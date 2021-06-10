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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭДЛАЙН"

    ООО "РЭДЛАЙН"

    ИНН
    КПП
    7726751698
    665801001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭДЛАЙН"

    Сортировать по
    Аппараты летательные прочие с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг
    Дата обновления: 10.06.2021
    Квадрокоптер DJI Mavic Mini 2 (GL) 245х289х56ММ 249Г
    45990
    Единица измерения:
    ШТ
    Видеокамеры
    Дата обновления: 10.06.2021
    Видеокамера GoPro MAX CHDHZ-201-RW 1хCMOS 16.6Мп 60К/С 4992х2496 черный Аккумулятор – 1ШТ, Изогнутое клеящееся крепление – 1ШТ, Защитные линзы –2ШТ, Крышки для объектива –2ШТ, Сумка из микроволокна – 1ШТ, Крепежная пряжка + крепежный винт – 1КОМПЛ, Кабель USB-C – 1ШТ, Руководство пользователя – 1ШТ
    49990
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и принадлежности для вычислительных машин
    Дата обновления: 26.05.2021
    Карта памяти Kingston 32Gb microSDHC Class10
    4300
    Единица измерения:
    ШТ
    Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая
    Дата обновления: 26.05.2021
    Видеорегистратор автомобильный двухкамерный Dunobil Lux Duo 0.102КГ 50х85х35ММ 3" IPS 140ГРАД 1920х1080 micro SDXC 256ГБ
    600
    Единица измерения:
    ШТ
    Носители данных оптические без записи
    Дата обновления: 17.11.2020
    Диск оптический DVD+R Verbatim 4.7Gb 16x Cake Box 100ШТ
    2270
    Единица измерения:
    УПАК
    Аппараты летательные прочие с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг
    Дата обновления: 19.03.2020
    Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro 322х242х84ММ 907Г Аккумулятор LiPo 4S 15.4 В 3850 мАч, зарядное устройство, кабель питания, пропеллеры (3 пары), коннекторы (Lightning, Micro USB, USB Type-C), защита подвеса, кабель USB 3.0 Type-C, USB адаптер, держатель кабеля (3 шт.), запасные стики для пульта (1 пара)
    159990
    Единица измерения:
    ШТ
    Устройства запоминающие внешние
    USB-флеш-накопитель Transcend Jetflash 530 8ГБАЙТ USB 2.0 TS8GJF530
    448
    Единица измерения:
    ШТ
    Аккумуляторы электрические и их части
    Аккумулятор для квадрокоптера DJI Phantom 4 DJI PH4 Li-Pol 15.2В 5.87А.Ч
    15422
    Единица измерения:
    ШТ
    Аппараты летательные прочие с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг
    Квадрокоптер DJI Mavic Pro Combo 83х83х198ММ 743Г
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Видеокамеры
    Видеокамера экшн GoPro HERO5 Black чёрный 1хCMOS 12Мпикс
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая
    Видеорегистратор Каркам Q7 3'' TFT LCD GPS, процессор Ambarella A7LA50D + сенсор OmniVision OV4689 с ночной съемкой, 6-ти линзовый стеклянный объектив с углом обзора 160° и светосилой F2.0, GPS-модуль в комплекте, G-сенсор; Функции: GPSинформер, аппаратный HDR, WDR, LDWS+FCWS, детектор движения, DEWARP, SmartAE.
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая
    Видеорегистратор Neoline Wide S39
    6000
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и принадлежности для вычислительных машин
    Карта памяти SanDisk Ultra microSDHC 16ГБ Class 10 1 80МБ/С
    700
    Единица измерения:
    ШТ
    Видеокамеры
    Видеокамера Xiaomi Yi Basic 1920х1080 Sony EXMOR R CMOS BSI 16МР пластик 60.4x42x21.2ММ 76.6Г
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и принадлежности для вычислительных машин
    Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 64ГБ Class 10 UHS-I A1 100МБ/С с SD адаптером
    2030
    Единица измерения:
    ШТ
    Устройства запоминающие внешние
    USB-флеш-накопитель Transcend JetFlash 700 64ГБАЙТ USB 3.0 19х62х9ММ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Аппараты летательные прочие с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг
    Квадрокоптер DJI Inspire 2 DJI Zenmuse X5S Подвес с камерой - 1ШТ, Шлейка для пульта д/д DJI Inspire 1/Phantom 3 (part 44) - 1ШТ, Интеллектуальная аккумуляторная батарея TB50 4280 (Part 05) - 3ШТ, Быстросъемные пропеллеры 1550T (Part 06) - 4ШТ, Карта памяти Samsung microSDXC EVO Plus 128GB (MB-MC128GA/RU) - 1ШТ, Адаптер питания 180ВТ (без сетевого кабеля) (Part 16) - 1ШТ, Кабель питания зарядного устройства для Inspire 2 (Part 27) - 1ШТ
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая
    Видеорегистратор автомобильный Datakam 6-DUO 2-х канальный 12В 2304х1296 Full HD с двумя камерами SONY EXMOR-R, с ГЛОНАСС/GPSB, процессор Ambarella А85
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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