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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ПЛАТИНА"

    ООО ИПК "ПЛАТИНА"

    ИНН
    КПП
    2461037736
    246101001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ПЛАТИНА"

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    Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные
    Дата обновления: 11.01.2022
    Открытка поздравительная с 23 Февраля картон Креато 350Г/М2 150х150/300х150ММ 4+4 с конвертом 170х170ММ, сплендоргель с нанесением логотипа, персонализация, лак-песок, сплошной лак, тиснение фольгой 50х90ММ, дизайн открытки-3 варианта
    260
    Единица измерения:
    ШТ
    Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные
    Дата обновления: 11.01.2022
    Открытка поздравительная с 8 Марта картон Креато 350Г/М2 150х150/300х150ММ 4+4 с конвертом 170х170ММ, сплендоргель с нанесением логотипа, персонализация, лак-песок, сплошной лак, тиснение фольгой 50х90ММ, дизайн открытки-3 варианта
    243
    Единица измерения:
    ШТ
    Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки
    Дата обновления: 23.12.2021
    Книга Сборник сказок для детей иллюстрированная 240х220х9ММ бумага мелованная Neo star C2S 128Г/М2, картон двустороннего мелования Art Board 350Г/М2 печать офсетная, трафаретная, тиснение глянцевой голографической фольгой, лента ляссе с декорированным металлическим шильдом размером 15х15ММ ООО ИПК "Платина"
    2499,96
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 23.11.2021
    Стикер самоклеящийся 46х25ММ никель металлик 1ЛИСТ с клеевым слоем
    240
    Единица измерения:
    ШТ
    Ярлыки и этикетки из бумаги или картона
    Дата обновления: 17.11.2021
    Бирка 90х140/70х90ММ этикетка-материал Artelibris grigio 120Г/М2 светло-серый отделки: трафаретная печать, высокоглянцевое серебро UU, трафаретная печать 2- Pn Cool gray, на обороте клеепереносящая лента , по всему периметру изделия
    129,41
    Единица измерения:
    ШТ
    Блокноты, записные книжки и книги для записей
    Дата обновления: 16.11.2021
    Ежедневник недатированный кожзам серый бумага кремовая 161х225х34ММ портфолио с ручкой ручка шариковая металлическая под серебро 135х11ММ в чехле, упаковочная коробка из дизайнерского картона Curious Metallics eucalyptus 120Г/М2 с хлястиком на кнопочной застежке, петля под ручку на форзаце, отделка - нанесение слепым тиснением графического изображения, согласованного заказчиком
    5124
    Единица измерения:
    ШТ
    Ярлыки и этикетки из бумаги
    Дата обновления: 16.11.2021
    Этикетка винная 90х140ММ светло-серый дизайнерская рулонная бумага Artelibris grigio 120Г/М2, на обороте клеепереносящая лента по периметру трафаретная печать 1 - высокоглянцевое серебро UU, трафаретная печать 2- Pn Cool gray
    129,41
    Единица измерения:
    ШТ
    Мешки и сумки бумажные
    Дата обновления: 16.11.2021
    Пакет бумажный упаковочный 300х300х145ММ бумага переплетная Imitlin Aida E55 Blu Scuro 125г/м2 синий трафаретная печать 1 - цвет Глиттер белый сахар и лак, трафаретная печать 2 -1+0, УФ-лак абразивный (лицо) тиснение методом Silk Foil, размер 258х312ММ, ламинат матовый лицо, ламинат глянцевый оборот люверсы под серебро 5.5ММ, шнур металлизированный витой 5х600ММ - 2ШТ, усиление дна и подручников
    949,01
    Единица измерения:
    ШТ
    Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные
    Дата обновления: 12.11.2021
    Открытка поздравительная С Новым годом бумага дизайнерская 210х100ММ с вкладышем 198х95ММ из дизайнерской бумаги формата евро в индивидуальном дизайне с логотипом ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в конверте из дизайнерской бумаги с индивидуальным нанесением
    576
    Единица измерения:
    ШТ
    Прочая издательская продукция печатная
    Дата обновления: 12.11.2021
    Пригласительный на Новый год 210х100ММ бумага дизайнерская в индивидуальном дизайне с логотипом ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в конверте из дизайнерской бумаги с индивидуальным нанесением и вкладышем 198х95ММ из дизайнерской бумаги формата евро
