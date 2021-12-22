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    Главная/Список поставщиков/Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского

    ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

    ИНН
    КПП
    6623029538
    997850001

    Продукция Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского

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    Полувагоны
    Полувагон с глухим кузовом модели 12-5190 ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Вагоны-самосвалы (думпкары)
    Вагон-самосвал (думпкар) модели 33-9985 ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Вагоны-платформы железнодорожные
    Вагон-платформа для перевозки лесоматериалов, машин на колесном ходу 13-198 65Т (от колесной пары на рельсы) - 230 (23,5) кН (тс) 25Т 100М3 (по осям сцепления автосцепок) - 13920ММ 8650ММ (от уровня головок рельсов макс.) - 4265ММ 120КМ/Ч 18-100 ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Полувагоны
    Полувагон для перевозки массовых неагрессивных насыпных непылевидных грузов модели 12-196-01 ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Вагоны бункерного типа
    Вагон-хоппер модели 19-687 бункерного типа для перевозки зерна АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" Российская Федерация (РФ, Россия)
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Вагоны-цистерны
    Вагон-цистерна модели 15-150-04П для перевозки пищевых продуктов (масел растительных) не более 66Т полный - 85,6; полезный - 83,95М3 (внутренний номинальный) - 3200ММ 27,5 +0.5 -1.1Т ТУ 3182-011-07518941-95 АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" Российская Федерация (РФ, Россия)
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Вагоны-цистерны
    Вагон-цистерна модели 15-5181 для перевозки химических грузов 73.5Т 76.3/74.77М3 3000ММ 26.3+0.2-0.8Т АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" Российская Федерация (РФ, Россия)
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Вагоны-цистерны
    Вагон-цистерна 15-588-01 для сжиженных углеводородных газов не более 52Т полный, расчетный - 86,0; полезный, расчетный - 73,1М3 (внутренний номинальный) - 3200ММ 37,5±3%Т АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" Российская Федерация (РФ, Россия)
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Полувагоны
    Полувагон для перевозки массовых неагрессивных насыпных непылевидных, навалочных и штучных грузов модели 12-132 ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Вагоны-цистерны
    Вагон-цистерна модели 15-157 для перевозки технической серной кислоты не более 69Т полный - 38,84; полезный - 38,06М3 (внутренний номинальный) - 2200ММ 24,5Т АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" Российская Федерация (РФ, Россия)
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Вагоны-цистерны
    Вагон-цистерна модели 15-150-04Б для перевозки бензола не более 66Т полный - 85,6М3 (внутренний номинальный) - 3200ММ 27,5Т АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" Российская Федерация (РФ, Россия)
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Вагоны-цистерны
    Вагон-цистерна модели 15-157-01 для перевозки олеума не более 68Т полный - 38,84; полезный - 38,06М3 25,6Т АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" Российская Федерация (РФ, Россия)
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Полувагоны
    Полувагон с разгрузочными люками модели 12-196-02 ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Вагоны-платформы железнодорожные
    Вагон-платформа универсальный модели 13-192-01 72Т (осевая) - 230,5 (23,5) кН (тс); (погонная) - не более 6,43 (63,074) тс/м (кН/м) 21.5Т (по осям сцепления автосцепок) - 14620; (по концевым балкам) - 13400ММ 9720ММ (до уровня настила пола) - 1310; (с поднятыми бортами) - 1809ММ 120КМ/Ч (равномерно распределенного посередине боковых балок на длине 3 м) - не более 45; (равномерно распределенного посередине боковых балок на длине 4,3 м) - не более 60Т (по боковым балкам) - 2870ММ (по скобам лесных стоек) - 3141ММ 38,4М2 32ГОД Фрикционный, колодочный, одностороннего действия с пневматическим приводом ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Полувагоны
    Полувагон со съемной крышей модели 12-146 ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Вагоны бункерного типа
    Вагон бункерный модели 15-597 для сыпучих грузов АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" Российская Федерация (РФ, Россия)
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Вагоны-платформы железнодорожные
    Вагон-платформа для перевозки леса и контейнеров модели 13-198-02 65Т (от колесной пары на рельсы) - 224 (22,8) кН (тс) 25.7Т не менее 100М3 (по осям сцепления автосцепок) - 13920 +33 -20; (по концевым балкам рамы) - 12700; (длина кузова в свету по съемным торцевым стенам) - 12692ММ 8650ММ (от уровня головки рельса до верха вагона) - 4265ММ 120КМ/Ч 1520ММ 40-футовые - 1ШТ, 20-футовые - 2ШТ ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Полувагоны
    Полувагон Вагон-хоппер для перевозки окатышей и агломерата модели 20-5197 ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Вагоны грузовые крытые
    Вагон-термос модели 23-5165 не более 95Т с футеровкой 44.5Т от колесной пары на рельсы 343 (35) КН (ТС) 15КМ/Ч АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" Российская Федерация (РФ, Россия)
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Вагоны-цистерны
    Вагон-цистерна модели 15-150-04 с увеличенным диаметром котла для перевозки светлых нефтепродуктов не более 66Т полный - 85,6; полезный - 83,95М3 27,5Т АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" Российская Федерация (РФ, Россия)
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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