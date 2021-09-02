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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТЕРМЕД"

    ООО "ИСТЕРМЕД"

    ИНН
    КПП
    5260446685
    526001001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТЕРМЕД"

    Сортировать по
    Аппаратура стерилизационная, основанная на использовании альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемая в медицинских целях
    Дата обновления: 02.09.2021
    Облучатель воздуха ультрафиолетовый бактерицидный открытого типа настенный Азов ОБН-150 33-320М2 2х30ВТ 190М3/Ч 99ПРОЦ 60ВТ металл 942х54х162ММ 2 стартера
    1140
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 27.03.2021
    Контейнер медицинский ЕДПО-5-01 для дезинфекции и стерилизации 5000МЛ полимер АО "ЕПЗ" Россия
    1173,19
    Единица измерения:
    ШТ
    Дата обновления: 24.11.2020
    Реактив химический Натрий фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный ХЧ ГОСТ 4172-76
    400
    Единица измерения:
    КГ
    Посуда для лабораторных целей стеклянная
    Дата обновления: 17.06.2020
    Пипетка прямая 2-1-2-1 на полный слив градуированная 1МЛ стекло ГОСТ 29227-91 Россия
    3129,3
    Единица измерения:
    ШТ
    Аппаратура стерилизационная, основанная на использовании альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемая в медицинских целях
    Дата обновления: 16.06.2020
    Облучатель воздуха ультрафиолетовый бактерицидный открытого типа настенный Азов ОБН-150 33-320М2 2х30ВТ 190М3/Ч 99ПРОЦ 60ВТ металл 942х54х162ММ 2 стартера
    1250
    Единица измерения:
    ШТ
    Респираторы
    Дата обновления: 10.03.2020
    Респиратор Алина 316 универсальный размер (в том числе для детей с 4-х лет) с клапаном выдоха FFP3 R D ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.294-2015 ООО "Респираторный комплекс" Россия
    173
    Единица измерения:
    ШТ
    Респираторы
    Дата обновления: 27.02.2020
    Респиратор медицинский СПИРО-213 FFP3 NR D АО «Кимрская фабрика им. Горького»
    76
    Единица измерения:
    ШТ
    Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов
    Дата обновления: 27.02.2020
    Среда питательная сухая Среда Гисса с арабинозой 100Г ООО Биотехновация Россия
    690
    Единица измерения:
    УПАК
    Гигрометры
    Дата обновления: 27.02.2020
    Гигрометр психрометрический Стеклоприбор ВИТ-2 20...90ПРОЦ +15...+40ГРАД ЦЕЛЬС 325х120х50ММ с поверкой
    430
    Единица измерения:
    ШТ
    Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов
    Дата обновления: 26.02.2020
    Среда питательная сухая Среда Гисса с сорбитом 100Г ООО Биотехновация Россия
    1320
    Единица измерения:
    УПАК
    Инструменты и приборы прочие
    Бюкс стаканчик для взвешивания СВ-24/10 30х50 5-09743 Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приборы прочие
    Бюкс стаканчик для взвешивания СВ-34/12 ХС1 ГОСТ 25336-82 Россия
    116,27
    Единица измерения:
    ШТ
    Реактивы химические общелабораторного назначения
    Реактив химический Натрий фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный ЧДА 0.7КГ
    350
    Единица измерения:
    УПАК
    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие
    Индикатор стерилизации биологический БиоТест-В1-Винар д/контроля воздушной стерилизации 6ШТ ООО "НПФ "ВИНАР"
    Не указана
    Единица измерения:
    УПАК
    Реагенты диагностические
    Набор реагентов Пластина биохимическая, дифференцирующая энтеробактерии (ПБДЭ) для энзимоиндикации энтеробактерий , выделенных в ходе бактериологического анализа, и дифференциация их до вида не менее 20 Наличие в составе набора дополнительных реактивов, флакона с вазелиновым маслом, таблицы биохимических свойств энтеробактерий, диагностического «ключа» Р-131 не менее 0,15 мл или 2-3 капель микробной суспензии 10 МЕ ОСО мутности или 2-3 петли культуры от 18 до 24 ч. после инокуляции ФСР 2009/04532 от 26.03.2009 ТУ 9398-019-05941003-2008 не менее 12 месяцев 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия полистироловые пластины(планшеты) с лунками, содержащими сухие питательные субстраты с индикаторами
    Не указана
    Единица измерения:
    НАБОР
    Реагенты диагностические
    Набор реагентов Пластина биохимическая, дифференцирующая стафилококки (ПБДС) для энзимоиндикации стафилококков, выделенных в ходе бактериологического анализа, и дифференциация их до вида. не менее 16 Р-431 не менее 0,1 мл не менее 5 МЕ ОСО мутности или не менее 2-х ст. Mc-Farlanda от 18 до 24 ч.после инокуляции ФСР 2009/04531 от 26.03.2009 ТУ 9398-020-05941003-2008 не менее 12 месяцев 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия полистироловые пластины с лунками, содержащими сухие питательные среды и субстраты с индикаторами.
    Не указана
    Единица измерения:
    НАБОР
    Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки
    Тумба 1-дверная с нишей 400х600х750ММ ИП Опришко А.А.
    3467,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Тумбы офисные деревянные
    Тумба офисная 800х600х750ММ 2-дверная ИП Опришко А.А.
    4835,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приборы прочие
    Бюкс 20МЛ 30х50 10003607
    130
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приборы прочие
    Бюкс стаканчик для взвешивания 50МЛ 60х30 10003503
    250
    Единица измерения:
    ШТ
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