 110см Dexp 45л: 1шт. • телевизор D-81см. Dexp с кронштейном: 3шт
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Оборудование коммунально-бытовое комплект электротехнический/сантехнический в номер категории LUX 204 для гостиниц торшер Favourite Superset 1428-SET: 1шт. • лампа на прикроватную тумбу Favourite Superset 1428-SET: 2шт. • фен с настенным креплениемStarmix BFSW 12: 1шт. • зеркало Cooke Lewis Beauport, 65*50см: 1шт. • бак для мусора urban 3л. хром: 1шт. • полка для ванны угловая 1яр., хром: 1шт. артикул: 13176881 • полка для полотенец Antik, хром: 1шт. • дозатор для мыла Legend,бежевый: 1шт. • стакан для щеток Lenox, бежевый: 1шт. • напольная подставка для ершика Lenox, хром: 1шт. • держатель для туалетной бумаги Aster, хром: 1шт. • холодильник 110см Dexp 45л: 1шт. • телевизор D-81см. Dexp с кронштейном: 3шт
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Оборудование коммунально-бытовое комплект электротехнический/сантехнический в номер категории LUX 206 для гостиниц торшер Favourite Superset 1428-SET: 1шт. • лампа на прикроватную тумбу Favourite Superset 1428-SET: 2шт. • фен с настенным креплениемStarmix BFSW 12: 1шт. • зеркало Cooke Lewis Beauport, 65*50см: 1шт. • бак для мусора urban 3л. хром: 1шт. • полка для ванны угловая 1яр., хром: 1шт. артикул: 13176881 • полка для полотенец Antik, хром: 1шт. • дозатор для мыла Legend,бежевый: 1шт. • стакан для щеток Lenox, бежевый: 1шт. • напольная подставка для ершика Lenox, хром: 1шт. • держатель для туалетной бумаги Aster, хром: 1шт. • холодильник 110см Dexp 45л: 1шт. • телевизор D-81см. Dexp с кронштейном: 3шт
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Оборудование коммунально-бытовое комплект электротехнический/сантехнический в номер категории LUX 207 для гостиниц торшер Favourite Superset 1428-SET: 1шт. • лампа на прикроватную тумбу Favourite Superset 1428-SET: 2шт. • фен с настенным креплениемStarmix BFSW 12: 1шт. • зеркало Cooke Lewis Beauport, 65*50см: 1шт. • бак для мусора urban 3л. хром: 1шт. • полка для ванны угловая 1яр., хром: 1шт. артикул: 13176881 • полка для полотенец Antik, хром: 1шт. • дозатор для мыла Legend,бежевый: 1шт. • стакан для щеток Lenox, бежевый: 1шт. • напольная подставка для ершика Lenox, хром: 1шт. • держатель для туалетной бумаги Aster, хром: 1шт. • холодильник 110см Dexp 45л: 1шт. • телевизор D-81см. Dexp с кронштейном: 3шт
    Не указана
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