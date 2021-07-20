Набор канцелярский 2 предмета: ежедневник недатированный 15 х 21СМ, красочность 2+2, 368СТР, материал обложки-кож.зам, с тремя видами тиснения: бесцветная лаковая фольга, цветная фольга, блинтовое тиснение; ручка шариковая Паркер soft-touch, коробка из переплетного картона Каппа, кашированного лайнером из мелованной бумаги 200ГР, укрепление основы коробки переплетным картоном 1,25МЛ, индивидуальная вырубка ложемента под ручку из дизайнерской бумаги , ламинация Soft-Touch 1+1, выборочный уф-лак ООО Стил-М
Дата обновления: 12.07.2021
Набор канцелярский 2 предмета: ежедневник недатированный 15 х 21СМ, красочность 2+2, 368СТР, материал обложки-кож.зам, с тремя видами тиснения: бесцветная лаковая фольга, цветная фольга, блинтовое тиснение; ручка шариковая Паркер soft-touch, коробка из переплетного картона Каппа, кашированного лайнером из мелованной бумаги 200ГР, укрепление основы коробки переплетным картоном 1,25МЛ, индивидуальная вырубка ложемента под ручку из дизайнерской бумаги , ламинация Soft-Touch 1+1, выборочный уф-лак ООО Стил-М