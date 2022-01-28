Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10521-2014 этан [С2Н6] (3,5 % мол) + этилен [С2Н4] (0,5 % мол) + пропан [С3Н8 ] (1 %мол)+ пропилен [С3Н6 ] (0,2 %мол)+изобутан [i-C4Н10 ] (0,06 %мол)+ бутан [н-С4Н10 ] (0,1 %мол)+ бутен-1 [С4Н8 ] (0,02 %мол)+неопентан [neo-С5Н12 ] (0,005 %мол)+ изопентан [i-С5Н12 ] (0,01 %мол)+ н-пентан [н-С5Н12 ] (0,02 %мол)+ н-гексан [С6Н14] (0,01 %мол)+ н-гептан [С7Н16] (0,01 %мол)+ н-октан [С8Н18] (0,001 %мол)+ н-нонан [С9Н20] (0,001 %мол)+ н-декан [С10Н22] (0,001 %мол)+ бензол [C6Н6] (0,01 %мол)+ циклогексан [С6Н12] (0,003 %мол)+ метилбензол (толуол) [С7Н8] (0,003 %мол)+ кислород [О2 ] (0,2 %мол)+ азот [N2 ] (15 %мол)+диоксид углерода [СО2 ] (0,5 %мол)+гелий [Не] (0,5 %мол)+ водород [Н2] (0,25 %мол)+метанол [СН3ОН] (0,002 %мол)+ метан [СН4 ] (ост.). алюминий 10Л баллон покупателя на заполнение 5МПа вентиль ВС-16МЛ нержавеющая сталь, левая резьба
Дата обновления: 28.01.2022
Смесь газовая поверочная ПГС ГСО 10521-2014 этан [С2Н6] (3,5 % мол) + этилен [С2Н4] (0,5 % мол) + пропан [С3Н8 ] (1 %мол)+ пропилен [С3Н6 ] (0,2 %мол)+изобутан [i-C4Н10 ] (0,06 %мол)+ бутан [н-С4Н10 ] (0,1 %мол)+ бутен-1 [С4Н8 ] (0,02 %мол)+неопентан [neo-С5Н12 ] (0,005 %мол)+ изопентан [i-С5Н12 ] (0,01 %мол)+ н-пентан [н-С5Н12 ] (0,02 %мол)+ н-гексан [С6Н14] (0,01 %мол)+ н-гептан [С7Н16] (0,01 %мол)+ н-октан [С8Н18] (0,001 %мол)+ н-нонан [С9Н20] (0,001 %мол)+ н-декан [С10Н22] (0,001 %мол)+ бензол [C6Н6] (0,01 %мол)+ циклогексан [С6Н12] (0,003 %мол)+ метилбензол (толуол) [С7Н8] (0,003 %мол)+ кислород [О2 ] (0,2 %мол)+ азот [N2 ] (15 %мол)+диоксид углерода [СО2 ] (0,5 %мол)+гелий [Не] (0,5 %мол)+ водород [Н2] (0,25 %мол)+метанол [СН3ОН] (0,002 %мол)+ метан [СН4 ] (ост.). алюминий 10Л баллон покупателя на заполнение 5МПа вентиль ВС-16МЛ нержавеющая сталь, левая резьба