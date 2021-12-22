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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР "ПРОФИ"

    ООО ПЦ "ПРОФИ"

    ИНН
    КПП
    7451229156
    231901001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР "ПРОФИ"

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    Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки
    Организация и проведение культурно-развлекательного мероприятия развлекательная программа "МАТРЕШКА PARTY" работа ведущего программы в стилистике мероприятия, интерактив с гостями, фолк коллектив, 3 человека, интерактивы с гостями, песни-пляски, игра на аккордеоне 2 блока по 10-15 мин. танцевальный коллектив, 2 номера + мастер-класс с гостями в русском фолк-стиле, 4 человека, номер со светодиодным столом, флайеринг, бармен-шоу, номер "Ленинград", в стилистике программы мелкий расходный реквизит для конкурсной программы 2-2.5 часа
    72215
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки
    Организация и проведение культурно-развлекательного мероприятия развлекательная программа "WELCOME ВЕЧЕРИНКА" работа ведущего в стилистике мероприятия, интерактив с гостями, кавер-группа, 3-5 человек, 3-4 концертных блока в стилистике мероприятия, купоны для розыгрыша 200 шт, напитки алкогольные и безалкогольные из расчета на 80 гостей, бокал-ваза или лототрон, шары гигантские 2 шт с бахромой, наполнение - воздух (потом используются во время квеста в дневной программе) 2-2.5 часа
    78275
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки
    Организация и проведение культурно-развлекательного мероприятия развлекательная программа "ВЕГАС ШОУ" ведущий программы, интерактивный блок и танцевальное шоу в стилистике мероприятия, интерактив с гостями, саксофонист, работа во время встречи гостей, фокусник, вокал, танцоры, 4-5 человек, перьевые костюмы, реквизит для интерактивных зон карты, рулетка,наперстки-стаканы и кубики, искусственные деньги, реквизит для фото-зоны, фото-атрибутика. 2-2.5 часа
    70700
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки
    Организация и проведение культурно-развлекательного мероприятия развлекательная программа "КАВЕР ШОУ" работа ведущего в стилистике мероприятия, интерактив с гостями, развлекательное танцевальное шоу, блоки 2-3 блока по 10-15 минут, танцевальные номера-пародии на известные песни, оригинальный жанр, 4 человека, кавер-группа, 3-5 человек, 3-4 концертных блока в стилистике мероприятия атрибуты для конкурсной программы и костюмы для гостей, участвующих в шоу 2-2.5 часа
    75750
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки
    Организация и проведение культурно-развлекательного мероприятия развлекательная программа "ДИСКОТЕКА 90-х"
    52000
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки
    Организация и проведение культурно-развлекательного мероприятия развлекательная программа "ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА"
    47000
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки
    Организация и проведение культурно-развлекательного мероприятия развлекательная программа "Цвет настроения синий"
    81400
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки
    Организация и проведение культурно-развлекательного мероприятия развлекательная программа "Salsa Show"
    68000
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки
    Организация и проведение культурно-развлекательного мероприятия развлекательная программа "Вперед в будущее"
    80000
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки
    Организация и проведение культурно-развлекательного мероприятия развлекательная программа "Внимание, эмоции!"
    52000
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки
    Организация и проведение культурно-развлекательного мероприятия развлекательная программа "Киномания"
    80000
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки
    Организация и проведение культурно-развлекательного мероприятия развлекательная программа "Футбольные ночи в городе Сочи"
    45000
    Единица измерения:
    ШТ
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