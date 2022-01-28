Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ "ФАВОР"

    ООО "ВЦПО "ФАВОР"

    ИНН
    КПП
    3441020246
    345901001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ "ФАВОР"

    Сортировать по
    Машины посудомоечные промышленного типа
    Дата обновления: 28.01.2022
    Машина посудомоечная купольного типа Silanos E-1000 360-540 тарелок/час 640х7320х1820ММ нержавеющая сталь AISI 304 380В 6.75КВТ 115КГ
    301000
    Единица измерения:
    ШТ
    Машины сушильные промышленные, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 13.01.2022
    Машина сушильная ВС-15 (ВС-15.11) 15КГ ОАО "ВМЗ"
    245637,6
    Единица измерения:
    ШТ
    Машины стиральные для прачечных
    Дата обновления: 13.01.2022
    Машина стирально-отжимная ВО-20 (ВО-20.22341) 20КГ 1020х1015х1440ММ нерж. сталь автомат ОАО "ВМЗ"
    554790
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для промышленного приготовления или подогрева пищи прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 13.12.2021
    Пароконвектомат бойлерного типа ПКА 10-1/1 ПМФ2 230/400В 12.5КВТ 270ГРАД ЦЕЛЬС 840х800х1083ММ 145КГ гастроемкости 1/1-10ШТ, количество воздушных ТЭН-ов-3ШТ, количество ТЭН-ов парогенератора-3ШТ, панель управления на русском языке, таймер до 10 часов, трехканальный температурный щуп, система регулировки влажности (от 0 до 100%), поддержание температуры в камере +/- 1°С, 5 скоростей вращения вентилятора, встроенная система охлаждения слива, душ для мойки, вентилируемая дверь духовки, двухходовой механизм открывания дверки, система закрывания двери "свободные руки", полуавтоматическая мойка, система фиксации двери в открытом положении, возможность жесткого крепления к полу
    296660
    Единица измерения:
    ШТ
    Машины кухонные универсальные
    Дата обновления: 09.12.2021
    Машина кухонная универсальная Торгмаш УКМ-02-01 220В 0.75КВТ ММП – приготовление мясного и рыбного фарша 75КГ/ЧАС, МР – рыхлитель, надрезание волокон порционных кусков мяса 1500 порций/час, МИ – механизм для измельчения сухарей и специй 15КГ/ЧАС ООО "Торгмаш"
    88000
    Единица измерения:
    ШТ
    Камеры холодильные сборные
    Дата обновления: 09.12.2021
    Камера холодильная Polair КХН-11.75 2560х2560х2200ММ Л Л КВТ КГ
    170332,99
    Единица измерения:
    ШТ
    Машины кухонные универсальные
    Дата обновления: 02.12.2021
    Машина кухонная хлеборезательная настольная Sinmag SM 302 220В 0.188КВТ 720х472х720ММ 70КГ металл 31 нож, расстояние между ножами – 12ММ Тайвань (Китай)
    139000
    Единица измерения:
    ШТ
    Машины для механической обработки прочие
    Дата обновления: 26.11.2021
    Машина протирочно-резательная овощерезка Белторгмаш МПР-350М для протирки вареных продуктов 600КГ/Ч 380В 0.75КВТ 600х340х650ММ
    64000
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов
    Дата обновления: 06.08.2021
    Электрокардиограф Schiller Cardiovit AT-101 А4 3 канала 12ШТ 1ШТ с принадлежностями Швейцария
    175000
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия ножевые и столовые приборы
    Дата обновления: 16.03.2021
    Нож гастрономический Luxstahl Profi 29х200ММ сталь/пластик
    570
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия ножевые и столовые приборы
    Дата обновления: 16.03.2021
    Нож поварской Luxstahl Profi 45х200ММ сталь/пластик
    650,4
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 16.03.2021
    Доска разделочная Алмак береза 600х300х30ММ
    800,4
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия
    Дата обновления: 16.03.2021
    Открывалка с деревянной ручкой Труд Вача 1521 нержавеющая сталь для консервных банок
    66
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия
    Дата обновления: 16.03.2021
    Терка четырехгранная Fackelmann нержавеющая сталь 230ММ
    370,8
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 16.03.2021
    Скалка с вращающимися ручками Алмак 29/50 бук 500ММ
    390
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия
    Дата обновления: 16.03.2021
    Сковорода блинная Равекс 240ММ алюминий, пластик
    870
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови
    Дата обновления: 14.12.2020
    Прибор контроля трезвости Алкометр Юпитер-П электрохимический 0.000 — 2.500МГ/Л по воздуху сенсорный
    99000
    Единица измерения:
    ШТ
    Машины сушильные с загрузкой более 10 кг
    Машина сушильная промышленная Вега ВС-25 25КГ 50кг/ч объем барабана 550Л
    247069,58
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для промышленного приготовления или подогрева пищи прочее, не включенное в другие группировки
    Пароконвектомат Apach A1/10 LD 380В до 260°CГРАД ЦЕЛЬС 750х755х970ММ с автоматической мойкой Италия, APACH
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование весовое промышленное
    Весы ПВм 3/32-Т 250х330ММ ТУ 4274-004-49290937-2012
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Позвонить