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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИМ"

    ООО "СКИМ"

    ИНН
    КПП
    2368009371
    236801001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИМ"

    Сортировать по
    Краны и клапаны шаровые
    Дата обновления: 22.12.2021
    Кран шаровой запорный полнопроходной ЗАРДП 050.063.40-03Р DN50 PN63 09Г2С 14Х17Н2 с покрытием Хтв ручной природный газ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС класс А по ГОСТ 9544-2015 под приварку У1 с заводским антикоррозионным полимерным покрытием RAL 5015 цвет синий, элемент управления RAL 3020 цвет красный труба 57х6 диаметр проходного сечения 50ММ СТО Газпром 2-4.1-212-2008 ТУ 3742-002-52838824-2006 1792.001.П.0/0.1002-ГРС-С013-ИОС7.1. ОЛ6
    148080
    Единица измерения:
    ШТ
    Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
    Дата обновления: 22.12.2021
    Кран шаровой запорный трехходовой Т-образный ЗАРТ 080.016.22-03Р DN80 PN16 09Г2С 14Х17Н2 без покрытия ручной природный газ -10...+30ГРАД ЦЕЛЬС класс А по ГОСТ 9544-2015 фланцевый (E) У1 с заводским антикоррозионным полимерным покрытием RAL 5015 цвет синий, боковыe поверхности фланцев по RAL 3020 цвет красный несейсмостойкое исполнение С0 ГОСТ Р 56001-2014 ТУ 3742-002-52838824-2006 с ответными фланцами тип 01 ряд 1 по ГОСТ 33259-2015, шпильками, гайками и прокладками 1793.001.П.0/0.1002-ГРС-С013-ИОС7.1. ОЛ4
    219120
    Единица измерения:
    ШТ
    Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
    Дата обновления: 22.12.2021
    Кран шаровой запорный трехходовой Т-образный ЗАРТ 050.016.22-03Р DN50 PN16 09Г2С 14Х17Н2 без покрытия ручной природный газ -10...+30ГРАД ЦЕЛЬС класс А по ГОСТ 9544-2015 фланцевый (E) У1 с заводским антикоррозионным полимерным покрытием RAL 5015 цвет синий, боковыe поверхности фланцев по RAL 3020 цвет красный несейсмостойкое исполнение С0 ГОСТ Р 56001-2014 ТУ 3742-002-52838824-2006 с ответными фланцами тип 01 ряд 1 по ГОСТ 33259-2015, шпильками, гайками и прокладками 1794.001.П.0/0.1002-ГРС-С013-ИОС7.1. ОЛ6
    118560
    Единица измерения:
    ШТ
    Трубы полимерные жесткие прочие
    Дата обновления: 15.11.2021
    Труба полипропиленовая Valtec PP-ALUX белая 20х3.4ММ PN25
    192
    Единица измерения:
    М
    Шланги из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
    Дата обновления: 15.11.2021
    Подводка гибкая FIL-NOX 1/2" 12.5 80СМ г/г, в оплетке из нержавеющей стали
    420
    Единица измерения:
    ШТ
    Трубы полимерные жесткие прочие
    Дата обновления: 15.11.2021
    Труба полипропиленовая Pro Aqua PPR SDR 6 белая 20
    228
    Единица измерения:
    ШТ
    Шланги из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
    Дата обновления: 15.11.2021
    Подводка гибкая для умывальника 80СМ нитевая оплетка из нержавеющей стали, накидная гайка 1/2 штуцер М10х1х35, ТУ производителя
    432
    Единица измерения:
    ШТ
    Шланги из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
    Дата обновления: 15.11.2021
    Подводка гибкая подключение воды к смесителю AQUALINE 01442 FxF 1/2" 50СМ
    270
    Единица измерения:
    ШТ
    Ткани текстильные
    Дата обновления: 15.11.2021
    Геотекстиль иглопробивной "ГеоСТЭК" И-200 ТУ 8397-025-89632342-2013 АО "Газпром СтройТЭК Салават"
    138
    Единица измерения:
    М2
    Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов
    Дата обновления: 15.11.2021
    Подводка для смесителя нержавеющая сталь 1/2-М10 35СМ арт.7520
    408
    Единица измерения:
    ШТ
    Трубы полимерные жесткие прочие
    Дата обновления: 15.11.2021
    Труба полипропиленовая PPR SDR 6 20х3.4ММ 4М PN20
    288
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 15.11.2021
    Держатель трубы 150ММ
    360
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 15.11.2021
    Держатель желоба карнизный ПО-01-5005-3 125х132ММ сталь RAL 5005
    300
    Единица измерения:
    ШТ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 15.11.2021
    Элемент доборный конек кровельный 150х150х2000ММ сталь 0.55ММ RAL 5005 (сигнально-синий) 308158
    972
    Единица измерения:
    ШТ
    Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
    Дата обновления: 15.11.2021
    Желоб водосточный Ø150мм, L-2000ММ RAL
    2424
    Единица измерения:
    ШТ
    Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см
    Дата обновления: 15.11.2021
    Лента клейкая двухсторонняя Berlingo 50ММх10М полипропилен белый FSn_501022 Китай
    1200
    Единица измерения:
    ШТ
    Трубы полимерные жесткие
    Дата обновления: 15.11.2021
    Труба гофрированная с зондом IEK 25ММ ПВХ 50М серая CTG20-25-K41-050I
    48
    Единица измерения:
    М
    Известь негашеная
    Дата обновления: 15.11.2021
    Известь негашеная 1сорт мешок 30КГ ГОСТ 9179-2018
    30000
    Единица измерения:
    КГ
    Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 15.11.2021
    Планка угла наружная ПЭ-01-5015-0.5 75х75х3000ММ оцинкованная сталь RAL-5015
    900
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 15.11.2021
    Планка угла внутренняя ПЭ-01-5015-0.5 75х75х3000ММ оцинкованная сталь RAL-5015
    900
    Единица измерения:
    ШТ
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