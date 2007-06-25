Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДУЗА НН"

    ООО "МЕДУЗА НН"

    ИНН
    КПП
    5260421352
    526001001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДУЗА НН"

    Сортировать по
    Реагенты диагностические
    Набор реагентов д/экстракции РНК/ДНК из клинического материала АмплиПрайм РИБО-преп №100 104-20
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Реагенты диагностические
    Набор реагентов H&R H. pylori Вегал Фармацевтика для бесприборного качественного экспресс-определения антигенов H. pylori в образцах кала методом иммунохроматографии 30 опр. 306PG 10 мин ФСЗ2010/06375 Испания
    Не указана
    Единица измерения:
    НАБОР
    Реагенты диагностические
    Набор реагентов (ПЛАЗМОГЕН- Мг) для выявления ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) методом полимеразной цепной реакции 100 определений 0.5МЛ F1-P103-51/1 ФСP 2008/02550 ТУ 9398-440-46482062-2008 12 месяцев 1065043016521 Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    НАБОР
    Реагенты диагностические
    Набор реагентов (ХЛАМИ-ГЕН) для выявления ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) методом полимеразной цепной реакции 100 определений 0.5МЛ F1-P101-51/1 ФСР 2008/03890 ТУ 9398-412-46482062-2007 12 месяцев 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    НАБОР
    Вещества человеческого или животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
    Сыворотка эмбриональная телячья, жидкая, Cyt-Biol (для цитогенетики) флакон 50МЛ 1.1.4.4. ООО "БиолоТ" Россия
    6588,18
    Единица измерения:
    ФЛАК
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Пробирка цилиндрическая с винтовой крышкой стерильная 15МЛ 16х120ММ полистирол 11005662 Nuova Aptaca C.R.L. Италия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Индикаторы
    Краситель Гимза окраски материала клеточных ядер и хромосом на цитологических препаратах и в процессе цитогенетического исследования 100МЛ ХайМедия Лабораториз Пвт. Лтд. Индия S011
    1950,9
    Единица измерения:
    УПАК
    Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов
    Среда RPMI-1640, с L- глутамином 50МЛ стерильная +2...+8ГРАД ЦЕЛЬС 1.3.4.3. ООО "БиолоТ" Россия
    234,25
    Единица измерения:
    ФЛАК
    Вещества человеческого или животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
    Сыворотка эмбриональная телячья, жидкая, St-Biol ПЭТ- флакон стерильная 50МЛ 2 года при -20°С 1.1.4.3. ООО "БиолоТ" Россия
    6807,9
    Единица измерения:
    ФЛАК
    Сыворотки иммунные
    Фитогемагглютинин-П (ФГА-П) стерильный, лиофилизированный М023 для получения культур пролиферирующих лимфоцитов, используется в цитогенетических и иммунологических исследованиях ФСР 2007/00152 от 25.06.2007 порошок в виде таблетки ООО НПП ПанЭко Россия
    4600
    Единица измерения:
    ФЛАК
    Реагенты диагностические
    Набор реагентов HPV квант-21 для выделения ДНК вирусов папилломы человека методом ПЦР 24 опр. R1-P317-S3/5 ФСР 2010/08811 от 10.09.2010 ТУ 9398-032-46482062-2009 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    УПАК
    Реагенты диагностические
    Набор реагентов Фемофлор Скрин для исследования микрофлоры методом ПЦР 24 опр. R1-P804-S3/5 ФСР 2010/08810 от 07.07.2016 ТУ 9398-031-46482062-2009 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    УПАК
    Реагенты диагностические
    Набор реагентов для выявления вируса папилломы методом ПЦР КВАНТ 21 смеси для амплификации, специфичные для вируса папилломы человека (HPV 6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82), и смесь для амплификации геномной ДНК человека, предназначенную для контроля взятия клинического материала, запечатанные парафином - 24 стрипа по 8 пробирок (по 20 мкл в каждой) - растворTaq- полимеразы MAX - 4 пробирки (по 500 мкл в каждой) - минеральное масло - 4 пробирки (по 1,0 мл в каждой) -положительный контрольный образец HPV квант-21 - 1 пробирка (150 мкл) 9398-032-46482062-2009 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    НАБОР
    Реагенты диагностические
    Набор реагентов Фемофлор Скрин для скринингового исследования микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР в режиме реального времени контроль качества взятия биоматериала (КВМ) - маркер достаточного количества эпителиальных клеток Ту 9398-031-46482062-2016
    Не указана
    Единица измерения:
    НАБОР
    Реактивы химические общелабораторного назначения
    Тест-набор иммунохроматографический тест для определения гемоглобина и комплекса гемоглобин/гаптоглобин Colon View Hb и Hb/Hp на скрытую кровь в кале Biohit 30ШТ
    14600
    Единица измерения:
    НАБОР
    Реагенты диагностические
    Набор реагентов Rida Quick Giardia Р-Биофарм д/опред. лямблий 20 определений №1 1103
    Не указана
    Единица измерения:
    УПАК
    Позвонить