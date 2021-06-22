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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А4"

    ООО "А4"

    ИНН
    КПП
    0508013095
    050801001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А4"

    Сортировать по
    Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 22.06.2021
    Подвес прямой Knauf П60х27 для потолочного профиля сталь оцинкованная 60х27ММ
    8,97
    Единица измерения:
    ШТ
    Фитинги прочие пластмассовые
    Дата обновления: 26.09.2020
    Отвод безнапорный 87° PP-H 110ММ
    230,1
    Единица измерения:
    ШТ
    Разъемы и розетки штепсельные
    Дата обновления: 01.09.2020
    Розетка открытой установки Schneider Electric Этюд 16А 250В 2Р+E IP20 с заземлением 1 гнездо белая без шторок РА16-003В
    95,58
    Единица измерения:
    ШТ
    Краны и клапаны шаровые
    Дата обновления: 19.07.2018
    Клапан обратный трубопроводный фланцевый 16лс48нж Ду15 Ру100 с комплектом ответных фланцев ТУ 3742-015-00218147-99
    9440
    Единица измерения:
    ШТ
    Гипс
    Штукатурка "Волма-Слой" 30КГ для внутренних работ
    15,87
    Единица измерения:
    КГ
    Светильники и осветительные устройства
    Светильник накладной светодиодный DLR-16 16ВТ 230В 35х310ММ IP44
    1793,6
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    Подоконник МДФ шпонированный ценными породами дерева дуб 370х2800ММ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Компьютеры, их части и принадлежности
    Системный блок Intel Original Core i5 X4 4590 Socket-1150 (CM8064601560615S R1QJ) (3.3/5000/6Mb/Intel HDG DDR3 4Gb 1333MHz Kingmax RTL 2шт Seagate SATA-III 1Tb ST1000DM003 (7200rpm) 64Mb 3.5" Asus PCI-E GT610-SL-1GD3-L NV GT610 1024Mb 64b DDR3 810/1200 DVIx1/HDMIx1/CRTx1/HDCP Ret вентилятор Deepcool THETA 9 Soc-1150/1155/1156 3pin 23dB Al 82W 269g клипсы низкопрофильный, материнская плата Asus Z97M-PLUS Soc-1150 Intel Z97 4xDDR3 mATX AC`97 8ch(7.1) GbLAN RAID RAID1 RAI, корпус Gigabyte GZ-F3 black-dark blue w/o PSU ATX 2*USB AUDIO Air Duct, блок питания Gigabyte ATX 450W GZ-EBS45N-C3 (24+4+4pin) 3*SATA I/O switch, омплект: Клавиатура + мышь Microsoft 400 клав:черный мышь:черный USB
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы
    Грунтовка акриловая глубокого проникновения Кнауф Тифенгруд 10Л пластиковое ведро белая
    Не указана
    Единица измерения:
    Л
    Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы
    Грунтовка Старатели Бетонконтакт
    Не указана
    Единица измерения:
    КГ
    Унитазы керамические
    Унитаз подвесной Vitra S20 сиденье с микролифтом, инсталляция 742-5800-01
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Герметики
    Герметик силиконовый KimTec Silicon 101E бесцветный 310МЛ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Метлы и щетки для домашней уборки
    Швабра для мытья окон Smart каучук пластик с телескопической ручкой 27х6СМ 1.3М
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Шпатлевки
    Шпатлевка гипсовая Knauf Fugenfuller 25КГ
    Не указана
    Единица измерения:
    КГ
    Позвонить