Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИКОМ-ЦЕНТР"

    ООО "ДИКОМ-ЦЕНТР"

    ИНН
    КПП
    7719533314
    772601001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИКОМ-ЦЕНТР"

    Сортировать по
    Шкафы металлические прочие
    Дата обновления: 15.09.2020
    Шкаф металлический архивный ДиКом КД-152 1900х1000х500ММ серый 2-дверный 4 полки
    14000
    Единица измерения:
    ШТ
    Шкафы металлические прочие
    Шкаф металлический для документов КБС-10 1850х880х390ММ 2-дверный два сертифицированных ключевых замка II класса с 3-мя ригелями каждый
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Гарнитуры и наборы комплектной мебели деревянные для столовой и гостиной
    Комплект мебели оператора РМО1111111-0121 бук ЛДСП, металл рабочий стол двухтумбовый, 1540х650х750ММ, материал-ЛДСП, цвет-бук – 2ШТ, 2. шкаф для документации, 770х370х2000ММ, материал-ЛДСП, цвет-бук – 2ШТ., 3.Шкаф инструментальный ВЛ-052, 2000х625х1024ММ, имеет сборно-разборную конструкцию, комплектуется замком с ригельной системой запирания, материал – металл, тип покрытия – порошковое, цвет корпуса – серый – 1ШТ., 4.верстак слесарный, 870х1200х700ММ, 1 тумба с дверью (2 полки), полка, оцинк. столешница. h=24 ММ (фанера+оцинкованный металл 1ММ) – 1ШТ.
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Шкафы металлические прочие
    Шкаф металлический архивный КД-155Б-А 790х800х380ММ 1 полка
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
    Верстак слесарный ВЛ-150-01ЦФ Диком
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
    Верстак двухтумбовый ДиКом ВЛ-К-150 ЦФ сталь/фанера 1500х700ММ 200КГ комплектация: ВЛ Экран комплект упоров- 1ШТ, ВЛ-150 Экран- 1ШТ, полка навесная на экран-2ШТ, лоток навесной на экран-2ШТ, крючок навесной на экран (5ШТ)-2ШТ, держатель для ключей-1ШТ, держатель для отверток-1ШТ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Стеллажи, стойки, вешалки металлические
    Стеллаж Практик MS металл 1000x600x2200ММ 6 полок
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Шкафы металлические прочие
    Шкаф металлический архивный КБС-011/КБ-011 660х420х350ММ 20КГ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Шкафы металлические прочие
    Шкаф металлический бухгалтерский Контур КБС 021 420х360х1300ММ серый 37КГ 1-дверный с механическими ключевыми замками 178310 ГОСТ 16371-2014
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее
    Тележка грузовая Т-001 для перевозки аккумуляторов 1020x660x980ММ серая металл 300КГ 33КГ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
    Верстак ДиКом ВЛ-150-04 ЦФ для слесарных и сборочных работ в мастерских и на производствах столешница фанера 24ММ покрыта оцинкованным железным листом 825х1500х700ММ 1000КГ
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки
    Тумба инструментальная ДиКом ВЛ-035 корпус и экран-серые RAL 7038 ящики -синие RAL 5012 Лоток-черный RAL 9005 металл 800х1024х600ММ с лотком, колесами, ручкой
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
    Верстак ДиКом ВЛ-150-03 ЦФ для слесарных и сборочных работ в мастерских и на производствах столешница фанера 24ММ покрыта оцинкованным железным листом 825х1500х700ММ 1000КГ
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Стеллажи, стойки, вешалки металлические
    Стеллаж СТ-023 металл серый RAL 7038 2500х1800х800ММ 4 яруса 2 балки, окрашенные полки, стяжки для балок, метизы для сборки ТУ 5615-003-31045953-2000
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Стеллажи, стойки, вешалки металлические
    Стеллаж полочный односекционный СТ-031 металл 2067х300х1000ММ 5 полок ТУ 5615-003-31045953-2000
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
    Верстак ДиКом ВЛК-150-ЦФ столешница фанера 24ММ оцинкованная сталь 1500х700х830ММ 200КГ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Шкафы металлические прочие
    Шкаф металлический для инструмента ДиКом ВЛ-052-011 1024x625x2000ММ 2 выдвижных ящика, 4 полки
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Стеллажи, стойки, вешалки металлические
    Стеллаж полочный односекционный для хранения документов и небольших грузов СТ-012 металл серый RAL 7038 1800х600х1000ММ 4 полки ТУ 5615-003-31045953-2000
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Стеллажи, стойки, вешалки металлические
    Стеллаж для хранения документов и небольших грузов Практик металл 1000х2200ММ 6 полок
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Стеллажи, стойки, вешалки металлические
    Стеллаж складской СТ-051 металл 750КГ 3000х850х1800ММ 4 яруса
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Позвонить