Прибор для лечения портативный Аппарат цветотерапии для воздействия на БАТ и БАЗ светодиодный Геска-полицвет-МАГ для лечения методом воздействия на БАТ и БАЗ пациента излучением электромагнитных волн невидимого инфракрасного света и видимого диапазона 7ВТ 220В 0.3КГ инфракрасный 895+55нм, красный 660+15нм, оранжевый 610+15нм, желтый 590±15нм, зеленый 565+15нм, синий 430+20нм инфракрасный 5мВт/см2, красный 2мВт/см2, оранжевый 0.5мВт/см2, желтый 0.5мВт/см2, зеленый 0.2мВт/см2, синий 0.7мВт/см2 не более 10С ТУ 9444-013-07543077-02 АО "НИИПП" Российская Федерация (РФ, Россия)
Прибор для лечения портативный Аппарат цветотерапии для воздействия на БАТ и БАЗ светодиодный Геска-полицвет-МАГ для лечения методом воздействия на БАТ и БАЗ пациента излучением электромагнитных волн невидимого инфракрасного света и видимого диапазона 7ВТ 220В 0.3КГ инфракрасный 895+55нм, красный 660+15нм, оранжевый 610+15нм, желтый 590±15нм, зеленый 565+15нм, синий 430+20нм инфракрасный 5мВт/см2, красный 2мВт/см2, оранжевый 0.5мВт/см2, желтый 0.5мВт/см2, зеленый 0.2мВт/см2, синий 0.7мВт/см2 не более 10С ТУ 9444-013-07543077-02 АО "НИИПП" Российская Федерация (РФ, Россия)