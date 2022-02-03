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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИКА"

    ООО "АНАЛИТИКА"

    ИНН
    КПП
    7839479443
    780501001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИКА"

    Сортировать по
    Устройства и блоки питания вычислительных машин
    Дата обновления: 03.02.2022
    Модуль батарейный БМСИПБ1.5-3КА.8-11 72В 9А.Ч 440х520х131ММ 41КГ ДЕШК.563473.004
    180
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов
    Дата обновления: 02.02.2022
    Манометр ТМ-110 2.5 0-400КПА М10x1
    1579,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов
    Дата обновления: 02.02.2022
    Манометр МП50М 2.5 0-40МПА ГОСТ 2405
    984
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов
    Дата обновления: 02.02.2022
    Манометр ДМ2010СгУ2-1.0МПа-1.5-V- IР53-Ф-РШ-М20х1.5-П.П.Пас 1.5 0-1МПА М20х1.5 IP53 ТУ 4212-040-00225590-2001
    2129,6
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов
    Дата обновления: 02.02.2022
    Манометр дифференциальный показывающий ДП-200 4 -50...+50ГРАД ЦЕЛЬС –50...+50ГРАД ЦЕЛЬС
    47840
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов
    Дата обновления: 02.02.2022
    Манометр МТИ-1217 1 0-100МПА М20х1.5 160ММ IP40 -50...+60ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 25.05.1481-77
    6587,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов
    Дата обновления: 02.02.2022
    Термоманометр Росма ТМТБ-31Р.1 0-1.6МПА 0...+150ГРАД ЦЕЛЬС 100ММ
    4459,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Клапаны управления процессом, задвижки, краны и клапаны шаровые
    Дата обновления: 02.02.2022
    Бобышка приварная БП1 100ММ М20х1.5 09Г2С УХЛ1 ТУ 4218-032-01395839-2003
    1280
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов
    Дата обновления: 02.02.2022
    Мановакуумметр МВП3-У-УХЛ1 -1+1,5MPa 1.5 IP53 M20x1.5
    2092,8
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов
    Дата обновления: 02.02.2022
    Мановакуумметр показывающий МВП4-УУ2-300.0kPa -100 до 300кРа 1.5 160ММ IP40 M20x1.5
    3232
    Единица измерения:
    ШТ
    Части и комплектующие коммуникационного оборудования
    Дата обновления: 01.02.2022
    Модуль интерфейсный FlexDSL SubRack 4SHDSL 4 пары 15.24МБИТ/С LTU, 4Master/4Slave, 410/100Base-T, ЛП в комплекте с кабелями DSL, Ethernet FG-PAM-SR4L-4Eth, V11 ТУ 26.30.11.120-038-69643912-2017
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Устройства и блоки питания вычислительных машин
    Дата обновления: 30.01.2022
    Источник бесперебойного питания СИПБ1БА.9-11 1КВ.А 0.9КВТ ДЕШК.430504.001ТУ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Устройства и блоки питания вычислительных машин
    Дата обновления: 30.01.2022
    Источник бесперебойного питания СИПБ3КА.8-11 440х520х131ММ 3КВ.А 2.4КВТ с АКБ 6 х 12 В/9 Ач, карта 1-портовая внутренняя NetAgent II (CP504) для СИПБ CP504 -1ШТ, карта сухие контакты AS400 -1ШТ ДЕШК.435241.017-02
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами
    Дата обновления: 30.01.2022
    Оборудование подвижной радиосвязи стандарта DMR ПРС8 Hytera Communications Corporation Limited 0381.009.001.Р.0003.356.0002.4811.000-РРЛ.ОЛ2
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Устройства и блоки питания вычислительных машин
    Дата обновления: 30.01.2022
    Модуль батарейный напольный БМСИПБ1.5-3КА.8-11 72В 9А.Ч 440х520х131ММ 41КГ ДЕШК.563473.004
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Устройства и блоки питания вычислительных машин
    Дата обновления: 30.01.2022
    Источник бесперебойного питания двойного преобразования, 1ф/1ф Rack Tower СИПБ1КА.9-11 440х430х86.5ММ 1КВ.А 0.9КВТ с АКБ, с картой удалённого управления SNMP CY504 ДЕШК.430504.001ТУ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Арматура кабельная
    Дата обновления: 30.01.2022
    Кросс настенный открытый КНО-1/4 в составе: (ПИК.46.9412.003-03)-2ШТ, LSA-Profil плинт 2/10 с размыкаемыми контактами (0...9) (6089 1 121-06)-56ШТ, Плинт LSA-Profil 2/8x abs для потоков 2Мбит/с (1...8) в составе: левая направляющая (7015 1 008-01)-8ШТ, рамка маркировочная модульная 2/10; (DECHI-08)-15ШТ, штекер комплексной защиты для 1 пары ComProtect 2/1 CP HGB 180A1 (1 комплект=10ШТ, +1 шина заземл)(5909 1 063-40)- 3ШТ, шнур контрольный типа 2/2 (с двумя штекерами типа "банан")(/2м) (ПИК. 685614.013)-1ШТ, шнур контрольный типа 2/4. (с 4-мя штекерами типа "банан")(/2м) (ПИК.685614.015)-1шт; штекер размыкающий на 1 пару, красный (6089 3 055-00)-10ШТ, штекер размыкающий 2/10 (6089 3 130-01)-1ШТ, инструмент универсальный сенсорный LSA-PLUS-S (6417 2 055-01)-1ШТ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Комплектующие (запасные части) термостатов, стабилизаторов давления и приборов автоматических регулирующих и контрольно-измерительных прочих, не имеющие самостоятельных группировок
    Дата обновления: 30.01.2022
    Пульт диспетчерский центральный ПД-4450 НПТВ.469456.089
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая; телевизионные камеры
    Дата обновления: 30.01.2022
    Блок управления БУ-2006 220В НПТВ.469453.106
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Машины офисные прочие
    Дата обновления: 30.01.2022
    Устройство переговорное УПД диспетчера НПТВ.469456.090
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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