Техническое обслуживание лазеров ООО "ОПТЭК" Visulas 532 включая проверку механической части щелевой лампы; проверку оптической части щелевой лампы; проверку электрической части щелевой лампы; очистку внутренних поверхностей и путей от пыли; проверку и юстировку совпадения фокальных плоскостей щели и прицельного луча; проверку и юстировку положения прицельного луча по центру щели; проверку работы защитного фильтра врача; проверку и калибровку функционирования опции VITE (при наличии); проверку и калибровку коэффициента трансмиссии лазерного излучения; проверку и калибровку мощности прицельного луча; проверку и калибровку выходной мощности лазерного излучения; проверку функционирования LASER STOP; инструктаж пользователей оборудования 1027739044409