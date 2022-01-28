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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРА-ПГС"

    ООО "ЮГРА-ПГС"

    ИНН
    КПП
    8602238132
    860201001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРА-ПГС"

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    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 28.01.2022
    Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10521-2014 этан [С2Н6] (0,104 % мол) + пропан [С3Н8 ] (0,0202 %мол) + изобутан [i-C4Н10 ] (0,0200 %мол) + бутан [н-С4Н10 ] (0,0103 %мол)+ неопентан [neo-С5Н12 ] (0,001 %мол)+ изопентан [i-С5Н12 ] (0,03 %мол)+ н-пентан [н-С5Н12 ] (0,01 %мол)+ н-гексан [С6Н14] (0,005 %мол)+ н-гептан [С7Н16] (0,005 %мол)+ н-октан [С8Н18] (0,003 %мол)+бензол [C6Н6] (0,001 %мол)+ метилбензол (толуол) [С7Н8] (0,001 %мол)+ кислород [О2 ] (0,006 %мол)+ азот [N2 ] (0,01 %мол)+диоксид углерода [СО2 ] (0,005 %мол)+гелий [Не] (0,1 %мол)+ водород [Н2] (0,5 %мол)+метан [СН4 ] (ост.) алюминий 4Л баллон покупателя на заполнение 7.9МПА вентиль ВС-16МЛ нержавеющая сталь, левая резьба
    93000
    Единица измерения:
    ШТ
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 28.01.2022
    Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10512-2014 этан [С2Н6] (5 % мол) + пропан [С3Н8 ] (3 %мол)+изобутан [i-C4Н10 ] (0,2 %мол)+ бутан [н-С4Н10 ] (0,5 %мол)+ неопентан [neo-С5Н12 ] (0,03 %мол)+ изопентан [i-С5Н12 ] (0,50 %мол)+ н-пентан [н-С5Н12 ] (0,50 %мол)+ н-гексан [С6Н14] (0,05 %мол)+ н-гептан [С7Н16] (0,03 %мол)+ н-октан [С8Н18] (0,01 %мол)+ н-нонан [С9Н20] (0,005 %мол)+ н-декан [С10Н22] (0,002 %мол)+бензол [С6Н6] (0,0055 %мол)+ метилбензол (толуол) [С7Н8] (0,01 %мол)+ кислород [О2 ] (0,15 %мол)+азот [N2 ] (5,01 %мол)+диоксид углерода [СО2 ] (1,5 %мол)+гелий [Не] (0,3 %мол)+водород [Н2] (0,01 %мол)+метанол [СН3ОН] (0,03 %мол)+ аргон [Ar] (0,1 %мол)+ метан [СН4 ] (ост.). алюминий 10Л баллон покупателя на заполнение 1.6МПа вентиль ВС-16МЛ нержавеющая сталь, левая резьба
    108600
    Единица измерения:
    ШТ
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 28.01.2022
    Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10521-2014 этан [С2Н6] (3,5 % мол) + этилен [С2Н4] (0,5 % мол) + пропан [С3Н8 ] (1 %мол)+ пропилен [С3Н6 ] (0,2 %мол)+изобутан [i-C4Н10 ] (0,06 %мол)+ бутан [н-С4Н10 ] (0,1 %мол)+ бутен-1 [С4Н8 ] (0,02 %мол)+неопентан [neo-С5Н12 ] (0,005 %мол)+ изопентан [i-С5Н12 ] (0,01 %мол)+ н-пентан [н-С5Н12 ] (0,02 %мол)+ н-гексан [С6Н14] (0,01 %мол)+ н-гептан [С7Н16] (0,01 %мол)+ н-октан [С8Н18] (0,001 %мол)+ н-нонан [С9Н20] (0,001 %мол)+ н-декан [С10Н22] (0,001 %мол)+ бензол [C6Н6] (0,01 %мол)+ циклогексан [С6Н12] (0,003 %мол)+ метилбензол (толуол) [С7Н8] (0,003 %мол)+ кислород [О2 ] (0,2 %мол)+ азот [N2 ] (15 %мол)+диоксид углерода [СО2 ] (0,5 %мол)+гелий [Не] (0,5 %мол)+ водород [Н2] (0,25 %мол)+метанол [СН3ОН] (0,002 %мол)+ метан [СН4 ] (ост.). алюминий 10Л баллон покупателя на заполнение 5МПа вентиль ВС-16МЛ нержавеющая сталь, левая резьба
    111000
