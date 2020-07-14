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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    ООО "ДС"

    ИНН
    КПП
    5260294785
    526001001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Сортировать по
    Реагенты диагностические
    Дата обновления: 14.07.2020
    Набор реагентов РПГА-БЕСТ антипаллидум концентрация 1:80 для выявления антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации 100 определений 1820 45-60МИН
    2970
    Единица измерения:
    НАБОР
    Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного происхождения; наборы диагностические
    Дата обновления: 03.06.2020
    Тест-система ДС-ДИФ-КОРИНЕ Набор реагентов биохимическая для дифференциации микроорганизмов рода коринебактерий, в том числе возбудителя дифтерии, и определения его токсигенных свойств 24-48 час ТУ 9398-061-05941003-2010 ООО «НПО «Диагностические системы» Россия
    2970
    Единица измерения:
    НАБОР
    Препараты диагностические
    Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ИФА-АНТИ-HDV Набор реагентов иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита Дельта не более 100 мкл не более 2 часов не мнее 3 часов D-152 не менее 12 месяцев ООО "НПО "Диагностические системы" Россия
    3960
    Единица измерения:
    НАБОР
    Реагенты диагностические
    Набор реагентов Пластина биохимическая, дифференцирующая энтеробактерии (ПБДЭ) для энзимоиндикации энтеробактерий , выделенных в ходе бактериологического анализа, и дифференциация их до вида не менее 20 Наличие в составе набора дополнительных реактивов, флакона с вазелиновым маслом, таблицы биохимических свойств энтеробактерий, диагностического «ключа» Р-131 не менее 0,15 мл или 2-3 капель микробной суспензии 10 МЕ ОСО мутности или 2-3 петли культуры от 18 до 24 ч. после инокуляции ФСР 2009/04532 от 26.03.2009 ТУ 9398-019-05941003-2008 не менее 12 месяцев 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия полистироловые пластины(планшеты) с лунками, содержащими сухие питательные субстраты с индикаторами
    Не указана
    Единица измерения:
    НАБОР
    Реагенты диагностические
    Набор реагентов Пластина биохимическая, дифференцирующая стафилококки (ПБДС) для энзимоиндикации стафилококков, выделенных в ходе бактериологического анализа, и дифференциация их до вида. не менее 16 Р-431 не менее 0,1 мл не менее 5 МЕ ОСО мутности или не менее 2-х ст. Mc-Farlanda от 18 до 24 ч.после инокуляции ФСР 2009/04531 от 26.03.2009 ТУ 9398-020-05941003-2008 не менее 12 месяцев 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия полистироловые пластины с лунками, содержащими сухие питательные среды и субстраты с индикаторами.
    Не указана
    Единица измерения:
    НАБОР
    Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного происхождения; наборы диагностические
    Тест-система набор реагентов ДС-ДИФ-СТАФИ-16 для биохимической идентификации и дифференциации стафилококков с помощью идентификационных таблиц или каталога (Книги) кодов не менее 16ШТ не менее 12 месяцев Р-2141 ТУ 9398-214-05941003-2012 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия
    4290
    Единица измерения:
    НАБОР
    Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного происхождения; наборы диагностические
    Тест-система набор реагентов ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ TR-G для выявления антител класса IgG к Chlamydia trachomatis не менее 12 месяцев Х-1151 ТУ 9398-087-05941003-2015 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия
    3520
    Единица измерения:
    НАБОР
    Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного происхождения; наборы диагностические
    Тест-система набор реагентов ДС-ИФА-анти-ХЛАМИДИЯ TR-A для выявления видоспецифических антител класса A к Chlamydia trachomatis не менее 12 месяцев Х-1251 ТУ 9398-089-05941003-2006 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия
    3520
    Единица измерения:
    НАБОР
    Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного происхождения; наборы диагностические
    Тест-система набор реагентов ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ-TR-M для выявления антител класса IgM к Chlamydia trachomatis не менее 12 месяцев Х-1351 ТУ 9398-088-05941003-2010 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия
    3520
    Единица измерения:
    НАБОР
    Препараты диагностические
    Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ИФА-АНТИ-НСVс-М Набор реагентов для выявления антител класса IgM к core-антигену вируса гепатита С не более 100 мкл не более 2 часов не мнее 3 часов С-253 Цветовая кодировка реагентов не менее 12 месяцев ТУ 9398-012-05941003-2008 ООО "НПО "Диагностические системы" Россия
    3630
    Единица измерения:
    НАБОР
    Препараты диагностические
    Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ИФА-АНТИ-НСV Набор реагентов для выявления антител к вирусу гепатита С менее 100 мкл не более 2 часов не менее 14 суток выше 99,5% выше 99,7% выше 99,0% не менее 12 месяцев ТУ 9398-011-05941003-2016 ООО "НПО "Диагностические системы" Россия
    11000
    Единица измерения:
    НАБОР
    Препараты диагностические
    Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-АНТИ-HCV-СПЕКТР-GM Набор реагентов для выявления спектра антител класса IgG и IgM к вирусу гепатита С и подтверждения результатов анти-HCV скрининга менее 100 мкл не более 2 часов выше 99,5% выше 99,5% выше 99,5% С-452 Цветовая кодировка реагентов не менее 12 месяцев ТУ 9398-095-05941003-2013 ООО "НПО "Диагностические системы" Россия
    3300
    Единица измерения:
    НАБОР
    Препараты диагностические
    Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-HBeAg Набор реагентов для выявления е-антигена вируса гепатита В (HBeAg) не более 100 мкл не мнее 3 часов В-951 Цветовая кодировка реагентов Возможность «ручной» и автоматической постановки анализа на анализаторах «открытого» типа не менее 12 месяцев ТУ 9398-005-05941003-2008 ООО "НПО "Диагностические системы" Россия
    4400
    Единица измерения:
    НАБОР
    Препараты диагностические
    Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-АНТИ-HBc Набор реагентов для выявления антител к сore-антигену вируса гепатита В не более 100 мкл не более 2 часов не менее 8 часов В-650 Цветовая кодировка реагентов Возможность «ручной» и автоматической постановки анализа на анализаторах «открытого» типа не менее 12 месяцев ТУ 9398-032-05941003-2008 ООО "НПО "Диагностические системы" Россия
    6050
    Единица измерения:
    НАБОР
    Препараты диагностические
    Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-АНТИ-HBc Набор реагентов для выявления антител к сore-антигену вируса гепатита В не более 100 мкл не более 2 часов не менее 14 суток В-653 Цветовая кодировка реагентов Возможность «ручной» и автоматической постановки анализа на анализаторах «открытого» типа не менее 12 месяцев ТУ 9398-032-05941003-2008 ООО "НПО "Диагностические системы" Россия
    3740
    Единица измерения:
    НАБОР
    Препараты диагностические
    Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-HBsAg Набор реагентов для выявления или подтверждения поверхностного антигена вируса гепатита В не более 100 мкл не более 2 часов не менее 14 суток не более 0,05 МЕ/мл выше 99,8% выше 99,0% не менее 12 месяцев ТУ 9398-076-05941003-2016 ООО "НПО "Диагностические системы" Россия
    4070
    Единица измерения:
    НАБОР
    Препараты диагностические
    Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-АНТИ-HEV-M Набор реагентов для выявления антител класса IgМ к вирусу гепатита Е в сыворотке или плазме крови человека не более 100 мкл 2 часов общего времени инкубаций не менее 8 часов не менее 12 месяцев ТУ 9398-040-05941003-2006 ООО "НПО "Диагностические системы" Россия
    4730
    Единица измерения:
    НАБОР
    Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного происхождения; наборы диагностические
    Тест-система набор реагентов ДС-ДИФ-ЭНТЕРО для биохимической идентификации и дифференциации энтеробактерий 12ШТ не менее 12 месяцев P-731 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия
    3190
    Единица измерения:
    НАБОР
    Препараты диагностические
    Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-АНТИ-HBsAg Набор реагентов иммуноферментная для качественного и количественного определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В не более 100 мкл 2 часов общего времени инкубаций не менее 3 часов В-551 Цветовая кодировка реагентов Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа Возможность ручной постановки и автоматической постановки на анализаторах открытого типа не менее 12 месяцев ООО "НПО "Диагностические системы" Россия
    4400
    Единица измерения:
    НАБОР
    Препараты диагностические
    Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-HBsAg Набор реагентов иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена вируса гепатита В не более 100 мкл не более 2 часов не менее 8 часов не более 0,05 МЕ/мл выше 99,8% выше 99,0% не менее 12 месяцев ООО "НПО "Диагностические системы" Россия
    2970
    Единица измерения:
    НАБОР
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