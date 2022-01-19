Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ

    ООО ТЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ

    ИНН
    КПП
    3801054885
    380101001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ

    Сортировать по
    Приборы и аппаратура для спектрального анализа, основанные на действии оптического излучения (ультрафиолетового, видимой части спектра, инфракрасного)
    Дата обновления: 19.01.2022
    Влагомер неводных жидкостей ВТМ-МК трансформаторное масло в составе: 5К2.844.136-01 Влагомер трансформаторного масла ВТМ-МК, 5К2.844.136 РЭ "Влагомер трансформаторного масла ВТМ-МК" Руководство по эксплуатации, 5К2.844.136 ДП "Влагомер трансформаторного масла ВТМ-МК" Методика поверки, МИ 5К0.283.001-202 "Методика измерений расхода газа пузырьковым методом", № М 02-2012.01.00294-2012 Свидетельство об аттестации методики измерений, 5К4.079.060-01 Комплект электрических и газовых схем на CD-диске. Сертификат калибровки шприца. 5К4.070.267 Комплект запасных частей, 5К4.075.139-01 Комплект монтажных частей, 5К4.072.121-01 Комплект принадлежностей
    766404
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
    Дата обновления: 24.12.2021
    Насос консольный К150-125-315 32М 200М3/Ч без двигателя (под 180М4 ) с рамой и муфтой АО "КАТАЙСКИЙ НАСОСНЫЙ ЗАВОД"
    76060,8
    Единица измерения:
    ШТ
    Газоанализаторы или дымоанализаторы
    Дата обновления: 01.12.2021
    Газоанализатор C3H8-пропан промышленный стационарный ОГС-ПГП/М-С3Н8-А-2 IP67 220х160х350ММ алюминий -60...+90ГРАД ЦЕЛЬС 4-20МА 1ExdllCT4GbX 24В RS-485 Modbus RTU, реле "сухие контакты" с двумя кабельными вводами
    124707
    Единица измерения:
    ШТ
    Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
    Дата обновления: 30.11.2021
    Насос консольный КМ 80-65-160-5 3000ОБ/МИН 7.5КВТ
    39750
    Единица измерения:
    ШТ
    Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
    Дата обновления: 30.11.2021
    Насос консольный центробежный 1К 65-50-160 32М 25М3/Ч 2900ОБ/МИН 5.5КВТ С-сальниковое уплотнение
    35196
    Единица измерения:
    ШТ
    Газоанализаторы или дымоанализаторы
    Дата обновления: 12.10.2021
    Газоанализатор озон О3 стационарный ЭССА-О3/1 исп.БС/Р с блоком индикации, блоком БГЕ исп.01
    48720
    Единица измерения:
    ШТ
    Насосы прочие
    Дата обновления: 11.10.2021
    Агрегат насосный КМ100-65-200 100М3/Ч 50М 30КВТ 3000ОБ/МИН ТУ 26-06-1315-81
    99360
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок
    Дата обновления: 16.02.2021
    Крестовина ДХМ 10020.00.009
    3991,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок
    Дата обновления: 16.02.2021
    Втулка ДХМ 10020.00.016
    2175,6
    Единица измерения:
    ШТ
    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок
    Дата обновления: 16.02.2021
    Корпус ДХМ 10020.00.003
    20400
    Единица измерения:
    ШТ
    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок
    Дата обновления: 16.02.2021
    Вал нижний ДХМ 10020.00.026
    7778,4
    Единица измерения:
    ШТ
    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок
    Дата обновления: 16.02.2021
    Втулка ДХМ 10020.00.010
    2836,8
    Единица измерения:
    ШТ
    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок
    Дата обновления: 16.02.2021
    Вал промежуточный ДХМ 10020.00.040
    7778,4
    Единица измерения:
    ШТ
    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок
    Дата обновления: 16.02.2021
    Патрубок ДХМ 10020.00.012
    10810,8
    Единица измерения:
    ШТ
    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок
    Дата обновления: 16.02.2021
    Втулка 10020.00.014
    2653,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок
    Дата обновления: 16.02.2021
    Колесо рабочее ДХМ 10020.00.007
    7328,4
    Единица измерения:
    ШТ
    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок
    Дата обновления: 16.02.2021
    Втулка ДХМ 10020.00.030
    1923,6
    Единица измерения:
    ШТ
    Газоанализаторы или дымоанализаторы
    Дата обновления: 29.01.2021
    Газоанализатор O2-кислород переносной АНКАТ-7631 Микро-O2 ИБЯЛ.413411.058-09 0-30% НКПР 1ЕxibIICT4
    25254,59
    Единица измерения:
    ШТ
    Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин
    Дата обновления: 24.11.2020
    Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М 70КВ 50КВ 10/20МА 0.6КВА 415х220х345/335х285х630ММ 16/38КГ с поверкой
    280000
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы цифровые электроизмерительные
    Дата обновления: 30.09.2020
    Мегаомметр цифровой М6-6 100КОМ...100 ГОМ 500,1000, 2500В 245х200х115ММ ГОСТ Р 51350, ГОСТ Р 51522 ВМАИ.41188.006 ТУ
    61102,08
    Единица измерения:
    ШТ
    Позвонить