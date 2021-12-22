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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМТЭК ФАРМА"

    ООО "ИМТЭК ФАРМА"

    ИНН
    КПП
    7728369653
    772801001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМТЭК ФАРМА"

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    Реагенты диагностические
    Набор реагентов "КреативМП" экспресс-тест для иммунохроматографического выявления антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1/2 в сыворотке (плазме) или цельной крови тест-полоска индикаторная - 1 шт.; реагент для разведения образца - 1 шт.; пипетка для внесения образца - 1 шт.; скарификатор одноразовый - 1шт.; салфетка асептическая - 1 шт. 10-15 мин. визуальная 99% +2-+28°СГРАД ЦЕЛЬС ТУ 9398-002-83178876-2010 24 месяца ООО "КРЕАТИВМЕДПРИБОР" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    НАБОР
    Реагенты диагностические
    Набор реагентов "КреативМП" иммунохроматографический мульти экспресс-тест для выявления амфетамина, марихуаны, морфина, кокаина и метамфетамина в моче 15 мин. визуальная (положительный контроль – одна линия розового цвета в тестовой зоне; отрицательный контроль - две линии розового цвета в тестовой зоне) минимальное определяемое набором содержание наркотика (или его метаболитов) составляет: для амфетамина – 1000 нг/мл, марихуаны - 50 нг/мл, морфина – 300 нг/мл, кокаина – 300 нг/мл, метамфетамина – 500 нг/мл +2-+28°СГРАД ЦЕЛЬС ТУ 9398-001-83178876-2008 24 месяца ООО "КРЕАТИВМЕДПРИБОР" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Гликозиды, алкалоиды растительного происхождения, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные
    Экспресс-тест на ВИЧ - 1/2 антитела OraQuick Rapid HIV - 1/2 Antibody Test для определения антител к вирусу иммунодефицита человека 1-го и 2-го типов в транссудате слизистой полости рта человека (в слюне) не менее 99% не менее 99% не менее, чем через 20 минут, но не более, чем через 40 минут после погружения устройства во флакон с буферным раствором экспресс-тест; буферный раствор; пакет с абсорбентом ОраШур Технолоджиз Инк. США
    460
    Единица измерения:
    НАБОР
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