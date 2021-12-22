Уборка внутренних помещений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51870-2002 "Услуги по уборке зданий и сооружений", утвержденного Постановлением Госстандарта России от 13 февраля 2002 г. №61-ст, действующими правилами, положениями и инструкциями по охране труда и промышленной безопасности, охраны окружающей среды, требованиями СНиП, правилами техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка Заказчика, межотраслевыми правилами по охране труда, правилами пожарной безопасности, законом об охране окружающей среды в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 14001:2004 с использованием сертифицированных химических средств, профессионального оборудования и инвентаря, химических средств высшей категории