    Единица измерения:
    ШТ
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 28.01.2022
    Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10512-2014 этан [С2Н6] (10 % мол) + пропан [С3Н8 ] (6 %мол)+изобутан [i-C4Н10 ] (0,99 %мол)+ бутан [н-С4Н10 ] (1,4 %мол)+ неопентан [neo-С5Н12 ] (0,003 %мол)+ изопентан [i-С5Н12 ] (0,22 %мол)+ н-пентан [н-С5Н12 ] (0,21 %мол)+ н-гексан [С6Н14] (0,3 %мол)+ н-гептан [С7Н16] (0,1 %мол)+ н-октан [С8Н18] (0,03 %мол)+ н-нонан [С9Н20] (0,01 %мол)+ н-декан [С10Н22] (0,005 %мол)+ бензол [С6Н6] (0,05 %мол)+ метилбензол (толуол) [С7Н8] (0,05 %мол)+ кислород [О2 ] (0,05 %мол)+азот [N2 ] (1,5 %мол)+диоксид углерода [СО2 ] (10 %мол)+гелий [Не] (0,5 %мол)+ водород [Н2] (0,3 %мол)+ метанол [СН3ОН] (0,009 %мол)+ метан [СН4 ] (ост.). алюминий 10Л баллон покупателя на заполнение 1МПА вентиль ВС-16МЛ нержавеющая сталь, левая резьба
    108600
    Единица измерения:
    ШТ
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 28.01.2022
    Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10512-2014 этан [С2Н6] (1,8 % мол) + пропан [С3Н8 ] (0,5 %мол)+ изобутан [i-C4Н10 ] (0,08 %мол)+ бутан [н-С4Н10 ] (0,08 %мол)+ неопентан[neo-С5Н12 ] (0,0005 %мол)+ изопентан [i-С5Н12 ] (0,013 %мол)+ н-пентан [н-С5Н12 ] (0,003 %мол)+ н-гексан [С6Н14] (0,05 %мол)+ н-гептан [С7Н16] (0,001 %мол)+ н-октан [С8Н18] (0,005 %мол)+ бензол [С6Н6] (0,003 %мол)+ метилбензол (толуол) [С7Н8] (0,005 %мол) + кислород [О2 ] (0,01 %мол)+ азот [N2 ] (0,5 %мол) + диоксид углерода [СО2 ] (0,01 %мол)+ гелий [Не] (0,0129 %мол)+ водород [Н2] (0,05 %мол)+ метанол [СН3ОН] (0,05 %мол)+ метан [СН4 ] (ост.). алюминий 10Л баллон покупателя на заполнение 7.5МПа вентиль ВС-16МЛ нержавеющая сталь, левая резьба
    99000
    Единица измерения:
    ШТ
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 28.01.2022
    Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10506-2014 водород [H2] (30 %) + азот [N2] (ост.)(мол. доля) баллон 40-150У углеродистая сталь/вентиль латунь 4Л баллон покупателя на заполнение 8.5МПа
    7800
    Единица измерения:
    ШТ
    Диоксид углерода (газ углекислый)
    Дата обновления: 20.01.2022
    Двуокись углерода газообразная высший сорт 99.8% 40Л 24 ГОСТ 8050-85
    864
    Единица измерения:
    КГ
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 24.12.2021
    Смесь газовая поверочная калибровочная 25 ppm (H2S) сероводорода в азоте баллон 58Л 6812114
    30000
    Единица измерения:
    ШТ
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 25.11.2021
    Смесь газовая поверочная ГСО 10518-2014 метилмеркаптан [СН3SН] (200 мг/м3) + этилмеркаптан [С2Н5SН] (200 мг/м3) + н-пропилмеркаптан [С3Н7SН] (200 мг/м3) + изопропилмеркаптан [i-С3Н7SН] (200 мг/м3) + н-бутилмеркаптан [С4Н9SН] (200 мг/м3) + изобутилмеркаптан [i-С4Н9SН] (200 мг/м3) + втор-бутилмеркаптан [втор-С4Н9SН(200 мг/м3)] + трет-бутилмеркаптан [трет-С4Н9SН] (200 мг/м3) + азот (ост.) баллон Luxfer, вентиль ВС-16 алюминий/вентиль нержавеющая сталь 5Л
    102000
    Единица измерения:
    ШТ
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 26.10.2021
