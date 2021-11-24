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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТ СЕРВИС"

    ООО "КОМПЛЕКТ СЕРВИС", ООО "КС"

    ИНН
    КПП
    6671061732
    667101001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТ СЕРВИС"

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    Извещатели пожарные
    Дата обновления: 24.11.2021
    Извещатель пожарный ручной двухпроводный ИПР-513-10 9-30В 87х90х45ММ IP41 50МКА -40…+60ГРАД ЦЕЛЬС 0.1КГ ТУ 4371-124-12215496-06 ООО "КБ пожарной автоматики"
    780
    Единица измерения:
    ШТ
    Арматура кабельная
    Дата обновления: 19.10.2021
    Бирка кабельная маркировочная У-134 У3.5 55х55ММ ТУ 36-1440-82
    2,8
    Единица измерения:
    ШТ
    Огнетушители
    Дата обновления: 07.10.2021
    Огнетушитель углекислотный переносной ОУ-5 6.7Л 5КГ 3М ВСЕ 15.5КГ 8С
    6720
    Единица измерения:
    ШТ
    Препараты гормональные для системного использования, кроме половых гормонов
    Дата обновления: 08.09.2021
    Набор для демеркуризации НД-1 бахилы-1ШТ, перчатки резиновые-1ШТ, совок-1ШТ, респиратор-1ШТ, шприц медицинский-1ШТ, пластиковый контейнер для ртути-1ШТ, медная кисточка-2ШТ, волосяная кисть (для смета) -1ШТ, ветошь-2ШТ, губки-2ШТ, препарат №-1ШТ, препарат №2-1ШТ, утилизационный пакет-2ШТ, 5% азотная кислота-1ШТ, упаковочный контейнер-1ШТ, инструкция по применению-1ШТ, сертификат-1ШТ, контейнер для хранения и транспортировки люминесцентных ламп (тубус) 1200х300ММ
    18800
    Единица измерения:
    ШТ
    Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ
    Дата обновления: 27.08.2021
    Кабель силовой с медной жилой N, PE ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х1.5ММ2 ок 0.66КВ ТУ 16.К73.079-2007
    135960
    Единица измерения:
    КМ
    Кабели контрольные
    Дата обновления: 27.08.2021
    Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-LS 10х1.5 0.66КВ
    384
    Единица измерения:
    М
    Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ
    Дата обновления: 09.07.2021
    Кабель силовой с медной жилой Silflex SiHF 24х1.5ММ2 0.3/0.5КВ
    2994
    Единица измерения:
    М
    Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ
    Дата обновления: 08.07.2021
    Кабель силовой с медной жилой Olflex Heat 180 SiHF 12х1.5ММ2 ГОСТ 31565-2012 Lapp Group Германия
    2845
    Единица измерения:
    М
    Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм
    Дата обновления: 07.07.2021
    Лента стальная Ст08пс 1ММ 137ММ
    225840
    Единица измерения:
    Т
    Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм
    Дата обновления: 07.07.2021
    Лента стальная Ст08пс 0.7ММ 137ММ
    225840
    Единица измерения:
    Т
    Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм
    Дата обновления: 07.07.2021
    Лента стальная Ст08пс 0.5ММ 137ММ
    228000
    Единица измерения:
    Т
    Плиты и листы медные
    Дата обновления: 01.07.2021
    Лист медный М1 3ММ 600ММ 1500ММ ГОСТ 495-92
    2568
    Единица измерения:
    КГ
    Прутки и профили медные
    Дата обновления: 01.07.2021
    Круг М1 30ММ ГОСТ 1535-2006
    2472
    Единица измерения:
    КГ
    Прутки и профили медные
    Дата обновления: 01.07.2021
    Круг М1 60ММ ГОСТ 1535-2006
    2472
    Единица измерения:
    КГ
    Прутки и профили медные
    Дата обновления: 01.07.2021
    Круг М1 80ММ ГОСТ 1535-2006
    2472
    Единица измерения:
    КГ
    Прутки и профили медные
    Дата обновления: 01.07.2021
    Круг М1 40ММ ГОСТ 859-2014 ГОСТ 1535-91
    2472
    Единица измерения:
    КГ
    Плиты и листы медные
    Дата обновления: 01.07.2021
    Лист медный 2ММ 600ММ 1500ММ М1м ГОСТ 495-92
    2568
    Единица измерения:
    Т
    Комплектующие (запасные части) деррик-кранов; подъемных кранов; подвижных подъемных ферм, тележек и самоходных машин, оснащенные подъемным краном, не имеющие самостоятельных группировок
    Дата обновления: 23.06.2021
    Пульт управления двусторонний ПУМК 1.50.63.30/3.01.12.20 для козлового крана КК-О-12.5 380В
    676800
    Единица измерения:
    ШТ
    Комплектующие (запасные части) деррик-кранов; подъемных кранов; подвижных подъемных ферм, тележек и самоходных машин, оснащенные подъемным краном, не имеющие самостоятельных группировок
    Дата обновления: 23.06.2021
    Пульт управления двухскоростной KS6-1-2-25S.S05.35.35.45.4 с ключом-маркой SN Promet
    81960
    Единица измерения:
    ШТ
    Огнетушители
    Дата обновления: 01.06.2021
    Огнетушитель порошковый ОП-10 АВСЕ 10КГ 4М 15С 14КГ ГОСТ Р 51017-2009
    3204
    Единица измерения:
    ШТ
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