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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 4"

    ООО "СУ - 4"

    ИНН
    КПП
    5920011940
    592001001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 4"

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    Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
    Кресло для зрительного зала мягкое на металлокаркасе (наполнение ФППУ, обивка-ткань 100% ПЭ, каркас-сталь) "Статус" Гравитационный механизм, высота 870, межосевое расстояние между подлокотников 510, мобильные 3-х местные секции с возможным креплением к полу. Кресла соответствуют группе горючести Г1-Г2, воспламеняемости В1-В2, токсичности продуктов горения Т1-Т3, дымообразованию Д1-Д2; антикоррозииная обработка поверхности металлических деталий и узлов, с порошковым покрытием, цвет черный, полуматовый. 860x520x660ММ
    Не указана
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