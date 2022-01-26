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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРАСТРОЙГАЗ"

    ООО "ЮГРАСТРОЙГАЗ"

    ИНН
    КПП
    Статус поставщика
    8602007576
    501801001
    Поставщик является производителем!

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРАСТРОЙГАЗ"

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    Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 26.01.2022
    Установка вентиляционная приточная П1 №21П-7942-ТМН-007 2445М3/Ч 3.5КВТ 400МПа вентилятор VKP 700-400/35-4D в комплекте: клапан KVU-S-400х700-О-MN220-P-04, фильтр-бокс FVG-700х400-оц, сменная кассета FVG-G4-700х400, нагреватель электрический NEP-700х400/30, водяной нагреватель NWP-700-400/2-L, вставка гибкая ВГ-700х400-Ш-О-ш3.ш3, глушитель ГТП-700х400-900-оц.-0.7-ш3.ш3,щит управления ABUm-W-1-P-3.5-E30/2/KEG/UV, датчик температуры уличный TD-U-1-IP54-PT1000, датчик температуры канальный TD-K-0-IP54-PT1000, реле перепада давления PS500 (NDPS 2002), датчик температуры накладной TD-N-0-IP54-PT1000, термостат КР61 (6м), смесительный узел SUnw3 60-6.3 исп.2, регулятор скорости для 3х ф.дв. VLT Micro Drive ND-051 (3ф) 3КВТ, монтажный набор Nema Type1-M3
    38367525
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 26.01.2022
    Установка вентиляционная приточная П2 №21П-7942-ТМН-008 3510М3/Ч 3.5КВТ 300Па вентилятор VKP 700-400/35-4D в комплекте: клапан KVU-S-400х700-О-MN220-P-04, фильтр-бокс FVG-700х400-оц, сменная кассета FVG-G4-700х400, нагреватель электрический NEP-700х400/30, водяной нагреватель NWP-700-400/2-L, вставка гибкая ВГ-700*400-Ш-О-ш3.ш3, глушитель ГТП-700х400-900-оц.-0.7-ш3.ш3, щит управления ABUm-W-1-P-3.5-E30/2/KEG/UV, датчик температуры уличный TD-U-1-IP54-PT1000, датчик температуры канальный TD-K-0-IP54-PT1000, реле перепада давления PS500 (NDPS 2002), датчик температуры накладной TD-N-0-IP54-PT1000, термостат КР61 (6м), смесительный узел SUnw3 60-6.3 исп.2, регулятор скорости для 3х ф.дв. VLT Micro Drive ND-051 (3ф) 3КВТ, монтажный набор Nema Type1-M3
    383675,25
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 26.01.2022
    Установка вентиляционная приточная П3 №21П-7942-ТМН-009 4935М3/Ч 4.8КВТ 300Па вентилятор VKP 800-500/40-4D в комплекте: клапан KVU-S-500х800-О-MN220-P-04, фильтр-бокс FVG-800х500-оц, сменная кассета FVG-G4-800х500, нагреватель электрический NEP-800х500/30, водяной нагреватель NWP-800-500/2-L, вставка гибкая ВГ-800х500-Ш-О-ш3.ш3, глушитель ГТП-800х500-900-оц.-1.0-ш3.ш3, щит управления ABUm-W-1-P-4.8-E30/2/KEG/UV, датчик температуры уличный TD-U-1-IP54-PT1000, датчик температуры канальный TD-K-0-IP54-PT1000, реле перепада давления PS500 (NDPS 2002), датчик температуры накладной TD-N-0-IP54-PT1000, термостат КР61 (6м), смесительный узел SUnw3 80-10 исп.2, регулятор скорости для 3х ф.дв. VLT Micro Drive ND-051 (3ф) 4КВТ, монтажный набор Nema Type1-M3
    413307
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Шайбы из черных металлов
    Дата обновления: 11.10.2021
    Шайба увеличенная усиленная М8 ГОСТ 6958-78, DIN 9021 ООО "Вент ПРО"
    3,76
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 11.10.2021
    Воздуховод прямоугольный сталь холоднокатаная тонколистовая оцинкованная 0.5ММ 200х200ММ 3М ООО "Вент ПРО" ГОСТ 14918-80 ТУ 4863-004-12444529-2001
    1976,83
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 11.10.2021
