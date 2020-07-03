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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФМЕТАЛЛГРУПП"

    ООО "ПРОФМЕТАЛЛГРУПП"

    ИНН
    КПП
    7723732136
    772701001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФМЕТАЛЛГРУПП"

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    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 03.07.2020
    Экран защитный от шума №2 17.73м2 стойка рядовая - 2 шт., стойка угловая - 2 шт., внутренний козырек - 2 шт., нижние прогоны - 4 п/м, профиль накрывной - 4 п/м, прижимной элемент 40х40х3х990 - 8 шт., прижимной элемент 40х40х3х480 - 2 шт., закладная деталь ЗД-2 - 4 шт., Метизы- 20 шт., саморезы 6,3х25 - 12 шт., шумопоглощающая панель ПШП 100.500 0,5/0,7 ТУ 5284-00562838914-2014
    231443,36
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Экран защитный от шума №1 39.91м2 стойка рядовая - 2 шт., стойка крайняя - 4 шт., стойка угловая - 1 шт., внутренний козырек - 2 шт., калитка шумозащитная - 1 шт., нижние прогоны- 11,3 п/м, верхние прогоны - 11,3 п/м, профиль накрывной - 11,3 п/м, анкерный болт распорный - 8 шт., закладная деталь ЗД-1 - 5 шт., саморезы 6,3х25 - 18 шт., шумопоглощающая панель ПШП 100.500 0,5/0,7мм ТУ 5284-005-62838914-2015
    358551,23
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Элемент крепления прижимной Уголок 40х40х3х480ММ ТУ 5285-002-62838914-2011
    153
    Единица измерения:
    ШТ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Элемент крепления прижимной Угоглок 40х40х3х990ММ ТУ 5285-002-62838914-2011
    219
    Единица измерения:
    ШТ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Элемент конструкций Стойка угловая 2-Ф-У-5-12 крепление шумозащитных панелей h=5000ММ горячее цинкование ТУ 5285-002-62838914-2011
    20178
    Единица измерения:
    ШТ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Элемент конструкций Стойка рядовая 2-Ф-5-Д-18Б1 крепление шумозащитных панелей h=5000ММ горячее цинкование ТУ 5285-002-62838914-2011
    17406
    Единица измерения:
    ШТ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Элемент конструкций Стойка угловая 2-Ф-У-3.5-12 крепление шумозащитных панелей h=3500ММ горячее цинкование ТУ 5285-002-62838914-2011
    14656
    Единица измерения:
    ШТ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Элемент конструкций Стойка крайняя 2-Ф-3.5-Ш-12 крепление шумозащитных панелей h=3500ММ горячее цинкование ТУ 5285-002-62838914-2011
    9035
    Единица измерения:
    ШТ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Элемент конструкций Стойка рядовая 2-Ф-3.5-Д-12Б1 крепление шумозащитных панелей h=3500ММ горячее цинкование ТУ 5285-002-62838914-2011
    8110
    Единица измерения:
    ШТ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Изделие Панель шумопоглощающая с перфорацией ПШП 100.500 100х500х0.5/0.7ММ ТУ 5284-005-62838914-2014
    5295
    Единица измерения:
    ШТ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Панель ПШО 100.500 3000х500х100ММ ТУ 5284-005-62838914-2014
    2637
    Единица измерения:
    М²
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Экран защитный шумозащитны ШЭ 100.500 ТУ 5284-005-62838914-2014 ГОСТ 33329-2015
    3500
    Единица измерения:
    М²
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Экран защитный акустический АЭ 100.500 ТУ 5284-005-62838914-2014 ГОСТ 33329-2015
    3500
    Единица измерения:
    М²
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