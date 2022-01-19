Дата обновления: 19.01.2022
Влагомер неводных жидкостей ВТМ-МК трансформаторное масло в составе: 5К2.844.136-01 Влагомер трансформаторного масла ВТМ-МК, 5К2.844.136 РЭ "Влагомер трансформаторного масла ВТМ-МК" Руководство по эксплуатации, 5К2.844.136 ДП "Влагомер трансформаторного масла ВТМ-МК" Методика поверки, МИ 5К0.283.001-202 "Методика измерений расхода газа пузырьковым методом", № М 02-2012.01.00294-2012 Свидетельство об аттестации методики измерений, 5К4.079.060-01 Комплект электрических и газовых схем на CD-диске. Сертификат калибровки шприца. 5К4.070.267 Комплект запасных частей, 5К4.075.139-01 Комплект монтажных частей, 5К4.072.121-01 Комплект принадлежностей