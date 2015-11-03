Прибор для лечения Аппарат К-, ИК- и синего излучения и воздействия постоянным магнитным полем светодиодный фототерапевтический портативный "ГЕСКА-У" для лечения заболеваний воздействием постояннного магнитного поля и электромагнитного излучения инфракрасного и оптического диапазона 14ВТ 220+10%В 0.6КГ 660±15нм 430±20нм 840 до 950нм от 0,5 до 2,0 мВт/см2 от 1,0 до 7,0 мВт/см2 от 2,0 до 10 мВт/см2 от 3,0 до 17 мВт/см2 не менее 2,5 не более 17 мВт/см2 50ГЦ от 30 до 50 мТл не менее 10СМ2 не более 10С ТУ 9444-019-07543077-2006 АО НИИПП Россия