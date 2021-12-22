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    Главная/Список поставщиков/Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Сибтехноцентр"

    ООО "ТД "Сибтехноцентр"

    ИНН
    КПП
    7219010274
    720301001

    Продукция Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Сибтехноцентр"

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    Краны и клапаны прочие
    Устройство герметизирующее Комплекс герметизирующего оборудования модернизированный 1КГОМ Комплектность: Основание 1КГОМ.100 шт. 1 Центратор 1КГОМ.100 шт. 2 Комплект шпилек, гаек и прокладка П45 К-т. 2 Вставка №2 1КГОМ.300 шт. 1 Манжета КГОМ.304 шт. 6 Манжета КГОМ.304-01 шт. 6 Манжета КГОМ.304-02 шт. 6 Кольцо 3КШ-50х21.004 шт. 3 Кольцо 1КШ-50х21.009 шт. 4 Вставка №3 1КГОМ.400 шт. 1 Кольцо 1КГОМ.427 шт. 3 Уплотнение 1КГОМ.429-01П шт. 3 Уплотнение 1КГОМ.430 шт. 6 Кольцо 1А125 шт. 3 Кольцо 1А130 шт. 3 Кольцо 1А170 шт. 3 Кольцо 150-155-36 шт. 3 Манжета КГОМ.434-01 шт. 12 Вставка №4 1КГОМ.500-01 шт. 1 Вставка №4 1КГОМ.500-04 шт. 1 Манжета 1КГОМ.502-01 шт. 12 Манжета 1КГОМ.502-04 шт. 12 Вставка №5 1КГОМ.600-02 шт. 1 Вставка №5 1КГОМ.600-03 шт. 1 Манжета КГОМ.602-02 шт. 12 Манжета КГОМ.602-03 шт. 12
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Краны и клапаны прочие
    Устройство герметизирующее Комплекс герметизирующего оборудования модернизированный 1КГОМ основание 1КГОМ.100-1ШТ/ вставка №3 1КГОМ.4001ШТ/ втулка опорная для вставки № 3 КГОМ.439-01-2ШТ/ уплотнение для вставки № 3 1КГОМ.429-01П-21ШТ/ уплотнение для вставки № 3 1КГОМ.430-21ШТ/ шайба для вставки № 3 КГОМ.433-01-2ШТ/ манжета для вставки № 3 КГОМ.434-01-50ШТ/ кольцо для вставки № 3 150-155-36-2ШТ/ вставка № 4 1КГОМ.500-01-1ШТ/ манжета для вставки № 4 1КГОМ 502-01-10ШТ/ обойма для вставки № 4 1КГОМ.501-01-2ШТ/ вставка № 4 1КГОМ.500-04-1ШТ/ манжета для вставки № 4 1КГОМ 502-04-2ШТ/ обойма для вставки № 4 1КГОМ.501-04-1ШТ/ контейнер КГОМ.700-1ШТ/ комплект крепежных деталей-1ШТ
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Краны и клапаны прочие
    Устройство герметизирующее 1КГОМ Комплекс герметизирующего оборудования модернизированный В составе: Основание 1КГОМ.100 с крепежом и прокладкой П 45 шт. 1 Вставка №1 1КГОМ.200 шт. 1 Вставка №2 1КГОМ.300 шт. 1 Вставка №3 1КГОМ.400 шт. 1 Вставка №4 1КГОМ.500-01 шт. 1 Вставка №4 1КГОМ.500-04 шт. 1 Вставка №4 1КГОМ.500 шт. 1 Вставка №5 1КГОМ.600-01 шт. 1 Вставка №5 1КГОМ.600-02 шт. 1 Вставка №5 1КГОМ.600-03 шт. 1 Вставка №6 1КГОМ.900 шт. 1 Вставка №7 1КГОМ.1200 шт. 1 Вставка №8 1КГОМ.1300 шт. 1 Вставка №9 1КГОМ.1600 шт. 1 Контейнер КГОМ.700 шт. 1 Кассета КГОМ.800 шт. 1
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
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