    Смесь газовая поверочная ГСО 10514-2014 метан [СН4 ] (0,045%масс) + этан [С2Н6] (0,646 % масс) + пропан [С3Н8 ] (3,665% масс)+ н-бутан [н-С4Н10 ] (9,111%масс)+ н-пентан [н-С5Н12 ] (12,064 %масс)+ н-гексан [С6Н14] (10,358 %масс)+н-гептан [С7Н16] (17,898 %масс)+ н-октан [С8Н18] (21,010 %масс)+ н-нонан [С9Н20] (9,179 %масс)+ н-декан [С10Н22] (5,780 %масс)+ ундекан [С11Н24] (3,427 %масс)+ додекан [С12Н26] (5,460 %масс)+ тридекан [С13Н28] (1,750 %масс) баллон Luxfer, вентиль ВС-16МЛ левая резьба 1Л
    336000
    Единица измерения:
    ШТ
    Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов
    Дата обновления: 26.10.2021
    Баллон стальной для азота 40-150У 40Л ГОСТ 949-73
    15600
    Единица измерения:
    ШТ
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 25.10.2021
    Смесь газовая поверочная 0 разряд SO2 (10%) + N2 (ост.) (мол.доля) 4Л тара обменная
    36000
    Единица измерения:
    ШТ
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 25.10.2021
    Смесь газовая поверочная 0 разряд NH3 (5) + N2 (ост.) (%, объемная доля) 4Л тара обменная
    36000
    Единица измерения:
    ШТ
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 25.10.2021
    Смесь газовая поверочная 0 разряд H2S (5) + N2 (ост.) (%, молярная доля) 4Л тара обменная
    22200
    Единица измерения:
    ШТ
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 25.10.2021
    Смесь газовая поверочная 0 разряд O2 (0,5) + N2 (ост.) (%, молярная доля) 4Л тара обменная
    36000
    Единица измерения:
    ШТ
    Баллоны стальные малого и среднего объема
    Дата обновления: 05.10.2021
    Баллон кислородный 40Л 19.6МЕГАПА 1430ММ 8.9ММ 219ММ углеродистая сталь 76.5КГ ГОСТ 949-73
    17400
    Единица измерения:
    ШТ
    Аргон
    Дата обновления: 05.10.2021
    Аргон (в баллонах) 40л, 6,2м3 99,993% высший сорт ГОСТ 10157-79
    4068
    Единица измерения:
    М3
    Гелий
    Дата обновления: 05.10.2021
    Гелий газообразный (в баллонах) марка А 99.995%
    6360
    Единица измерения:
    М3
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 28.09.2021
    Смесь газовая поверочная искусственной газовой смеси углеводородных газов (УГ-Ю-1) ГСО 10521-2014 1 разряд C2H6 (17,0) + C3H8 (15,0) + i-C4H10 (5,9) + C4H10 (5,1) + neo-C5H12 (0,001) + i-C5H12 (1,9) + C5H12 (1,4) + C6H14 (0,3) + С7Н16 (0,15) + С8Н18 (0,023) + С9Н20 (0,0018) + С10Н22 (0,001) + СО2 (0,9) + О2 (0,04) + N2 (0,9) + CH4(ост.)(%, молярная доля) баллон Luxfer, вентиль W27.8 Сп21.8 LH левая резьба DIN1 алюминий/вентиль латунь 10Л
    150000
    Единица измерения:
    ШТ
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 28.09.2021
    Смесь газовая поверочная искусственной газовой смеси углеводородных газов (УГ-Ю-1) ГСО 10521-2014 C2H6 (18,5%) + C3H8 (28,3%) + i-C4H10 (9%) + C4H10 (10%) + neo-C5H12 (0,1%) + i-C5H12 (2,2%) + C5H12 (1,5%) + C6H14 (0,3%) + С7Н16 (0,1%) + С8Н18 (0,01%) + С9Н20 (0,001%) + N2 (0,01%) + CO2 (0,05%) + CH4 (ост.) (мол.доля) баллон Luxfer, вентиль W27.8 Сп21.8 LH левая резьба DIN1 алюминий/вентиль латунь 10Л
    144600
    Единица измерения:
    ШТ
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