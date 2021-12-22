Экспресс-тест на ВИЧ - 1/2 антитела OraQuick Rapid HIV - 1/2 Antibody Test для определения антител к вирусу иммунодефицита человека 1-го и 2-го типов в транссудате слизистой полости рта человека (в слюне) не менее 99% не менее 99% не менее, чем через 20 минут, но не более, чем через 40 минут после погружения устройства во флакон с буферным раствором экспресс-тест; буферный раствор; пакет с абсорбентом ОраШур Технолоджиз Инк. США