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    Главная/Список поставщиков/Общество с ограниченной ответственностью "Сувенирный дом"

    ООО "Сувенирный дом"

    ИНН
    КПП
    7724800420
    772801001

    Продукция Общество с ограниченной ответственностью "Сувенирный дом"

    Сортировать по
    Блокноты, записные книжки и книги для записей
    Дата обновления: 30.01.2022
    Ежедневник недатированный Portobello Trend Atlas искусственная кожа обложка гибкая темно-синий 150х210ММ срез темно-синий логотип с тиснением/гравировка/шелкография шариковая ручка-роллер темно-синяя софт тач 188019.22, в картонной коробке 16260.030
    2400
    Единица измерения:
    ШТ
    Ручки шариковые
    Дата обновления: 15.04.2021
    Ручка шариковая автоматическая Open Techno синий металл со сменой стержня синий/серебро лазерная гравировка логотипа
    320
    Единица измерения:
    ШТ
    Ручки шариковые
    Дата обновления: 09.03.2021
    Ручка шариковая автоматическая Prodir DS3 TPP поворотный механизм синий пластик глянцевый непрозрачный нанесение логотипа УФ-печать на корпусе 4770.60
    74
    Единица измерения:
    ШТ
    Ручки шариковые
    Дата обновления: 09.03.2021
    Ручка шариковая автоматическая BeOne (B1) Bullet синий металл со сменой стержня синий/серебро нанесение логотипа гравировка на корпусе 16401/24
    250
    Единица измерения:
    ШТ
    Устройства запоминающие внешние
    Дата обновления: 09.03.2021
    USB-флеш-накопитель OTG 3в1 16ГБАЙТ USB Type-C металл/пластик синий пластиковый кармашек на кнопке механизм поворотный, чип Samsung, нанесение логотипа УФ-печать с лаком
    389
    Единица измерения:
    ШТ
    Блокноты, записные книжки и книги для записей
    Дата обновления: 09.03.2021
    Ежедневник недатированный Portobello Trend Moon river искусственная кожа обложка гибкая синий нанесение логотипа тиснением на обложку без прострочки по периметру 19279.030
    753
    Единица измерения:
    ШТ
    Конверты, письма-секретки, карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона, коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей
    Дата обновления: 09.03.2021
    Набор канцелярский деловой 3 предмета ежедневник недатированный Portobello Trend Latte NEW размер 150х210ММ, флеш-накопитель в виде брелка 16ГБ, ручка шариковая Dagger Soft Touch 3331.40 синий искусственная кожа, металл, пластик обрез, форзац, нахзац тонированы в голубой цвет, нанесение логотипа тиснением на гибкую обложку; гравировка по металлу с чернением; покрытие у ручки софт-тач коробка из переплетного картона, кашированного дизайнерской бумагой Majestic темно-синего цвета, створки на магните, флокированный ложемент под 3 предмета, тиснение фольгой
    1820
    Единица измерения:
    ШТ
    Конверты, письма-секретки, карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона, коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей
    Дата обновления: 09.03.2021
    Набор канцелярский подарочный 3 предмета ежедневник недатированный Portobello Trend Latte NEW формат 150х210ММ, шариковая ручка Regatta, внешний аккумулятор Aster, емкость 2000МА.Ч темно-синий/синий матовый/сине-голубой искусственная кожа, алюминий, хром обрез, форзац, нахзац тонированы в голубой цвет, тиснение на гибкую обложку; гравировка по металлу, УФ-печать подарочная коробка крышка-дно синего цвета с ложементом под 3 предмета, тиснение логотипа на коробке фольгой
    1676
    Единица измерения:
    ШТ
    Папки и обложки из бумаги или картона
    Дата обновления: 01.03.2021
    Папка адресная картон дизайнерский синяя 220x305ММ ММ с логотипом для вложения грамот, благодарственных писем ШТ
    158
    Единица измерения:
    ШТ
    Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке
    Дата обновления: 20.10.2020
    Карандаш чернографитный Koh-I-Noor Astra 1380 шестигранный дерево НВ ассорти заточенный с ластиком 180139
    11,8
    Единица измерения:
    ШТ
    Бланки из бумаги или картона
    Бланк . Свидетельства о занесении на доску почета А4 120 гр с логотипом
    273,5
    Единица измерения:
    ШТ
    Бланки из бумаги или картона
    Бланк наградный . Благодарственного письма А4 120 гр с логотипом
    233
    Единица измерения:
    ШТ
    Бланки из бумаги или картона
    Бланк наградный . Благодарности А4 120 гр с логотипом
    233
    Единица измерения:
    ШТ
    Бланки из бумаги или картона
    Бланк наградный . Почетной грамоты А4 120 гр с логотипом
    233
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия ювелирные из золота и их части
    Композиция наградная . Приз из акрила акрил прозрачный 120x255x50ММ с нанесением логотипа индивидуальная подарочная коробка
    5800
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки
    Вымпел односторонний синий бархат, металлизированные шнуры, бахрома 200х300ММ Вышивка с одной стороны
    5951,25
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия ювелирные из золота и их части
    Кубок 550ММ с металлической чашей нанесением логотипа методом гравировки на шильде.
    11850
    Единица измерения:
    ШТ
    Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы
    Буклет 297х210ММ бумага 170Г/М2 2 бига, 2 фальца
    118
    Единица измерения:
    ШТ
    Блокноты, записные книжки и книги для записей
    Блокнот с печатью 1+0 А4 блок 50 листов 300г/м2 обложка и подложка картон, печать 4+4, ламинация , пружина по длинной стороне
    118
    Единица измерения:
    ШТ
    Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь
    Конференц-сумка полиэстер темно-синяя 38х29х3СМ Одно отделение, внешний карман на молнии . С нанесением логотипа
    592,95
    Единица измерения:
    ШТ
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