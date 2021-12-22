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    Главная/Список поставщиков/Общество с ограниченной ответственностью "ОПТЭК"

    ООО "ОПТЭК"

    ИНН
    КПП
    7701234835
    770101001

    Продукция Общество с ограниченной ответственностью "ОПТЭК"

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    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях
    Техническое обслуживание лазера ООО "ОПТЭК" YAG III включая проверку механической части щелевой лампы; проверку оптической части щелевой лампы; проверку электрической части щелевой лампы; очистку внутренних поверхностей и путей от пыли; проверку и юстировку совпадения фокальных плоскостей щели и прицельного луча; проверку и юстировку положения прицельного луча и терапевтического лазера относительно щелевой лампы; проверку распределения энергии; проверку переднезаднего фокуса; проверку и калибровку энергии терапевтического лазера; проверку энергии оптического пробоя в воздухе; проверку мощности прицельного луча; проверку пороговых значений энергии; проверку функционирования LASER STOP; инструктаж пользователей оборудования 1027739044409
    23455
    Единица измерения:
    УСЛ ЕД
    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях
    Техническое обслуживание лазеров ООО "ОПТЭК" Visulas 532 включая проверку механической части щелевой лампы; проверку оптической части щелевой лампы; проверку электрической части щелевой лампы; очистку внутренних поверхностей и путей от пыли; проверку и юстировку совпадения фокальных плоскостей щели и прицельного луча; проверку и юстировку положения прицельного луча по центру щели; проверку работы защитного фильтра врача; проверку и калибровку функционирования опции VITE (при наличии); проверку и калибровку коэффициента трансмиссии лазерного излучения; проверку и калибровку мощности прицельного луча; проверку и калибровку выходной мощности лазерного излучения; проверку функционирования LASER STOP; инструктаж пользователей оборудования 1027739044409
    22205,5
    Единица измерения:
    УСЛ ЕД
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