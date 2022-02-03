Кросс настенный открытый КНО-1/4 в составе: (ПИК.46.9412.003-03)-2ШТ, LSA-Profil плинт 2/10 с размыкаемыми контактами (0...9) (6089 1 121-06)-56ШТ, Плинт LSA-Profil 2/8x abs для потоков 2Мбит/с (1...8) в составе: левая направляющая (7015 1 008-01)-8ШТ, рамка маркировочная модульная 2/10; (DECHI-08)-15ШТ, штекер комплексной защиты для 1 пары ComProtect 2/1 CP HGB 180A1 (1 комплект=10ШТ, +1 шина заземл)(5909 1 063-40)- 3ШТ, шнур контрольный типа 2/2 (с двумя штекерами типа "банан")(/2м) (ПИК. 685614.013)-1ШТ, шнур контрольный типа 2/4. (с 4-мя штекерами типа "банан")(/2м) (ПИК.685614.015)-1шт; штекер размыкающий на 1 пару, красный (6089 3 055-00)-10ШТ, штекер размыкающий 2/10 (6089 3 130-01)-1ШТ, инструмент универсальный сенсорный LSA-PLUS-S (6417 2 055-01)-1ШТ