Кран шаровой запорный трехходовой Т-образный ЗАРТ 080.016.22-03Р DN80 PN16 09Г2С 14Х17Н2 без покрытия ручной природный газ -10...+30ГРАД ЦЕЛЬС класс А по ГОСТ 9544-2015 фланцевый (E) У1 с заводским антикоррозионным полимерным покрытием RAL 5015 цвет синий, боковыe поверхности фланцев по RAL 3020 цвет красный несейсмостойкое исполнение С0 ГОСТ Р 56001-2014 ТУ 3742-002-52838824-2006 с ответными фланцами тип 01 ряд 1 по ГОСТ 33259-2015, шпильками, гайками и прокладками 1793.001.П.0/0.1002-ГРС-С013-ИОС7.1. ОЛ4