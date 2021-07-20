Набор столовый Stil st-95 подкладка поливинилацетат 3 предмета автоматические мельницы для соли и перца со встроенной подсветкой (батарейки входят в набор), компактна сумка-термоконтейнер, ручка с застежкой-фастекс 27х18х15СМ, логотип на термоконтейнере в соответствии с книгой фирменного стиля