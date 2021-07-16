Тахеометр Sokkia CX-105 L 5", ( 2мм+2мм x 10-6D до 5000 м, более 500м без отражателя, указатель створа, пам. 10000 т., USB, Li-Ion аккумулятор 5,2 Ач), полная клавиатура с подсветкой, 1 дисплей, температура эксплуатации до - 35°С, русифицирован. Защита IP66. Сделан в Японии. Программа Sokkia Spectrum Link., поверенМ