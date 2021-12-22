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    Главная/Список поставщиков/АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВЭЛ"

    АО "ТВЭЛ"

    ИНН
    КПП
    7706123550
    770601001

    Продукция АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВЭЛ"

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    Производные углеводородов сульфированные, нитрованные или нитрозированные, галогенированные и негалогенированные
    Трифторметансульфокислота жидкость 150 149,4-150-8 г/моль 99.5ПРОЦ 0.05ПРОЦ 0.001ПРОЦ 0.005ПРОЦ 162ГРАД ЦЕЛЬС -40ГРАД ЦЕЛЬС 16,2х10*-3 м2/с ТУ 2431-003-07623046-2004 АО "ТВЭЛ" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    КГ
    Производные углеводородов сульфированные, нитрованные или нитрозированные, галогенированные и негалогенированные
    Трифторметансульфокислота ангидрид жидкость 150 99.5ПРОЦ 0.001ПРОЦ 0.001ПРОЦ 81-83ГРАД ЦЕЛЬС -80ГРАД ЦЕЛЬС 13х10*-3 м2/с ТУ 2439-003-07623046-2016 АО "ТВЭЛ" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    КГ
    Инструменты и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и ортопедических приспособлений
    Изделие для внутреннего протезирования Заготовка титановая для тазобедренных имплантатов сплав Ti-6Al-4V 154х288.7х190.6ММ Групповые заготовки для тазобедренных имплантатов из деформируемого сплава Ti-6Al-4V. Импланты для эндопротезов суставов для артропластики из титана и сплавов. Используются для обеспечения лучшей, по сравнению с кобальтовыми сплавами и сталями биологическую и механическую совместимость, коррозионную стойкость и биологическую безопасность. снижение весовой нагрузки. ГОСТ Р ИСО 5832-3-2014 АО ТВЭЛ Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
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