    546,05
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 28.10.2021
    Набор индивидуальный командировочный в составе неодимовые магнитные диски 6х1ММ 5ШТ, чайная пара 160х120х110ММ из селадона в мягкой упаковке и коробке из дизайнерской бумаги TOUCH COVER матов. серый дым 300Г/М2, плед полушерстяной 160х215ММ, светильник-фонарь 120х250х120ММ (медь/стекло, гравировка с чернением) дизайнерская бумага SKIN extra white, переплетный картон, ложемент синтетический материал ЭВА
    11700
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 28.10.2021
    Набор канцелярский в составе неодимовые магнитные диски 6х1ММ 6ШТ, аромолампа с функцией ночника 186х80х80ММ чаша 100МЛ (полипропилен, жаропрочный сплав) в инд.упаковке из бумаги CURIOUS COSMIC лунное серебро, дизайнерская ручка 140х10ММ металл серебристый, беспроводная оптическая мышь с ресивером 115х58х24ММ в инд.упаковке из бумаги CURIOUS COSMIC лунное серебро, блокнот для записей 105х165х32ММ обложка Vivella 230Г/М2 серый дизайнерская бумага CURIOUS METALLICS eucalyptus, переплетный картон Сураж, ложемент синтетический материал ЭВА, ручка шнур витой металлизированный, серебро 330х215х125ММ коробка упаковочная на магнитном клапане с ручкой, с 3-ярусным ложементом
    11400
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 28.10.2021
    Набор подарочный Офисный индиидуальный дизайнерская бумага Emotion светло-голубая, переплетный картон Сураж, ложемент синтетический материал ЭВА в наборе неодимовые магнитные диски 8х1ММ 4ШТ, часы настенные 220х220х30ММ с персонализацией (текстолит, алюминий), многофункциональная ручка-головоломка гелиевая стальная 15х12ММ с 3 насадками в инд.упаковке из дизайнерской бумаги Elation 260х270х100ММ коробка с магнитом на крышке и ложементом
    10200
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия из бумаги и картона прочие
    Дата обновления: 06.10.2021
    Коробка упаковочная для хранения бумага переплётная Эфалин 120Г/М2, картон переплетный Сураж 3ММ печать офсетная 0/1 382х377х149ММ
    2549,64
    Единица измерения:
    ШТ
    Мешки и сумки бумажные
    Дата обновления: 06.10.2021
    Пакет бумажный упаковочный 400х400х160ММ бумага переплётная эфалин 120г/м2 ламинирование, трафаретная печать, ламинат, УФ-лак, тиснение, люверсы, шнур
    783,44
    Единица измерения:
    ШТ
    Блокноты, записные книжки и книги для записей
    Дата обновления: 08.07.2021
    Ежедневник недатированный FreeStyle искусственная кожа твердая с поролоном синий ФИОРЕ 4890 офсетная бежевая 70Г/М2 CMYK/CMYK 150х210ММ 372 блинтовое c логотипом ООО «Газпром добыча Ямбург», отстрочка по периметру нитками в цвет материала, скругленные уголки, красочность 2/2 4/4, способ крепления-нитко-швейный
    984
    Единица измерения:
    ШТ
    Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы
    Дата обновления: 19.02.2021
    Буклет презентационный 240х220х9ММ бумага дизайнерская Rives TRADITION/бумага мелованная матовая 350Г/М2/128Г/М2 4+1Pn/1, 2Pn клеевое бесшвейное скрепление, матовая ламинация Soft-Touch, тиснение серебряной фольгой, УФ-лак, высечка штампом, металлический шильд, интерактивные элементы пакет виниловый прозрачный с клейкой лентой
    1360
    Единица измерения:
    ШТ
    Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные
    Дата обновления: 18.08.2020
    Открытка поздравительная бумага дизайнерская Sirio ice white 300Г/М2 150х150ММ вкладыш и конверт
    103,82
    Единица измерения:
    ШТ
    Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные
    Дата обновления: 18.08.2020
    Открытка поздравительная новогодняя бумага дизайнерская Sirio ice white 300Г/М2 150х150ММ вкладыш и конверт
    254,11
    Единица измерения:
    ШТ
    Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные
    Дата обновления: 25.03.2020
    Открытка ВИП универсальная бумага дизайнерская Sirio ice white 300Г/М2 130х190ММ офсетная 4+0 вкладыш и конверт
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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