    Воздуховод прямоугольный сталь холоднокатаная тонколистовая оцинкованная 0.7ММ 300х200ММ 1.25М ООО "Вент ПРО" ГОСТ 14918-80 ТУ 4863-004-12444529-2001
    3105,65
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 11.10.2021
    Воздуховод спирально-навивной круглого сечения сталь оцинкованная 0.5ММ 100ММ 3М ООО "Вент ПРО" ТУ 4863-004-12444529-2001
    1637,69
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 11.10.2021
    Воздуховод спирально-навивной круглого сечения сталь оцинкованная 0.5ММ 160ММ 3М ООО "Вент ПРО" ТУ 4863-004-12444529-2001
    2482,94
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 11.10.2021
    Лючок питометражный Ровен для замера параметров воздуха 10ММ ООО "Вент ПРО"
    280,8
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 11.10.2021
    Воздуховод прямоугольный оцинкованная сталь 0.5ММ 400х200ММ 1.25М ООО "Вент ПРО" ТУ 4863-018-11865045-2002 ВСН 353-86, СП 60.13330.2012, СП 73.13330.2012
    2830,46
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 11.10.2021
    Переход круглого сечения односторонний вент.D200/d160 0.5мм оц.одностор 200х160ММ 200ММ оцинкованная сталь 0.5ММ ТУ 4863-018-11865045-2002 ВСН 353-86, СП 60.13330.2012, СП 73.13330.2012 ООО "Вент ПРО"
    879,89
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 11.10.2021
    Тройник вент.D100/d100 0.5мм оц.прям.кр 100х100х300ММММ оцинкованная сталь 0.5ММ ВСН 353-86, СП 60.13330.2012, СП 73.13330.2012 ООО "Вент ПРО"
    379,24
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 11.10.2021
    Переход прямоугольный ОЦ-300х200/150х150-L300-0.7-TDC 300х200/150х150ММ 300ММ оцинкованная сталь 0.7ММ шина 20 ТУ 4863-018-11865045-2002 ВСН 353-86, СП 60.13330.2012, СП 73.13330.2012 ООО "Вент ПРО"
    1668,47
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 11.10.2021
    Заглушка прямоугольная ЛисВент для воздуховода 300х200х50ММ оцинкованная сталь 0.5ММ ТУ 4863-018-11865045-2002 ВСН 353-86, 60.13330.2012, СП 73.13330.2012 ООО "Вент ПРО"
    1199,27
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 11.10.2021
    Заглушка прямоугольная ЛисВент для воздуховода 500х250х50ММ оцинкованная сталь 0.5ММ ТУ 4863-018-11865045-2002 ВСН 353-86, 60.13330.2012, СП 73.13330.2012 ООО "Вент ПРО"
    1635,37
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 11.10.2021
    Заглушка прямоугольная ЛисВент для воздуховода 600х300х50ММ оцинкованная сталь 0.7ММ шина 20 ТУ 4863-018-11865045-2002 ВСН 353-86, 60.13330.2012, СП 73.13330.2012 ООО "Вент ПРО"
    1784,18
    Единица измерения:
    ШТ
    Гидроаппараты прочие и приборы
    Дата обновления: 11.10.2021
    Дроссель-клапан круглый заслонка Nevatom Р-100-оц.-р.р. вентил. 100х200ММ оцинкованная сталь с квадратной ручкой ООО "Вент ПРО"
    738,9
    Единица измерения:
    ШТ
    Гидроаппараты прочие и приборы
    Дата обновления: 11.10.2021
    Дроссель-клапан круглый заслонка Nevatom Р-125-оц.-р.р. вентил. 125х225ММ оцинкованная сталь с квадратной ручкой ООО "Вент ПРО"
    881,06
    Единица измерения:
    ШТ
    Гидроаппараты прочие и приборы
    Дата обновления: 11.10.2021
    Дроссель-клапан прямоугольный заслонка Nevatom Р-150х150-150-оц.-0.5 150х150х200ММ оцинкованная сталь 0.5ММ с квадратной ручкой ООО "Вент ПРО"
    2418,95
    Единица измерения:
    ШТ
    Гидроаппараты прочие и приборы
    Дата обновления: 11.10.2021
    Дроссель-клапан круглый заслонка Nevatom Р-160-оц.-р.р. вентил. 160х260ММ оцинкованная сталь с квадратной ручкой ООО "Вент ПРО"
    1141,94
    Единица измерения:
    ШТ
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