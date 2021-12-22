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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФ ПЯТЬ КЛИНИНГ"

    ООО "ЭФ ПЯТЬ КЛИНИНГ"

    ИНН
    КПП
    7704789666
    501701001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФ ПЯТЬ КЛИНИНГ"

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    Услуги по общей уборке зданий
    Уборка сухая коврового покрытия пола жилых помещений (номерной фонд) с использованием пылесосов 1МЕС ежедневно
    Не указана
    Единица измерения:
    М2
    Услуги по общей уборке зданий
    Уборка помещений и прилегающих территорий
    Не указана
    Единица измерения:
    М2
    Услуги по общей уборке зданий
    Уборка влажная пола с твердыми покрытиями жилых помещений (номерной фонд) с использованием ручного инвентаря 1МЕС ежедневно
    Не указана
    Единица измерения:
    М2
    Услуги по общей уборке зданий
    Очистка стен жилых помещений (номерной фонд) на всю высоту с использованием ручного инвентаря
    Не указана
    Единица измерения:
    М2
    Услуги по общей уборке зданий
    Уборка помещений и прилегающих территорий , спортивных комплексов
    Не указана
    Единица измерения:
    М&sup2;
    Услуги по общей уборке зданий
    Уборка административных помещений и прилегающей территории
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по общей уборке зданий
    Уборка помещений кухни ежедневно
    Не указана
    Единица измерения:
    М2
    Услуги по общей уборке зданий
    Генеральная уборка помещений (уборка офисных и других помещений)
    Не указана
    Единица измерения:
    М2
    Услуги по общей уборке зданий
    Очистка полотен дверей и дверных коробок, включая доводчики жилых помещений (номерной фонд) 1МЕС ежедневно
    Не указана
    Единица измерения:
    М2
    Услуги по общей уборке зданий
    Уборка мокрая помещений туалета, душевых, раздевальни, обходных дорожек, скамеек, дверных ручек и поручней бассейнов
    Не указана
    Единица измерения:
    М2
    Услуги по общей уборке зданий
    Очистка наружных поверхностей шкафов жилых помещений (номерной фонд) 1МЕС ежедневно
    Не указана
    Единица измерения:
    М2
    Услуги по общей уборке зданий
    Услуга по уборке офисных помещений очистка плинтусов
    Не указана
    Единица измерения:
    М&sup2;
    Услуги по общей уборке зданий
    Уборка административных помещений и прилегающей территории . Мойка окон внутри и снаружи зданий, сооружений (периодичность: 1 раз в год)
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по общей уборке зданий
    Очистка столов жилых помещений (номерной фонд) включая тумбочки 1МЕС ежедневно
    Не указана
    Единица измерения:
    М2
    Услуги по общей уборке зданий
    Уборка административных помещений и прилегающей территории . Чистка керамической плитки (периодичность: 1 раз в год)
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по общей уборке зданий
    Уборка административных помещений и прилегающей территории : мойка окон и фасадов зданий
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по общей уборке зданий
    Уборка внутренних помещений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51870-2002 "Услуги по уборке зданий и сооружений", утвержденного Постановлением Госстандарта России от 13 февраля 2002 г. №61-ст, действующими правилами, положениями и инструкциями по охране труда и промышленной безопасности, охраны окружающей среды, требованиями СНиП, правилами техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка Заказчика, межотраслевыми правилами по охране труда, правилами пожарной безопасности, законом об охране окружающей среды в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 14001:2004 с использованием сертифицированных химических средств, профессионального оборудования и инвентаря, химических средств высшей категории
    Не указана
    Единица измерения:
    М2
    Услуги по общей уборке зданий
    Очистка плинтусов жилых помещений (номерной фонд)
    Не указана
    Единица измерения:
    М2
    Услуги по общей уборке зданий
    Очистка остекления интерьера (зеркала, перегородки, дверцы шкафов, за исключением окон) жилых помещений (номерной фонд) с использованием ручного инвентаря 1МЕС ежедневно
    Не указана
    Единица измерения:
    М2
    Услуги по общей уборке зданий
    Очистка светильников, люстр, бра жилых помещений (номерной фонд) на высоте менее 3М от пола
    Не указана
    Единица измерения:
    М2
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