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    Главная/Список поставщиков/Акционерное общество «Красноярское конструкторское бюро «Искра»

    АО «КБ «Искра»

    ИНН
    КПП
    2463029755
    246301001

    Продукция Акционерное общество «Красноярское конструкторское бюро «Искра»

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    Средства автоматизации и механизации контроля размеров
    Генератор сигналов с поверкой АКИП-3410/5 до 80МЕГАГЦ синус, меандр, импульс, пост. смещение, треугольник АМ, ЧМ, ФМ, ЧМн, ШИМ, BPSK Опция: стерео ЧМ Режим свипирования (ГКЧ), пакетный режим (Burst) с функцией непрерывной корректировки фазы 8.9СМ USB, RS-232, LAN, GPIB Shijiazhuang Suin Instruments Co., Ltd.
    134449,2
    Единица измерения:
    ШТ
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