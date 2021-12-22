Организация и проведение культурно-развлекательного мероприятия развлекательная программа "WELCOME ВЕЧЕРИНКА" работа ведущего в стилистике мероприятия, интерактив с гостями, кавер-группа, 3-5 человек, 3-4 концертных блока в стилистике мероприятия, купоны для розыгрыша 200 шт, напитки алкогольные и безалкогольные из расчета на 80 гостей, бокал-ваза или лототрон, шары гигантские 2 шт с бахромой, наполнение - воздух (потом используются во время квеста в дневной программе) 2-2.5 часа