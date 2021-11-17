Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная/Список поставщиков/Общество с ограниченной ответственностью «КомпьюМаркет»

    ООО «КомпьюМаркет»

    ИНН
    КПП
    6450036400
    645001001

    Продукция Общество с ограниченной ответственностью «КомпьюМаркет»

    Сортировать по
    Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 17.11.2021
    Карта сетевая TP-LINK TG-3468 PCI-E 10/100/1000Mbps Realtek RTL8168B 32-bit
    897
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение
    Дата обновления: 18.12.2020
    Право на использование программы Nero Platinum Version Upgrade
    11179,72
    Единица измерения:
    ШТ
    Аккумуляторы электрические и их части
    Дата обновления: 13.11.2020
    Батарея аккумуляторная CSB HR 12-21W 12В 5А.Ч 90х70х102ММ
    837
    Единица измерения:
    ШТ
    Части и принадлежности прочих офисных машин
    Картридж Ricoh MP W7140 821021 черный 2200 страниц
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Фотобарабан B0109510
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Фотобарабан D0149510
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Компьютеры и периферийное оборудование
    Неттоп Lenovo IdeaCentre Intel Core i3 3217U 4ГБАЙТ 500ГБАЙТ Windows 8
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Компьютеры, их части и принадлежности
    Системный блок Intel Core i7 4790, LGA 1150, OEM
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Компьютеры, их части и принадлежности
    Системный блок Intel Core i7 4790 3.6Ghz Crucial Ballistix Sport < BLS2C4G3D169DS1J > DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4Gb < PC3-12800 > CL9 SSD 120 Gb SATA 6Gb / s Kingston SSDNow KC300 < SKC300S37A / 120G > 2.5" MLC вентилятор Deepcool THETA 20 PWM socket 1150/1155/1156 (TDP 130W, 18-32dBa, 100мм) BOX, материнская плата ASUS Q87M-E (RTL) LGA1150 < Q87 > 2xPCI-E Dsub+DVI+HDMI+DP GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III, жесткий диск HDD 1 Tb SATA 6Gb / s Western Digital RE < WD1003FBYZ > 3.5" 64Mb 7200rpm 64Mb, видеоадаптер 2Gb < PCI-E > DDR-5 ASUS TURBO-GTX960-OC-2GD5 (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI, блок питания Cooler Master Elite Power 500W ATX (24+2х4+6пин), клавиатура Logitech Keyboard K200 < USB > 104КЛ+8КЛ М / Мед <920-002779>, мышь Logitech Mouse M100 (RTL) USB 3btn+Roll <910-001604>, корпус Thermaltake Case V3 Black Window ATX
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Части и комплектующие коммуникационного оборудования
    Распределитель сигнала усилитель 1:8 сигналов интерфейса HDMI разрешения до 3D с CEC контролем
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Запасная часть для оргтехники Автоподатчик HP L2700-69001
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем Эта группировка в том числе включает: - оборудование коммутации и маршрутизации пакетов информации сетей передачи данных; - оборудование цифровых систем передачи синхронной цифровой иерархии; - оборудование цифровых систем передачи плезиохронной цифровой иерархии; - оборудование линейного тракта линий связи; - оборудование с асинхронным режимом переноса информации; - оборудование цифровых систем передачи телевизионного и звукового вещания; - оборудование тактовой сетевой синхронизации Эта группировка не включает: - оборудование цифровых транспортных систем, включая программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий, см. 26.30.11.160
    Телефон проводной Panasonic KX-TS2365RU кнопочный настольно-настенный 1 линия белый 33339
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Манипуляторы
    Мышь компьютерная проводная Logitech M100 910-001604 темно-серый оптический USB
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Принтеры
    Принтер струйный цветная печать Canon PIXMA iP7240 А4 15стр/мин 9600x2400 USB 2.0, Wi-Fi двусторонняя печать
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Позвонить