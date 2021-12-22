Организация и проведение культурно-развлекательного мероприятия развлекательная программа "ВЕГАС ШОУ" ведущий программы, интерактивный блок и танцевальное шоу в стилистике мероприятия, интерактив с гостями, саксофонист, работа во время встречи гостей, фокусник, вокал, танцоры, 4-5 человек, перьевые костюмы, реквизит для интерактивных зон карты, рулетка,наперстки-стаканы и кубики, искусственные деньги, реквизит для фото-зоны, фото-атрибутика. 2-2.5 часа
Организация и проведение культурно-развлекательного мероприятия развлекательная программа "ВЕГАС ШОУ" ведущий программы, интерактивный блок и танцевальное шоу в стилистике мероприятия, интерактив с гостями, саксофонист, работа во время встречи гостей, фокусник, вокал, танцоры, 4-5 человек, перьевые костюмы, реквизит для интерактивных зон карты, рулетка,наперстки-стаканы и кубики, искусственные деньги, реквизит для фото-зоны, фото-атрибутика. 2-2.5 часа