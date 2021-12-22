Генератор сигналов с поверкой АКИП-3410/5 до 80МЕГАГЦ синус, меандр, импульс, пост. смещение, треугольник АМ, ЧМ, ФМ, ЧМн, ШИМ, BPSK Опция: стерео ЧМ Режим свипирования (ГКЧ), пакетный режим (Burst) с функцией непрерывной корректировки фазы 8.9СМ USB, RS-232, LAN, GPIB Shijiazhuang Suin Instruments Co., Ltd.
Генератор сигналов с поверкой АКИП-3410/5 до 80МЕГАГЦ синус, меандр, импульс, пост. смещение, треугольник АМ, ЧМ, ФМ, ЧМн, ШИМ, BPSK Опция: стерео ЧМ Режим свипирования (ГКЧ), пакетный режим (Burst) с функцией непрерывной корректировки фазы 8.9СМ USB, RS-232, LAN, GPIB Shijiazhuang Suin Instruments Co., Ltd.