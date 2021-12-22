Аренда хроматографа АХТ-ТИ датчик полупроводниковый – для непрерывного измерения фона (суммы СН); датчик термокаталитический – для измерения компонентного состава(термостата колонки хроматографа) - изотермический; температура (термостата колонки) (задается оператором) от +60 до 120ГРАДЦЕЛЬС; время выхода на режим не более 5МИН; нижний предел детектирования (по пропану) - не более 0.0005% об. (5ppm) или не более 5МГ/М3; газ-носитель воздух (обеспечивается встроенным в прибор микро компрессором); электрическое питание - от внутреннего аккумулятора 6В 12 А/Ч; - от сети, одновременно с зарядом 220 +22/-33; - от аккумулятора автомобиля, одновременно с зарядом 13.5 +/-1.5В; диапазон рабочих температур -20 - +50ГРАДЦЕЛЬС; время непрерывной работы от аккумулятора (при работе в режиме: хроматографа/газоанализатора) при температуре окружающей среды +20 оС - не менее 6/8Ч; -20 oС - не менее 3/6Ч не более 0.26х0.095х0.2М не более (без сумки) 4.5КГ