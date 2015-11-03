Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная/Список поставщиков/АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ"

    АО "НИИПП"

    ИНН
    КПП
    7017084932
    701701001

    Продукция АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ"

    Сортировать по
    Светильники и осветительные устройства
    Светильник SLED-OFFICE ЯЮКЛ.676172.014 ТУ АО НИИПП
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие группировки
    Прибор для лечения Аппарат для фототерапии светодиодный матричный портативный "ГЕСКА-2" для лечения заболеваний воздействием постояннного магнитного поля и электромагнитного излучения инфракрасного и оптического диапазона 4ВТ 220+10%В 0.4КГ 660+15нм 840 до 950нм не менее 1,0 не более 6,5мВт/см2 не менее 1,2 не более 6,5 мВт/см2 не менее 1,2 не более 6,5мВт/см2 от 30 до 50 мТл не менее 10СМ2 не менее 10С ТУ 9444-019-07543077-2006 АО НИИПП Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие группировки
    Прибор для лечения Аппарат красного и ИК-излучения светодиодный "Геска-1" для лечения заболеваний воздействием постояннного магнитного поля, электромагнитного излучения невидимого инфракрасного (ИК)диапазона и видимого красного излучения оптического диапазона 4ВТ 220+10%В 0.4КГ 660+15нм 840 до 950нм не менее 0,35 не более 1,8 мВт/см2 не менее 2,2 не более 8,0 мВт/см2 не менее 0,6 не более 6,0 мВт/см2 не менее 2,2 не более 8,0 мВт/см2 50ГЦ от 30 до 50 мТл не менее 10СМ2 10С ТУ 9444-019-07543077-2006 АО "НИИПП" Российская Федерация (РФ, Россия)
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие группировки
    Прибор для лечения Аппарат К-, ИК- и синего излучения и воздействия постоянным магнитным полем светодиодный фототерапевтический портативный "ГЕСКА-У" для лечения заболеваний воздействием постояннного магнитного поля и электромагнитного излучения инфракрасного и оптического диапазона 14ВТ 220+10%В 0.6КГ 660±15нм 430±20нм 840 до 950нм от 0,5 до 2,0 мВт/см2 от 1,0 до 7,0 мВт/см2 от 2,0 до 10 мВт/см2 от 3,0 до 17 мВт/см2 не менее 2,5 не более 17 мВт/см2 50ГЦ от 30 до 50 мТл не менее 10СМ2 не более 10С ТУ 9444-019-07543077-2006 АО НИИПП Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Светильники и осветительные устройства
    Светильник SLED-PROM ЯЮКЛ.676172.020 ТУ АО НИИПП
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Светильники и осветительные устройства
    Светильник LED-Street ЯЮКЛ.676172.007 ТУ АО НИИПП
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие группировки
    Прибор для лечения автономный Электростимулятор мышечных тканей ректально-вагинальный АЭС МТ Рв ЭРЕКТРОН для стимуляции электрическими импульсами органов малого таза ТУ 9444-016-07543077-2007 ФСР 2008/02842 от 03.11.2015 АО НИИПП Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие группировки
    Прибор для лечения автономный Электростимулятор желудочно-кишечного тракта с микроэлементами Хрома АЭС ЖКТ СИБИРИУМ-Cr для изолированной электрической стимуляции желудка, двенадцатиперстной кишки, протоковой системы поджелудочной железы и внепеченочных путей, толстого и тонкого кишечника, прямой кишки, а также для введения микроэлементов цинка или хрома в организм в ионизированном и строго дозированном виде ТУ 9444-017-07543077-2004 АО НИИПП
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие группировки
    Прибор для лечения терапевтический Аппарат красного и ИК-излучения светодиодный фототерапевтический портативный "ГЕСКА-1/4" 0.9ВТ 0.4КГ ТУ 9444-012-07543077-01 ФСР 2010/08675 от 03.11.2015 АО НИИПП Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие группировки
    Прибор для лечения портативный Аппарат цветотерапии для воздействия на БАТ и БАЗ светодиодный Геска-полицвет-МАГ для лечения методом воздействия на БАТ и БАЗ пациента излучением электромагнитных волн невидимого инфракрасного света и видимого диапазона 7ВТ 220В 0.3КГ инфракрасный 895+55нм, красный 660+15нм, оранжевый 610+15нм, желтый 590±15нм, зеленый 565+15нм, синий 430+20нм инфракрасный 5мВт/см2, красный 2мВт/см2, оранжевый 0.5мВт/см2, желтый 0.5мВт/см2, зеленый 0.2мВт/см2, синий 0.7мВт/см2 не более 10С ТУ 9444-013-07543077-02 АО "НИИПП" Российская Федерация (РФ, Россия)
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие группировки
    Прибор для лечения автономный Электростимулятор мышечных тканей ректально-вагинальный АЭС МТ Рв ЭРЕКТРОН-Cr для стимуляции электрическими импульсами органов малого таза 0.02КГ 7,2х10С 18х10 с не более 28,8х10С 439,2х10С 3,6 сС 12 мА 8,0 мА ТУ 9444-017-07543077-2004 АО НИИПП Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие группировки
    Прибор для лечения автономный Электростимулятор желудочно-кишечного тракта АЭС ЖКТ СИБИРИУМ для стимуляции желудочно-кишечного тракта электрическими импульсами с целью восстановления его моторно-эвакуаторной деятельности и для ионного введения хрома, цинка в организм человека ТУ 9444-017-07543077-2004 РЗН 2015/2483 от 03.11.2015 АО НИИПП Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие группировки
    Прибор для лечения автономный Электростимулятор мышечных тканей ректально-вагинальный АЭС МТ Рв ЭРЕКТРОН-Zn 0.02КГ 7.5 мА 4 мА ТУ 9444-017-07543077-2004 АО НИИПП
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие группировки
    Прибор для лечения автономный Электростимулятор желудочно-кишечного тракта с микроэлементами Цинка АЭС ЖКТ Сибириум-Zn ТУ 9444-017-07543077-2004 РЗН 2015/2483 от 03.11.2015 АО НИИПП Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
    Зарядно-выпрямительное устройство "Кедр-Авто 1" 220В 6 и 12 В 60А.Ч от 0,5 до 4,0 А 85ВТ АО НИИПП Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Позвонить