Вагон-платформа универсальный модели 13-192-01 72Т (осевая) - 230,5 (23,5) кН (тс); (погонная) - не более 6,43 (63,074) тс/м (кН/м) 21.5Т (по осям сцепления автосцепок) - 14620; (по концевым балкам) - 13400ММ 9720ММ (до уровня настила пола) - 1310; (с поднятыми бортами) - 1809ММ 120КМ/Ч (равномерно распределенного посередине боковых балок на длине 3 м) - не более 45; (равномерно распределенного посередине боковых балок на длине 4,3 м) - не более 60Т (по боковым балкам) - 2870ММ (по скобам лесных стоек) - 3141ММ 38,4М2 32ГОД Фрикционный, колодочный, одностороннего действия с пневматическим приводом ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" Россия