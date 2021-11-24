Набор для демеркуризации НД-1 бахилы-1ШТ, перчатки резиновые-1ШТ, совок-1ШТ, респиратор-1ШТ, шприц медицинский-1ШТ, пластиковый контейнер для ртути-1ШТ, медная кисточка-2ШТ, волосяная кисть (для смета) -1ШТ, ветошь-2ШТ, губки-2ШТ, препарат №-1ШТ, препарат №2-1ШТ, утилизационный пакет-2ШТ, 5% азотная кислота-1ШТ, упаковочный контейнер-1ШТ, инструкция по применению-1ШТ, сертификат-1ШТ, контейнер для хранения и транспортировки люминесцентных ламп (тубус) 1200х300ММ
Дата обновления: 08.09.2021
Набор для демеркуризации НД-1 бахилы-1ШТ, перчатки резиновые-1ШТ, совок-1ШТ, респиратор-1ШТ, шприц медицинский-1ШТ, пластиковый контейнер для ртути-1ШТ, медная кисточка-2ШТ, волосяная кисть (для смета) -1ШТ, ветошь-2ШТ, губки-2ШТ, препарат №-1ШТ, препарат №2-1ШТ, утилизационный пакет-2ШТ, 5% азотная кислота-1ШТ, упаковочный контейнер-1ШТ, инструкция по применению-1ШТ, сертификат-1ШТ, контейнер для хранения и транспортировки люминесцентных ламп (тубус) 1200х300ММ