Системный блок Intel Core i7 4790 3.6Ghz Crucial Ballistix Sport < BLS2C4G3D169DS1J > DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4Gb < PC3-12800 > CL9 SSD 120 Gb SATA 6Gb / s Kingston SSDNow KC300 < SKC300S37A / 120G > 2.5" MLC вентилятор Deepcool THETA 20 PWM socket 1150/1155/1156 (TDP 130W, 18-32dBa, 100мм) BOX, материнская плата ASUS Q87M-E (RTL) LGA1150 < Q87 > 2xPCI-E Dsub+DVI+HDMI+DP GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III, жесткий диск HDD 1 Tb SATA 6Gb / s Western Digital RE < WD1003FBYZ > 3.5" 64Mb 7200rpm 64Mb, видеоадаптер 2Gb < PCI-E > DDR-5 ASUS TURBO-GTX960-OC-2GD5 (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI, блок питания Cooler Master Elite Power 500W ATX (24+2х4+6пин), клавиатура Logitech Keyboard K200 < USB > 104КЛ+8КЛ М / Мед <920-002779>, мышь Logitech Mouse M100 (RTL) USB 3btn+Roll <910-001604>, корпус Thermaltake Case V3 Black Window ATX