Набор продуктовый пасхальный Состав: Сосиска, запеченная в тесте 1/100гр. (2шт)(Сб.1996г. № 701), Пасхальный кулич 1/150гр. (1шт)(Сб.1979г. № 467), Яйцо в обтяжке (с пасхальной тематикой)(2шт)(Сб.2004 . № 337), Круасан (2шт)(ТТК № 963.14), Шоколад 1/100гр. (2шт)(ТУ - 9125 - 013- 59727039-11), Конфеты 1/200гр. (1шт)(ТУ 9128-00359727039-05, ТУ 9134-003-00361790-2013, ГОСТ 4570-93), Печенье "Улитки" 1/50гр. (1шт)(ТТК № 162), Рулетики бисквитные с повидлом 1/100гр. (1шт)(Сб.2000г. № 93), Печенье Суворовское 1/150гр. (1шт)(Сб. 2000г. № 132), Сок фруктовый 0.95л. (1шт)(ТУ 9163-005-48089141-2001), Газ. напиток "Грушевый" Нальчинская 1.5 л.(1шт)( ГОСТ 28188-89), Стакан пластиковый (2шт)(ГОСТ Р 50962-96), Пакет (2шт)
Дата обновления: 05.04.2021
Набор продуктовый пасхальный Состав: Сосиска, запеченная в тесте 1/100гр. (2шт)(Сб.1996г. № 701), Пасхальный кулич 1/150гр. (1шт)(Сб.1979г. № 467), Яйцо в обтяжке (с пасхальной тематикой)(2шт)(Сб.2004 . № 337), Круасан (2шт)(ТТК № 963.14), Шоколад 1/100гр. (2шт)(ТУ - 9125 - 013- 59727039-11), Конфеты 1/200гр. (1шт)(ТУ 9128-00359727039-05, ТУ 9134-003-00361790-2013, ГОСТ 4570-93), Печенье "Улитки" 1/50гр. (1шт)(ТТК № 162), Рулетики бисквитные с повидлом 1/100гр. (1шт)(Сб.2000г. № 93), Печенье Суворовское 1/150гр. (1шт)(Сб. 2000г. № 132), Сок фруктовый 0.95л. (1шт)(ТУ 9163-005-48089141-2001), Газ. напиток "Грушевый" Нальчинская 1.5 л.(1шт)( ГОСТ 28188-89), Стакан пластиковый (2шт)(ГОСТ Р 50962-96), Пакет (2шт)