Набор реагентов Пластина биохимическая, дифференцирующая стафилококки (ПБДС) для энзимоиндикации стафилококков, выделенных в ходе бактериологического анализа, и дифференциация их до вида. не менее 16 Р-431 не менее 0,1 мл не менее 5 МЕ ОСО мутности или не менее 2-х ст. Mc-Farlanda от 18 до 24 ч.после инокуляции ФСР 2009/04531 от 26.03.2009 ТУ 9398-020-05941003-2008 не менее 12 месяцев 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия полистироловые пластины с лунками, содержащими сухие питательные среды и субстраты с индикаторами.