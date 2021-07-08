Набор гинекологический стерильный салфетка подкладная (размер 50х60 см, плотность 33 г/м2)-1 шт, зеркало гинекологическое по Куско (размер S, M с центральным поворотным фиксатором, размер L с боковым винтовым фиксатором)-1 шт, зонд урогенитальный (А "Универсальный", В "Ложка Фолькмана", D-2 "Цитощетка", Е-1 "Шпатель Эйра")-1 шт, перчатки смотровые (универсальные, неопудренные)-1 пара
Набор гинекологический стерильный салфетка подкладная (размер 50х60 см, плотность 33 г/м2)-1 шт, зеркало гинекологическое по Куско (размер S, M с центральным поворотным фиксатором, размер L с боковым винтовым фиксатором)-1 шт, зонд урогенитальный (А "Универсальный", В "Ложка Фолькмана", D-2 "Цитощетка", Е-1 "Шпатель Эйра")-1 шт, перчатки смотровые (универсальные, неопудренные)-1 пара