Экран защитный от шума №1 39.91м2 стойка рядовая - 2 шт., стойка крайняя - 4 шт., стойка угловая - 1 шт., внутренний козырек - 2 шт., калитка шумозащитная - 1 шт., нижние прогоны- 11,3 п/м, верхние прогоны - 11,3 п/м, профиль накрывной - 11,3 п/м, анкерный болт распорный - 8 шт., закладная деталь ЗД-1 - 5 шт., саморезы 6,3х25 - 18 шт., шумопоглощающая панель ПШП 100.500 0,5/0,7мм ТУ 5284-005-62838914-2015
Экран защитный от шума №1 39.91м2 стойка рядовая - 2 шт., стойка крайняя - 4 шт., стойка угловая - 1 шт., внутренний козырек - 2 шт., калитка шумозащитная - 1 шт., нижние прогоны- 11,3 п/м, верхние прогоны - 11,3 п/м, профиль накрывной - 11,3 п/м, анкерный болт распорный - 8 шт., закладная деталь ЗД-1 - 5 шт., саморезы 6,3х25 - 18 шт., шумопоглощающая панель ПШП 100.500 0,5/0,7мм ТУ 5284-005-62838914-2015