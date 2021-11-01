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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕТ-ТЕХНО"

    ООО "ЗЕТ-ТЕХНО"

    ИНН
    КПП
    5017069987
    501701001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕТ-ТЕХНО"

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    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
    Дата обновления: 01.11.2021
    Аппарат высокого давления дизельный Посейдон D12-220-15-IP-L-Th-Reel1 220БАР 9.2КВТ 15Л/МИН 35Л Lifan 12Л.С. 1130х800х1090ММ дизельный нагреватель, насос, шланг 8ММх50М на барабане, 2 трубоочистные форсунки, роторная трубоочистная форсунка, шланг 8ММх15М, пистолет, удлинительное копье, инжектор, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей, форсунка для инжекции химического состава
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
    Дата обновления: 01.11.2021
    Аппарат высокого давления Посейдон E2-110-12-Reel 220В 110БАР 2.3КВТ 12Л/МИН 41КГ насос, шланг 6ММх40м на барабане, 2 трубоочистные форсунки, роторная трубоочистная форсунка, шланг 6ММх15М, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей, форсунка для инжекции химического состава
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
    Дата обновления: 01.11.2021
    Аппарат высокого давления электрический Посейдон E5-200-15-IP-Gun 380В 200БАР 5.5КВТ 900Л/Ч 640х500х1055ММ 64КГ насос, шланг 8ММх15М, пистолет, удлинительное копье, инжектор, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей, форсунка для инжекции химического состава
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
    Дата обновления: 01.11.2021
    Аппарат высокого давления бензиновый 4-х тактный Посейдон B13-210-22-H-IP-4W-Reel1 210БАР 9.5КВТ 22Л/МИН 6.5Л Honda GX390 960х635х810ММ 92КГ насос, шланг 8ММх50М на барабане, 2 трубоочистные форсунки, роторная трубоочистная форсунка, шланг 8ММх15М, пистолет, удлинительное копье, инжектор, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей, форсунка для инжекции химического состава
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
    Дата обновления: 01.11.2021
    Аппарат высокого давления электрический Посейдон E5-200-15-IP-Reel 200БАР 5.5КВТ 15Л/МИН 640х500х1055ММ 64КГ насос, шланг 8ММх60М на барабане, 2 трубоочистные форсунки, роторная трубоочистная форсунка, шланг 8ММх15М, пистолет, удлинительное копье, инжектор, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей, форсунка для инжекции химического состава
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
    Дата обновления: 01.11.2021
    Аппарат высокого давления электрический Посейдон E11-350-17-Gun 350БАР 11КВТ 17Л/МИН 1160х630х570ММ 141КГ насос, шланг 8ММх15М, пистолет, 1 форсунка для поверхностей)
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
    Дата обновления: 01.11.2021
    Аппарат высокого давления электрический Посейдон E11-120-50-Reel 220В 120БАР 11КВТ 50Л/МИН насос, шланг 12ММх90М на барабане, 2 трубоочистные форсунки
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
    Дата обновления: 06.10.2021
    Аппарат высокого давления каналопромывочный Преус Б2420К60 TERMO 240БАР 9.6КВТ 20Л/МИН бензиновый двигатель, шланг ВД 8ММ 60М 1SN-60-8-5/16-225, барабан для шланга БВД300М, форсунка каналопромывочная очистная
    125736,95
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
    Дата обновления: 21.09.2021
    Аппарат высокого давления гидродинамический водоструйный дизельный Посейдон E7-200-20-Th-Reel 380-400В 200БАР 7.5КВТ 1200Л/Ч 24Л латунь/керамика 700х1000х1440ММ 196КГ насос Annovi Reverberi (Италия), шланг 8ММх60М, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 8ММ х 15М пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава, комплект для нанесения хим. растворов с емкостью 10Л)
    292051,25
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
    Дата обновления: 07.04.2021
    Аппарат высокого давления водоструйный Посейдон ВНА-200-15Б комплектация «Б» Комплектация: шланг 60М проход 8ММ на барабане, две трубоочистные форсунки: тянущая и пробивная
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
    Дата обновления: 02.04.2021
    Аппарат высокого давления Зет-Техно Посейдон 380В 200БАР 5.5КВТ 15Л/МИН 715х522х965ММ 64КГ E5-200-15-IP-Gun
    90000
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
    Дата обновления: 28.09.2020
    Аппарат высокого давления Посейдон D12-220-15-L-IP-Tester 220БАР 15Л/МИН
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
    Аппарат высокого давления мойка Посейдон E11-350-17 350БАР 11КВТ 17Л/МИН 1160х630х570ММ
    147047,4
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
    Аппарат высокого давления Зет-Техно Посейдон 380В 200БАР 11КВТ 30Л/МИН E11-200-30-Reel
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
    Аппарат высокого давления Посейдон E5-200-15-IP-Reel 200БАР 5.5КВТ 15Л/МИН 640х500х1055ММ 81КГ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
    Аппарат высокого давления водоструйный Посейдон ВНА-200-15Б комплектация «Б» Комплектация: шланг 60М проход 8ММ на барабане, две трубоочистные форсунки: тянущая и пробивная
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
    Аппарат высокого давления Посейдон E2-150-9-Gun 220В 150БАР 2.3КВТ 9Л/МИН 43.5КГ насос Annovi Reverberi
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
    Аппарат высокого давления Посейдон E37-600-30 380В 600БАР 37КВТ 30Л/МИН 1250х800х830ММ 482КГ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
    Аппарат высокого давления Посейдон E11-120-50-Reel PS 120БАР 11КВТ 50Л/Ч
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
    Аппарат высокого давления Посейдон В15-140-30-L-Gun 140БАР шланг 8ММх15М, пистолет, 1 форсунка для поверхностей
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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