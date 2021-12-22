Кресло для зрительного зала мягкое на металлокаркасе (наполнение ФППУ, обивка-ткань 100% ПЭ, каркас-сталь) "Статус" Гравитационный механизм, высота 870, межосевое расстояние между подлокотников 510, мобильные 3-х местные секции с возможным креплением к полу. Кресла соответствуют группе горючести Г1-Г2, воспламеняемости В1-В2, токсичности продуктов горения Т1-Т3, дымообразованию Д1-Д2; антикоррозииная обработка поверхности металлических деталий и узлов, с порошковым покрытием, цвет черный, полуматовый. 860x520x660ММ