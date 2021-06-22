Системный блок Intel Original Core i5 X4 4590 Socket-1150 (CM8064601560615S R1QJ) (3.3/5000/6Mb/Intel HDG DDR3 4Gb 1333MHz Kingmax RTL 2шт Seagate SATA-III 1Tb ST1000DM003 (7200rpm) 64Mb 3.5" Asus PCI-E GT610-SL-1GD3-L NV GT610 1024Mb 64b DDR3 810/1200 DVIx1/HDMIx1/CRTx1/HDCP Ret вентилятор Deepcool THETA 9 Soc-1150/1155/1156 3pin 23dB Al 82W 269g клипсы низкопрофильный, материнская плата Asus Z97M-PLUS Soc-1150 Intel Z97 4xDDR3 mATX AC`97 8ch(7.1) GbLAN RAID RAID1 RAI, корпус Gigabyte GZ-F3 black-dark blue w/o PSU ATX 2*USB AUDIO Air Duct, блок питания Gigabyte ATX 450W GZ-EBS45N-C3 (24+4+4pin) 3*SATA I/O switch, омплект: Клавиатура + мышь Microsoft 400 клав:черный мышь:черный USB