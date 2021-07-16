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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МНОГООТРАСЛЕВАЯ ФИРМА "ОКА"

    ООО "ПМФ "ОКА"

    ИНН
    КПП
    6455006737
    645501001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МНОГООТРАСЛЕВАЯ ФИРМА "ОКА"

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    Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие
    Дата обновления: 16.07.2021
    Измеритель сопротивления заземления ИС-10 1-999мОм 40 измерений –15…+55ГРАД ЦЕЛЬС 6В 120х250х40ММ Радио-Сервис
    26050
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие
    Дата обновления: 16.07.2021
    Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1 10000 измерений –15...+55ГРАД ЦЕЛЬС 0.001-10000ОМ 0.25А/128ГЦ с клещами КТИ-20/1 40ММ
    42250
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы цифровые электроизмерительные
    Дата обновления: 24.06.2021
    Мегаомметр ПСИ-2500
    12500
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы цифровые электроизмерительные
    Дата обновления: 07.08.2020
    Мегаомметр цифровой Е6-24 40-400В 500,1000, 2500В
    21800
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие
    Дата обновления: 18.06.2020
    Измеритель сопротивления заземления ИС-20 1мОм-10кОм 10000 измерений -15…+50ГРАД ЦЕЛЬС 3%
    21760
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы и аппаратура для телекоммуникаций
    Трассоискатель Сталкер 75-14 Генератор ГТ-75, Приемник ПТ-14 (моноблок)
    112000
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы и аппаратура для телекоммуникаций
    Трассоискатель Сталкер 15-14 50-83000 енератор ГТ-15, Приемник ПТ-14 (моноблок)
    90000
    Единица измерения:
    ШТ
    Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры)
    Тахеометр Sokkia CX-105 L 5", ( 2мм+2мм x 10-6D до 5000 м, более 500м без отражателя, указатель створа, пам. 10000 т., USB, Li-Ion аккумулятор 5,2 Ач), полная клавиатура с подсветкой, 1 дисплей, температура эксплуатации до - 35°С, русифицирован. Защита IP66. Сделан в Японии. Программа Sokkia Spectrum Link., поверенМ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры)
    Тахеометр Sokkia CX-105 5", ( 2мм+2мм x 10-6D; до 5000 м, более 500м без отражателя, указатель створа, пам. 10000 т., USB, Li-Ion аккумулятор 5,2 Ач), полная клавиатура с подсветкой, 1 дисплей, русифицирован. Защита IP66. Сделан в Японии. Программа Sokkia Spectrum Link., поверенМ
    448727
    Единица измерения:
    ШТ
    Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры)
    Тахеометр Sokkia CX-103 3", ( 2мм+2мм x 10-6D до 5000 м, более 500м без отражателя, указатель створа, пам. 10000 т., USB, Li-Ion аккумулятор 5,2 Ач), полная клавиатура с подсветкой, 1 дисплей, русифицирован. Защита IP66. Сделан в Японии. Программа Sokkia Spectrum Link., поверенМ
    511900
    Единица измерения:
    ШТ
    Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры)
    Теодолит высокоточный VEGA TEO-5B 30х 42ММ Вес 4.8 кг, Изображение прямое, Угол поля зрения 1°20?, Наименьшее расстояние фокусирования 2 м, Точность 5", два дисплея, компенсатор ±3?, подсветка дисплея и сетки нитей, рабочая температура -20°...+50°С, Батарея Ni-MH перезаряжаемый аккумулятор / щелочные элементы питания, время работы 20 часов
    68924
    Единица измерения:
    ШТ
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