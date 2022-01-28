Пароконвектомат бойлерного типа ПКА 10-1/1 ПМФ2 230/400В 12.5КВТ 270ГРАД ЦЕЛЬС 840х800х1083ММ 145КГ гастроемкости 1/1-10ШТ, количество воздушных ТЭН-ов-3ШТ, количество ТЭН-ов парогенератора-3ШТ, панель управления на русском языке, таймер до 10 часов, трехканальный температурный щуп, система регулировки влажности (от 0 до 100%), поддержание температуры в камере +/- 1°С, 5 скоростей вращения вентилятора, встроенная система охлаждения слива, душ для мойки, вентилируемая дверь духовки, двухходовой механизм открывания дверки, система закрывания двери "свободные руки", полуавтоматическая мойка, система фиксации двери в открытом положении, возможность жесткого крепления к полу