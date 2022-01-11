Набор канцелярский в составе неодимовые магнитные диски 6х1ММ 6ШТ, аромолампа с функцией ночника 186х80х80ММ чаша 100МЛ (полипропилен, жаропрочный сплав) в инд.упаковке из бумаги CURIOUS COSMIC лунное серебро, дизайнерская ручка 140х10ММ металл серебристый, беспроводная оптическая мышь с ресивером 115х58х24ММ в инд.упаковке из бумаги CURIOUS COSMIC лунное серебро, блокнот для записей 105х165х32ММ обложка Vivella 230Г/М2 серый дизайнерская бумага CURIOUS METALLICS eucalyptus, переплетный картон Сураж, ложемент синтетический материал ЭВА, ручка шнур витой металлизированный, серебро 330х215х125ММ коробка упаковочная на магнитном клапане с ручкой, с 3-ярусным ложементом