Набор канцелярский деловой 3 предмета ежедневник недатированный Portobello Trend Latte NEW размер 150х210ММ, флеш-накопитель в виде брелка 16ГБ, ручка шариковая Dagger Soft Touch 3331.40 синий искусственная кожа, металл, пластик обрез, форзац, нахзац тонированы в голубой цвет, нанесение логотипа тиснением на гибкую обложку; гравировка по металлу с чернением; покрытие у ручки софт-тач коробка из переплетного картона, кашированного дизайнерской бумагой Majestic темно-синего цвета, створки на магните, флокированный ложемент под 3 предмета, тиснение фольгой