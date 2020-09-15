Комплект мебели оператора РМО1111111-0121 бук ЛДСП, металл рабочий стол двухтумбовый, 1540х650х750ММ, материал-ЛДСП, цвет-бук – 2ШТ, 2. шкаф для документации, 770х370х2000ММ, материал-ЛДСП, цвет-бук – 2ШТ., 3.Шкаф инструментальный ВЛ-052, 2000х625х1024ММ, имеет сборно-разборную конструкцию, комплектуется замком с ригельной системой запирания, материал – металл, тип покрытия – порошковое, цвет корпуса – серый – 1ШТ., 4.верстак слесарный, 870х1200х700ММ, 1 тумба с дверью (2 полки), полка, оцинк. столешница. h=24 ММ (фанера+оцинкованный металл 1ММ) – 1ШТ.
Комплект мебели оператора РМО1111111-0121 бук ЛДСП, металл рабочий стол двухтумбовый, 1540х650х750ММ, материал-ЛДСП, цвет-бук – 2ШТ, 2. шкаф для документации, 770х370х2000ММ, материал-ЛДСП, цвет-бук – 2ШТ., 3.Шкаф инструментальный ВЛ-052, 2000х625х1024ММ, имеет сборно-разборную конструкцию, комплектуется замком с ригельной системой запирания, материал – металл, тип покрытия – порошковое, цвет корпуса – серый – 1ШТ., 4.верстак слесарный, 870х1200х700ММ, 1 тумба с дверью (2 полки), полка, оцинк. столешница. h=24 ММ (фанера+оцинкованный металл 1ММ) – 1ШТ.