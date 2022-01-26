Установка вентиляционная приточная П1 №21П-7942-ТМН-007 2445М3/Ч 3.5КВТ 400МПа вентилятор VKP 700-400/35-4D в комплекте: клапан KVU-S-400х700-О-MN220-P-04, фильтр-бокс FVG-700х400-оц, сменная кассета FVG-G4-700х400, нагреватель электрический NEP-700х400/30, водяной нагреватель NWP-700-400/2-L, вставка гибкая ВГ-700х400-Ш-О-ш3.ш3, глушитель ГТП-700х400-900-оц.-0.7-ш3.ш3,щит управления ABUm-W-1-P-3.5-E30/2/KEG/UV, датчик температуры уличный TD-U-1-IP54-PT1000, датчик температуры канальный TD-K-0-IP54-PT1000, реле перепада давления PS500 (NDPS 2002), датчик температуры накладной TD-N-0-IP54-PT1000, термостат КР61 (6м), смесительный узел SUnw3 60-6.3 исп.2, регулятор скорости для 3х ф.дв. VLT Micro Drive ND-051 (3ф) 3КВТ, монтажный набор Nema Type1-M3
Дата обновления: 26.01.2022
Установка вентиляционная приточная П1 №21П-7942-ТМН-007 2445М3/Ч 3.5КВТ 400МПа вентилятор VKP 700-400/35-4D в комплекте: клапан KVU-S-400х700-О-MN220-P-04, фильтр-бокс FVG-700х400-оц, сменная кассета FVG-G4-700х400, нагреватель электрический NEP-700х400/30, водяной нагреватель NWP-700-400/2-L, вставка гибкая ВГ-700х400-Ш-О-ш3.ш3, глушитель ГТП-700х400-900-оц.-0.7-ш3.ш3,щит управления ABUm-W-1-P-3.5-E30/2/KEG/UV, датчик температуры уличный TD-U-1-IP54-PT1000, датчик температуры канальный TD-K-0-IP54-PT1000, реле перепада давления PS500 (NDPS 2002), датчик температуры накладной TD-N-0-IP54-PT1000, термостат КР61 (6м), смесительный узел SUnw3 60-6.3 исп.2, регулятор скорости для 3х ф.дв. VLT Micro Drive ND-051 (3ф) 3КВТ, монтажный набор Nema Type1-M3