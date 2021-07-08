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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРМЕДСЕРВИС"

    ООО "ИНТЕРМЕДСЕРВИС"

    ИНН
    КПП
    Статус поставщика
    5262068527
    526101001
    Поставщик является производителем!

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРМЕДСЕРВИС"

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    Кетгут и аналогичные материалы
    Дата обновления: 08.07.2021
    Материал шовный рассасывающийся МедПГА 910 стерильный 90СМ 0 (метрич.3.5) игла колющ. 45ММ 1/2 1ШТ ЗАО НПП "Мединж" Россия
    159,8
    Единица измерения:
    УПАК
    Кетгут и аналогичные материалы
    Дата обновления: 08.07.2021
    Материал шовный рассасывающийся МедПГА 910 стерильный 75СМ 3/0 (метрич.2) игла колющ. 25ММ 1/2 1ШТ ЗАО НПП "Мединж" Россия
    144,5
    Единица измерения:
    УПАК
    Бинты марлевые медицинские
    Дата обновления: 14.12.2020
    Бинт марлевый нестерильный Калита Экстра 7Мx14СМ 39Г/М2 1ШТ
    22
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 18.11.2020
    Дозатор настенный локтевой Беласептика ДУ-010 1Л 240х320х100ММ 0.6КГ
    1750
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства дезинфекционные
    Дата обновления: 20.10.2020
    Средство дезинфицирующее Ника-2 дезинфицирующее средство с моющим эффектом жидкий концентрат канистра 5Л
    600
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства дезинфекционные
    Дата обновления: 06.03.2020
    Средство дезинфицирующее Клиндезин Экстра дезинфицирующее средство с моющим эффектом флакон 1Л
    325
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Набор гинекологический М (зеркало, пеленка, шпатель, перчатки)
    60
    Единица измерения:
    НАБОР
    Средства дезинфекционные
    Средство дезинфицирующее Чистея плюс антисептик кожный флакон 1Л 1ШТ ООО "ЦСП Техноэкспорт" Россия
    338
    Единица измерения:
    ФЛАК
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Воронка ушная 2,7мм 1 9437-060-44942795-2010 ООО "ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ" Полимерные изделия ООО Российская Федерация (РФ, Россия)
    6
    Единица измерения:
    УПАК
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Воронка ушная стерил. полимерная р.1 2,7мм №1
    6
    Единица измерения:
    УПАК
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Контейнер медицинский ЕДПО-1-02 для дезинфекции и стерилизации 1000МЛ полимер 223х149х91ММ
    380
    Единица измерения:
    ШТ
    Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
    Зонд желудочный СН22/80
    123,5
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Набор гинекологический стерильный салфетка подкладная (размер 50х60 см, плотность 33 г/м2)-1 шт, зеркало гинекологическое по Куско (размер S, M с центральным поворотным фиксатором, размер L с боковым винтовым фиксатором)-1 шт, зонд урогенитальный (А "Универсальный", В "Ложка Фолькмана", D-2 "Цитощетка", Е-1 "Шпатель Эйра")-1 шт, перчатки смотровые (универсальные, неопудренные)-1 пара
    48
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Набор гинекологический ОП стерильный размер М Комплектация: зеркало, ложка Фолькмана, салфетки М №1
    58,91
    Единица измерения:
    УПАК
    Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
    Катетер внутривенный ОП стерильный G24 0.7х19ММ с крыльями и дополнительным портом 1ШТ B948579
    19,8
    Единица измерения:
    УПАК
    Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
    Катетер внутривенный ОП стерильный G22 0.9х25ММ с крыльями и дополнительным портом 1ШТ B948555
    19,8
    Единица измерения:
    УПАК
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Комплект для трансдермального дренажа OSD 9F №1
    2758,8
    Единица измерения:
    УПАК
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Зажим для пуповины одноразовый стерильный пластик №1
    8
    Единица измерения:
    ШТ
    Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
    Шприц одноразовый трехкомпонентный КДМ Жане 150МЛ без иглы 1ШТ
    111,4
    Единица измерения:
    УПАК
    Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие группировки
    Воздуховод орофарингеальный (детский)
    39
    Единица измерения:
    ШТ
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