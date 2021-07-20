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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛ-М"

    ООО "СТИЛ-М"

    ИНН
    КПП
    Статус поставщика
    7705974534
    771701001
    Поставщик является производителем!

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛ-М"

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    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 20.07.2021
    Набор столовый Stil st-95 подкладка поливинилацетат 3 предмета автоматические мельницы для соли и перца со встроенной подсветкой (батарейки входят в набор), компактна сумка-термоконтейнер, ручка с застежкой-фастекс 27х18х15СМ, логотип на термоконтейнере в соответствии с книгой фирменного стиля
    7350
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 20.07.2021
    Набор столовый Stil st-28 нержавеющая сталь 2 предмета термоконтейнер с завинчивающейся пробкой-клапаном ДУ10СМ 500МЛ, термосумка ручка с застежкой-фастекс 27х18х15СМ, логотип на термоконтейнере в соответствии с книгой фирменного стиля
    7350
    Единица измерения:
    ШТ
    Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
    Дата обновления: 16.07.2021
    Набор Back on Track 1. Спортивная сумка 46х29х24.5СМ; 2. Бутылка для воды 470МЛ с нанесением логотипа в соответствии с книгой фирменного стиля
    6903
    Единица измерения:
    ШТ
    Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
    Дата обновления: 16.07.2021
    Набор Relax 1. Футболка с длинным рукавом белая 100% хлопок; 2. Термобутылка для воды 570МЛ; 3. Светодиодный клип для обуви; 4. Спортивный рюкзак 42х30х13СМ с нанесением логотипа в соответствии с книгой фирменного стиля
    5967
    Единица измерения:
    ШТ
    Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные прочие из фарфора
    Дата обновления: 16.07.2021
    Тарелка пирожковая Wilmax фарфор белый 150ММ WL-991004/A Китай
    291
    Единица измерения:
    ШТ
    Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные прочие из фарфора
    Дата обновления: 16.07.2021
    Тарелка десертная Wilmax фарфор белый 180ММ WL-991005/A Китай
    393
    Единица измерения:
    ШТ
    Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные прочие из фарфора
    Дата обновления: 16.07.2021
    Тарелка обеденная Wilmax фарфор белый 230ММ WL-991007/A Китай
    645
    Единица измерения:
    ШТ
    Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные прочие из фарфора
    Дата обновления: 16.07.2021
    Блюдо фигурное Wilmax 85х40ММ фарфор белый WL-992704/A
    175
    Единица измерения:
    ШТ
    Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные прочие из фарфора
    Дата обновления: 16.07.2021
    Блюдо фигурное Wilmax 85х60ММ фарфор белый WL-992705/A
    175
    Единица измерения:
    ШТ
    Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных
    Дата обновления: 13.07.2021
    Диск внешний жесткий Toshiba 1000ГБАЙТ USB 3.0 2.5" 620 Мб/С дизайн в северном стиле с изображением Полярной Совы и символикой ООО "Газпром добыча Уренгой", коробка из переплетного картона, кашированного лайнером из мелованной бумаги 270ГР, ламинация Soft-Touch 1+1
    7988
    Единица измерения:
    ШТ
    Конверты, письма-секретки, карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона, коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей
    Дата обновления: 12.07.2021
    Набор канцелярский 2 предмета: ежедневник недатированный 15 х 21СМ, красочность 2+2, 368СТР, материал обложки-кож.зам, с тремя видами тиснения: бесцветная лаковая фольга, цветная фольга, блинтовое тиснение; ручка шариковая Паркер soft-touch, коробка из переплетного картона Каппа, кашированного лайнером из мелованной бумаги 200ГР, укрепление основы коробки переплетным картоном 1,25МЛ, индивидуальная вырубка ложемента под ручку из дизайнерской бумаги , ламинация Soft-Touch 1+1, выборочный уф-лак ООО Стил-М
    3990
    Единица измерения:
    ШТ
    Одеяла и дорожные пледы (кроме электрических одеял)
    Дата обновления: 22.06.2021
    Плед Rene Royal Jotta кашемир шерсть меринос вискоза акрил синий 110х170СМ чехол-искусственная кожа
    9456
    Единица измерения:
    ШТ
    Свечи, вощеные фитили и аналогичные изделия
    Дата обновления: 22.06.2021
    Свеча ароматическая большая Soothe the Blues стекло/дерево/парафин 1060Г коробка 10.5х10.5х10.7 с гравировкой
    3249
    Единица измерения:
    ШТ
    Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла
    Дата обновления: 14.10.2020
    Ваза для цветов Bohemia хрусталь ММ 260ММ в подарочной упаковке LM-26
    11900
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 14.10.2020
    Набор чайный Bohemia TD-NN фарфор/стекло с индивидуальным дизайном логотипа чашка и блюдце
    9990
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 14.10.2020
    Набор чайный Bohemia TD-KK фарфор/стекло с индивидуальным дизайном логотипа чашка и блюдце
    9990
    Единица измерения:
    ШТ
    Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с часовым механизмом для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой; будильники и настенные часы; часы прочие
    Дата обновления: 14.10.2020
    Часы настольные многофункциональные Uniscrend Pitstop 14х9.5х8СМ с беспроводным зарядным устройством 11879.30
    7000
    Единица измерения:
    ШТ
    Одеяла и дорожные пледы (кроме электрических одеял)
    Дата обновления: 13.10.2020
    Плед мягкий CFE936H 100% шерсть 180х35СМ Бельгия
    18950
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия художественной обработки дерева
    Дата обновления: 13.10.2020
    Набор подарочный аксессуаров Svartzonker шарф из 100% шерсти, брошь и зонт-автомат с логотипом, оригинальной конструкции, 3 сложения, поставляется в чехле подарочная упаковка SZ Россия
    14500
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха
    Дата обновления: 13.10.2020
    Увлажнитель воздуха аромадиффузор Chando Rose Garden 100МЛ фарфор, стекло в подарочной коробке CN-DJ Китай
    9500
    Единица измерения:
    ШТ
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