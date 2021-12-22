Изделие для внутреннего протезирования Заготовка титановая для тазобедренных имплантатов сплав Ti-6Al-4V 154х288.7х190.6ММ Групповые заготовки для тазобедренных имплантатов из деформируемого сплава Ti-6Al-4V. Импланты для эндопротезов суставов для артропластики из титана и сплавов. Используются для обеспечения лучшей, по сравнению с кобальтовыми сплавами и сталями биологическую и механическую совместимость, коррозионную стойкость и биологическую безопасность. снижение весовой нагрузки. ГОСТ Р ИСО 5832-3-2014 АО ТВЭЛ Россия