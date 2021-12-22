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    Главная/Список поставщиков/Индивидуальный предприниматель МАКИН ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

    ИП Макин Юрий Сергеевич

    ИНН
    КПП
    504005603204

    Продукция Индивидуальный предприниматель МАКИН ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

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    Услуги по производству прочих металлических изделий, не включенных в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком
    Производство металлических изделий .Работы по чертежам заказчика
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
    Аренда хроматографа АХТ-ТИ датчик полупроводниковый – для непрерывного измерения фона (суммы СН); датчик термокаталитический – для измерения компонентного состава(термостата колонки хроматографа) - изотермический; температура (термостата колонки) (задается оператором) от +60 до 120ГРАДЦЕЛЬС; время выхода на режим не более 5МИН; нижний предел детектирования (по пропану) - не более 0.0005% об. (5ppm) или не более 5МГ/М3; газ-носитель воздух (обеспечивается встроенным в прибор микро компрессором); электрическое питание - от внутреннего аккумулятора 6В 12 А/Ч; - от сети, одновременно с зарядом 220 +22/-33; - от аккумулятора автомобиля, одновременно с зарядом 13.5 +/-1.5В; диапазон рабочих температур -20 - +50ГРАДЦЕЛЬС; время непрерывной работы от аккумулятора (при работе в режиме: хроматографа/газоанализатора) при температуре окружающей среды +20 оС - не менее 6/8Ч; -20 oС - не менее 3/6Ч не более 0.26х0.095х0.2М не более (без сумки) 4.5КГ
    133905
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по токарной обработке металлических деталей
    Токарные работы (по т/з заказчика)
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих основных технологических процессов машиностроения
    Фрезерование по Техническому заданию заказчика
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по токарной обработке металлических деталей
    Токарные работы Изготовление деталей по чертежам заказчика ИП Макин Юрий Сергеевич Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    Ч
    Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих основных технологических процессов машиностроения
    Фрезерование деталей по Техническому заданию или чертежам заказчика ИП Макин Юрий Сергеевич 304504011800010 Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    Ч
    Услуги по ремонту прочего оборудования
    Техническое обслуживание и ремонт геофизического оборудования станции ГТИ
    Не указана
    Единица измерения:
    УСЛ ЕД
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Аттестация образца поверочной газовой смеси CH4 0.0005 об.% C2H6 0.0005 об.% C2H4 0.0005 об.% C3H8 0.0005 об.% C3H6 0.0005 об.% iC4H10 0.00005 об.% nC4H10 0.0005 об.% C4H8 0.0005 об.% iC5H12 (0.0005 об.% nC5H12 0.0005 об.% C5H10 0.0005 об.% iC6H14 0.0005 об.% nC6H14 0.0005 об.% He 0.04% H2 0.04% N2 остальное
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Аттестация образца поверочной газовой смеси CH4 10% C2H6 3% C3H8 3% СО2 3% СО 10% He 0.4% H2 0.4% N2 остальное
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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